12 фотографий-подделок, в которые поверил весь интернет

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Пользователи интернета ежедневно загружают в сеть миллионы фотографий. Те снимки, которые вызывают у людей самые разные, но сильные эмоции, как правило, становятся вирусными. Ведь все спешат их лайкнуть и поделиться ими и даже не всматриваются в детали и не читают сопровождающие их комментарии. А зря, так как некоторые из них оказываются искусными фейками.

AdMe.ru признает, что фотоподделку не всегда легко распознать, тем более часто фотография вполне себе настоящая, а вот история, которая за ней скрывается, — выдуманная. Вот 15 популярных в последнее время снимков, в правдивость которых мы зря так слепо поверили.

1. Вот что случилось с тропическим лесом за 10 лет

Этот фотоколлаж стал хитом благодаря популярному #10YearChallenge. На Reddit снимок сопровождается текстом, в котором говорится, что «каждый год 46–58 тыс. кв. миль леса исчезает в результате вырубки». Фото действительно выглядит эффектно и правдиво, учитывая наличие логотипа Всемирного фонда дикой природы. Но на самом деле это не коллаж из двух фотографий, сделанных с разницей в 10 лет, а одна фотография с фотостока. На ней запечатлено уничтожение тропических джунглей в Малайзии ради расширения плантаций масличной пальмы.

2. Парень виртуозно перемешивает рис

Вам тоже кажется, что фотографу удалось запечатлеть удачный момент, когда парень виртуозно перемешивал рис в воке? На самом деле рис ненастоящий. И вообще все ненастоящее. Это такая скульптура, и ее можно купить в Токио в магазине, где продаются поддельные продукты питания и блюда.

3. Граффити, которое можно рассмотреть лишь в воде

Эта фотография стала хитом на многих интернет-площадках. Но правда в том, что она обработана в графическом редакторе. Нет, эта фреска действительно существует, а здание расположено в литовском городе Мариямполе. Автор инсталляции — мастер стрит-арта Рэй Барткус, который специально нарисовал сюжет перевернутым, чтобы правильная картинка отражалась в воде. Только лучше всего картинка видна в безветренную погоду, когда поверхность реки абсолютно гладкая. Иначе отражение выглядит так:

Следовательно, на первой фотографии отражение в воде обработано в фотошопе.

4. В офисе под столом нашли детенышей оленя и рыси, которые укрылись от пожаров в Калифорнии

«В одном офисном здании люди нашли детенышей оленя и рыси, которые спрятались под столом, спасаясь от лесных пожаров в Калифорнии», — с такой подписью недавно стала хитом эта фотография на Reddit, Pikabu, в твиттере и других социальных сетях. Фото настоящее, но вот публикуется оно каждый раз, когда где-нибудь в США случаются лесные пожары. При этом подпись всегда разная. Сам снимок был сделан еще в мае 2009 года на объекте, принадлежащем некоммерческой команде спасателей животных. Во время пожара в Санта-Барбаре (Калифорния) эти детеныши были найдены недалеко от ранчо Арнольда Шварценеггера. И так как у спасателей вольеры оказались уничтожены пожаром, олененка и рысенка пришлось разместить в офисе. При этом рысенок сам подбежал к олененку и улегся возле него калачиком.

Кстати, один из спасателей позже забрал животных к себе домой, так как опасался, что в дикой природе они не выживут. Впоследствии он даже поделился видео с повзрослевшим рысенком — тот оказался очень ласковым.

5. Новый год в Париже

На этом популярном в интернете снимке якобы изображены сотни фейерверков, запущенных в Париже в новогоднюю ночь. Только фото фейковое, и вот несколько доказательств. Во-первых, в момент наступления Нового года фейерверки чаще всего запускаются с Эйфелевой башни. Во-вторых, на снимке все фейерверки расположены в одной плоскости. В-третьих, пользователи сети, которые живут в Париже, хором заявляют, что это фотоподделка. Ну и напоследок посмотрите, как выглядит салют над Эйфелевой башней 14 июля, в День взятия Бастилии:

6. Пес спит на могиле своего хозяина каждую ночь в течение 7 лет

Почти 60 тыс. лайков и более 55 тыс. репостов набрал этот пост про собаку, которая спит на надгробной плите. В публикации говорится, что пес по кличке Капитан каждую ночь в течение последних 7 лет приходит на могилу своего хозяина и спит там до утра. Эта фотография абсолютно реальная, как и сама история, только они никак не связаны друг с другом. К примеру, эта же история была указана в подписи к снимку с другим лежащим на могиле псом:

It has been 7 years now. The cemetery does not close the gates until he arrrives each night promptly at 6 pm. He sleeps there all night guarding the grave until the ground keeper opens the gate in the morning. This is a true picture of Capitan here. pic.twitter.com/UBZPmBzLwd — Back To Nature (@backt0nature) May 2, 2018

На самом деле указанную выше историю про собаку рассказала испанская газета La Voz в сентябре 2012 года. А вот видеоистория про животное: в ней мелькает совершенно другой пес.

7. «Типичный день в России»

С таким или подобным заголовком (например «Полярный экспресс») часто мелькает этот снимок в сети. Утверждается, что это настоящий белый медведь, выходящий из трамвая где-то в России. Вы сейчас удивитесь, но фото реальное, было сделано в чешском городе Брно, и над ним не было произведено никаких манипуляций в фотошопе. Вот только медведь ненастоящий — это костюм, который надели на себя двое активистов Greenpeace. Этот «медведь» в рамках кампании «Защитим Арктику» прогуливался по городам Европы, чтобы привлечь внимание к проблемам, возникающим в Арктике из-за чрезмерных нефтедобычи и рыболовства.

8. Примерзший к трубе гусь согревает под своим крылом замерзающего щенка

В конце января в соцсетях сотни тысяч человек лайкали и делились постом с фотографией дрожащего от холода гуся, который примерз к трубе, но в то же время под своими крыльями согревающего щенка. Их якобы нашли в Монтане. Фото хоть и кажется реальным, только сделано оно было давно и, скорее всего, не в США, а история, вероятнее всего, выдумана. Эти снимки распространяются на китайских сайтах и в социальных сетях с 2017 года. Самая ранняя публикация, которую мы смогли обнаружить, состоялась в марте 2017 года в блоге на китайской новостной платформе NetEase. Текст под этими фотографиями гласит, что щенок сидел на обочине дороги и дрожал от холода. Мимо шли утки, щенок подбежал к одной из них, и та укрыла его под крылом. В примечании внизу этой статьи говорится, что NetEase позволяет пользователям публиковать собственный контент. Это означает, что они сами дают описание публикуемым фотографиям, следовательно, достоверность истории установить невозможно.

9. Рабочий уничтожил Mercedes своего босса из-за того, что тот не платил зарплату в течение нескольких месяцев

В интернете недавно стала популярна гифка с рабочим, который на огромном бульдозере давит якобы автомобиль своего босса. Это своеобразная месть за то, что начальник не выплачивает зарплату уже несколько месяцев. Так, по крайней мере, гласит подпись на Reddit. Как и следовало ожидать, подпись не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле автомобиль раздавили во время съемок рекламы страховой компании Allianz24.ch в Швейцарии. На YouTube даже есть видео о том, как готовились к съемкам этого ролика. Интересно, что двигатель и жидкости были удалены из Mercedes до его расплющивания.

10. Гора в форме головы черепахи

В январе этого года в группе Amazing Nature в фейсбуке появилось изображение, на котором, предположительно, изображена гора, напоминающая черепаху. Пост стал вирусным, но на самом деле такой горы не существует, а фото было сделано посредством цифровой обработки нескольких картинок. Вот, к примеру, две из них, на основе которых и было создано это очередное «чудо» природы.

11. Зуб мегалодона, застрявший в китовом позвонке

На фото выше в самом деле запечатлены окаменелости в виде зуба мегалодона и кости кита, только найдены они были в разных местах и в разное время. А искусно соединил их в единую скульптуру предприимчивый продавец. Так ответил владелец этого артефакта. И если бы это был настоящий зуб мегалодона, застрявший в китовом позвонке, то он бы стоил миллионы долларов и, вероятнее всего, находился бы в каком-нибудь археологическом музее. Кстати, эта фотография распространяется в интернете еще с 2012 года, а одно время можно было даже купить зуб мегалодона в китовой кости всего за $ 125.

12. Лайнер сбрасывает нечистоты в открытое море

В подписи к этому изображению, недавно опубликованному в фейсбуке, говорится, что этот лайнер сбрасывает отходы жизнедеятельности человека прямо в открытое море. Когда пост стал вирусным, а пользователи начали писать гневные комментарии, в ситуацию вмешался сам национальный директор Уругвая по окружающей среде Алехандро Нарио. В своем твиттере он написал, что на этом снимке видно, как круизное судно запускает свои турбины, чтобы затем бросить якорь. А коричневые пятна — это песок и ил, поднимающиеся со дна моря.