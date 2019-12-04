12 фишек воспитания со всего мира, от которых наши бабушки схватились бы за голову

95 11 45 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не знаете, как справиться с очередным детским капризом? Не спешите бежать на форум мам или зачитываться умной книгой. Посмотрите на опыт родителей из других стран — может быть, именно он натолкнет вас на верную мысль.

Мы в AdMe.ru выведали секреты родителей из разных уголков планеты и готовы раскрыть их.

1. В Южной Корее детям очень рано рассказывают, как функционирует организм

Корейских ребятишек едва ли заденут «туалетные» шутки, популярные у детей в других странах мира. Все потому, что им с юных лет объясняют, как работает кишечник. Для этого снимают мультики, показывают передачи, пишут книги (на полках книжных магазинов, например, есть серия о «Приключениях попки»).

Естественное не считается безобразным: есть даже тематические игровые комнаты и детские площадки. На них предлагается пройти квест на знание желудочно-кишечного тракта и почувствовать себя поочередно едой и продуктами ее распада. Заканчивается все горкой, с которой ребенок скатывается... в горшок.

2. В Скандинавии детей оставляют спать на улице даже в мороз

В северных странах детей оставляют спать на улице вне зависимости от погоды: малыши спят на свежем воздухе даже при −27 градусах, ветре и снегопаде. Это практикуется не только в детских садах: возле кафе, ресторанов и магазинов в Скандинавии часто стоят коляски. В это время родители обедают или делают покупки. Если родитель проводит день дома, он просто выставляет коляску с ребенком на балкон на несколько часов. Предварительно ребенка нужно как следует одеть, а если температура опустилась слишком низко, после сна маленького скандинава несут в сауну. Традиция обусловлена исторически. Например, в Исландии в 20-х годах прошлого века вспыхнула эпидемия туберкулеза, а в домах была плохая циркуляция воздуха. Сон на улице считался более здоровым и с тех пор закрепился в национальной системе воспитания.

3. Итальянцы берут детей всех возрастов на ужин в ресторан или кафе

Если скандинавы оставляют детей в колясках возле ресторана, то итальянцы берут их с собой. И не только на обед, но и на ужин (а он в Италии не раньше 19:00). Если окажетесь вечером в заведении, не удивляйтесь, увидев шумную семейку и малюток рядом. Последние таким образом привыкают к громким звукам и впитывают семейные ценности с молодых ногтей. Дети постарше своим посещением могут сэкономить родительский бюджет. Так, 2 года назад в одном из заведений ввели скидку 5 % для семей, дети в которых ведут себя за трапезой воспитанно: не шумят и не бегают по заведению.

4. Язык и традиции Таиланда запрещают детям демонстрировать эмоции

Азиаты, в частности тайцы, умело скрывают свои эмоции с детства. Тайские ребятишки не будут плакать, если им не купили конфету или машинку. Взрослые, привыкшие держать переживания при себе, не будут ругать ребенка на виду у других людей. Одна из причин, помимо менталитета, — тональный язык. Смысл фразы в нем зависит от интонации, а лишние эмоции изменят голос и суть слов. Другая причина — на родителей не подействует плач, а после 2 лет они вовсе перестанут брать ребенка на руки. А еще тайцев растят самостоятельными и серьезными: если чадо упало и испачкало одежду, ему придется проходить в ней до вечера. Ведь о последствиях озорства они были предупреждены.

5. Голландцы водят детей в садик и школу даже с ветрянкой

Прививка от ветрянки не входит в перечень обязательных, а школы и детские сады не закрывают из-за большого количества заболевших. 93 % населения болеет ветрянкой в возрасте до 5 лет, причем заразившиеся продолжают ходить на занятия. В Нидерландах считают, что ребенок становится заразным за 48 часов до появления характерной сыпи, поэтому изолировать его постфактум не имеет смысла.

6. Японские родители развивают самостоятельность при помощи реалити-шоу

Чтобы вырастить детей самостоятельными, уже с 2–3 лет им поручают домашние дела. За выполнением заданий наблюдает вся страна: в Японии есть шоу «Мое первое поручение» (Hajimete no otsukai), которое местное телевидение транслирует почти 30 лет.

Мальчиков и девочек, которые участвуют в шоу, родители просят сходить в магазин и что-то купить, приготовить несложное блюдо и так далее. В пути маленьких помощников сопровождает скрытая камера. Результат такого подхода — с первых лет в школе дети добираются на учебу и обратно без сопровождающих. Кстати, самое страшное наказание для юного японца — молчание старших.

7. Монголов кормят грудным молоком несколько лет

Матери могут кормить ребенка грудным молоком длительное время. Дело в том, что национальный вид спорта в стране — борьба. А лучшие борцы, по мнению местных, питались грудным молоком до 6 лет. Поэтому здесь малыша не торопятся после года переводить на смеси и «взрослую» еду.

Хоть монголы и весьма либерально относятся к грудному вскармливанию в общественных местах, они практикуют патриархальное воспитание и уважение к старшим. В отдельных семьях ребенок может обратиться к отцу только через мать.

8. Китайские родители приучают детей к горшку по свистку

В Китае не используют подгузники. Вместо них ребенок получает сплит-штаны: они почти ничем не отличаются об обычных, кроме того что сзади имеют специальную прорезь. Благодаря ей дети могут справлять нужду в любом удобном месте. К горшку детей приучают по команде: в нужный момент мать свистит, чтобы ребенок сделал свое дело. В КНР ребенок должен беспрекословно слушать старших, а его день расписан по минутам. Сон, еда, секции, домашние дела (их поручают даже дошколятам) — все делается в фиксированное время. Родители контролируют обучение и занятия в кружках, требуя максимально возможных результатов. Малышам угрожают запретами, если они не смогут, например, освоить новое произведение в музыкальной школе.

9. Маленьким северокорейцам раз в году запрещают улыбаться

8 июля, день смерти Ким Ир Сена, считается траурным до сих пор. Если дети нарушат запрет, ответственность за это будут нести родители. Поэтому взрослым приходится учить отпрысков хитрить и вести себя смирно. Страна политизирована настолько, что ее маленькие граждане расстраиваются и даже плачут, когда забывают стих или другое произведение, восхваляющее одного из трех Кимов. Но есть и «ложка меда»: похищения детей, плохие компании, растление здесь едва ли возможны.

10. Британцы оставляют ребенка наедине с его переживаниями

Англичане руководствуются «негативной вежливостью» и оставляют человека наедине с его переживаниями. Если ребенок плачет или обиделся, нет нужды его успокаивать, ведь через какое-то время он сделает это сам. На Туманном Альбионе высоко ценят личные границы, поэтому родители никогда не ворвутся в комнату дочери или сына без стука. А еще здесь не очень беспокоятся о защите ребенка от неожиданных падений и чего-то подобного: если в некоторых странах (например в США) после появления в семье ребенка специальный человек приходит и устанавливает дома всевозможные перегородки, детские двери и тому подобное, в Англии такого не встретить.

11. Египетские родители нарушают правила воспитания и руководствуются опытом предков

Курсы молодых родителей, специализированная литература, многочисленные форумы — все это не распространено в Египте. Поэтому пара опирается на опыт мам или бабушек и нередко воспитывает детей по наитию. Многие не слышали каких-то базовых вещах вроде специальной диеты для малютки, времени первого прикорма или присаживания. Кормить с общего стола (даже если на нем гамбургеры и кола) после 4–5 месяцев здесь считается нормой. А если ребенок слишком шумный, ему не будут делать замечания. В Египте любят детей, поэтому все вокруг готовы терпеть их капризы и утешать столько, сколько нужно.

12. Юных аргентинцев впервые отправляют в ночные клубы уже в детстве

Латинская Америка, в частности Аргентина, стойко ассоциируется с атмосферой вечного праздника. Девочки здесь воспитываются как принцессы: им покупают яркие и блестящие наряды, заказывают фотосессии и относятся к ним как к особам королевских кровей. Дети узнают, что такое развлечения, рано: уже в 11–12 лет они могут оказаться на детской вечеринке. Те начинаются около 23:00 и длятся 3–4 часа. В 14–15 лет аргентинские подростки смело отправляются в ночной клуб до утра. Если родители добры и снисходительны, они становятся настоящими друзьями своим детям.

А какой стиль воспитания ближе вам и почему?