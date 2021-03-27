12 экранизаций, которые исковеркали сюжет книг и довели поклонников до сердечного приступа

Когда к очередному популярному литературному произведению протягивают руки кинокомпании, а режиссеры начинают переосмыслять авторские сюжеты и образы, публика обычно замирает, чтобы после выхода ленты в прокат или восхищаться нестандартным видением, или бомбардировать «шедевр» дизлайками и гневными комментариями.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие фильмы отошли от оригинального писательского замысла настолько, что лишь одинаковое название говорит если не о близком родстве, то хотя бы о запланированном сходстве.

Вий (2014)

От замысла Николая Васильевича Гоголя в экранизации 2014 года осталось только название. Ведь снятый фильм больше похож на «Сонную Лощину» Тима Бертона, чем на оригинальный сюжет. Так, режиссер практически исключает из ленты главного действующего персонажа, поэтому студент бурсы Хома Брут упоминается лишь мельком. Зато введены новые персонажи и локации, каких не предусматривала история Гоголя. Мистический компонент повести также переосмыслен создателями фильма. И все потустороннее объясняется при помощи науки.

Анна Каренина (2012)

В экранизации режиссер игнорирует все сложные социальные вопросы и жаркие споры персонажей Льва Николаевича Толстого и оставляет только любовную линию. К тому же в фильме возникает любовный треугольник, ведь режиссер наделяет Анну чувствами к мужу, тогда как Толстой прямо обозначал, что супруг не только не интересовал Каренину, но и раздражал. Фильм дает отличающееся от замысла Толстого представление об Анне как о матери: если писатель подчеркивает безусловную любовь женщины к сыну, но явное пренебрежение и равнодушие к дочери, то в фильме подобных акцентов и разницы в отношении женщины к своим детям нет.

Парфюмер: История одного убийцы (2006)

Патрик Зюскинд после написания своего романа отказал нескольким режиссерам в разрешении на экранизацию. Хотя режиссер Том Тыквер пытался работать в максимальном соответствии с каждой строчкой произведения, некоторыми ключевыми и важными моментами для понимания и раскрытия образа персонажа он пожертвовал. Так, в книге прописано, что Гренуй некоторое время жил в пещере, прежде чем выйти к людям, однако в фильме этот аспект практически игнорируется. Критики и зрители отмечают, что передать уровень и весь объем сенсорной информации, которая содержится на страницах романа, просто невозможно. Сфера запахов лучше воспринимается в виде букв, чем в формате двухмерного изображения на экране.

Человек-невидимка (2020)

Экранизация романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка» демонстрирует полную оторванность фильма от идей произведения. Так, Уэллс описывает Эдриана Гриффина как исследователя-экспериментатора и аспиранта провинциального колледжа с нетипичной внешностью: он практически альбинос с белой кожей и красными глазами. Эдриан в фильме Уоннелла совсем иной: это богатый, привлекательный и талантливый человек. Трагедия Гриффина в книге заключается в том, что он все же понимает, что быть невидимым — это своего рода проклятие. В фильме же невидимость — ключ к силе и свободе, о которой Эдриан только мечтал.

Дориан Грей (2009)

Актер Бен Барнс, исполнивший роль Дориана Грея в экранизации режиссера Оливера Паркера, — брюнет с карими глазами, тогда как персонаж Оскара Уайльда является голубоглазым блондином. Но внешность главного героя — это не единственное, с чем авторы фильма обошлись так вольно. Так, режиссер ввел в картину нового персонажа — дочь лорда Генри Уоттона, с которой у Грея завязываются романтические отношения.

Маленькие женщины (2019)

Режиссер Грета Гервиг при экранизации романа Луизы Олкотт отказалась от авторской хронологии и использовала нелинейный подход. К примеру, зритель впервые встречает уже взрослую Джо в Нью-Йорке, где она учит детей и пытается добиться успеха, тогда как в романе читатели знакомятся с молодыми женщинами последовательно. Важное изменение поджидает поклонников романа и в финале фильма. Если в книге Джо рассказывает свою историю ученикам в школе, заявляя, что в будущем она все же напишет книгу, то в фильме женщина делает уверенные шаги в этом направлении. Голубоглазая Сирша Ронан перевоплотилась в Джо, но при этом актриса не имеет ни серых глаз героини романа, ни больших кистей, ни постоянно уложенных в сетку волос, а ведь именно о такой внешности своей героини писала Луиза Олкотт.

Бегущий по лезвию (1982)

Само название «Бегущий по лезвию» не имеет отношения к книге «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», которая легла в основу экранизации, и было заимствовано из новеллы Уильяма Берроуза. Допущено в картине и изменение локаций: действие фильма происходит в переполненном Лос-Анджелесе, тогда как действие романа разворачивается в почти заброшенном Сан-Франциско. Но главное даже не это, а ценностный и нравственный аспект. Так, Роман Филипа Дика можно было бы подытожить одним-единственным словом: «сочувствие». Это центральная категория произведения. Дик описывает эмпатию как важнейшую черту человечества. Это то, что отличает нас от любого другого существа, включая изображаемых роботов. Именно здесь роман и фильм существенно расходятся. Ведь Ридли Скотт идет по пути очеловечивания андроидов и представляет их как существ, которые способны испытывать любовь, страх и чувство вины.

Чайка (2018)

Режиссер не отходил от идеи произведения и прямо шел по тексту пьесы Антона Павловича Чехова в своей картине, но все же лента получила очень противоречивые отзывы. Главным образом из-за того, что в фильме не соблюдается оригинальная чеховская хронология. Началом картины служит 4-й акт пьесы, а затем основные события представлены в виде флешбэков. Кинокритик Годфри Чешир в своей рецензии подчеркивал, что британо-американская съемочная группа и съемки в штате Нью-Йорк не в состоянии передать ни языковые и культурные тонкости, ни «русскость» произведения и героев.

Американский психопат (2000)

Роман писателя Брета Истона Эллиса получил откровенное неприятие публики, однако экранизация была с интересом воспринята аудиторией. Хотя без скандала все же не обошлось. В жизни главного героя, инвестиционного банкира Патрика Бэйтмана, важное место занимали часы Rolex. Но швейцарская компания запретила произносить наименование своей марки в картине, чтобы не наносить ущерб бренду возможными ассоциациями. Детектив Дональд Кимбалл отличается от своей экранной версии. Персонажа играет Уильям Дефо, которому на момент выхода картины было больше 40 лет, тогда как по задумке писателя детектив и главный герой примерно одного возраста: им еще нет и 30 лет.

Доктор Сон (2019)

Когда режиссеры берутся за экранизацию произведений Стивена Кинга, они наперед предполагают, что любой конечный результат вызовет многочасовые дискуссии и разгромные рецензии в прессе. Так было с фильмом «Сияние», снятым Стэнли Кубриком еще в 1980 году. То же произошло и 40 лет спустя, когда Майк Флэнаган адаптировал для большого экрана продолжение «Сияния» — роман «Доктор Сон». Режиссер попытался рассказать свою историю не только опираясь непосредственно на текст романа, но и включив в сюжет элементы киновселенной Кубрика. Флэнаган исключил из фильма некоторых персонажей и важные сюжетные линии, которые были с ними связаны. Так, прабабушка Абры, которой Кинг посвятил не одну строчку, практически не получила экранного времени. Еще один момент, важный для читателей, но скрытый от зрителей, — это значение и символизм цилиндра Розы. Он появлялся в видениях и показывал истинную сущность злодейки, в глазах которой начинали плясать смертельные огоньки и жажда скорой кровавой развязки.

Загадочная история Бенджамина Баттона (2008)

Характер и масштаб вольностей, которые были допущены режиссером при экранизации, становятся очевидными уже после просмотра первых 10 минут картины. Например, первое и основное различие состоит в восприятии факта появления необычного ребенка семьей. В книге новорожденный остается с отцом, который пытается относиться к сыну как к обычному мальчику и предпринимает попытки игнорировать особенности его внешности. А вот режиссер Дэвид Финчер с рождения помещает Бенджамина в дом престарелых. Но самое большое различие ждет зрителей дальше. Оно связано с любовной линией романа. Авторы сценария привнесли в жизнь главного героя случайные любовные связи, которых был лишен Бенеджамин у писателя Фрэнсиса Фицджеральда.

Записки юного врача (2012)

Сериал получил преимущественно положительные отзывы критиков. Так, Майкл Хейл в материале для The New York Times подчеркивает, что данная экранизация выделяется хотя бы тем, что это серьезная адаптация серьезной литературы. И настаивает, что эпизодическое появление в сериале уже взрослого Бомгарда, который дает советы или просто наблюдает за собой в прошлом — интересная и важная режиссерская находка. Однако зрители не так единодушны. Мнение о недопустимости трансформации трагического произведения в подобие черных комедий Гая Ричи или Тарантино, поскольку настроение и атмосфера сериала получились именно такими, звучит довольно часто.