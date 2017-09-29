12 явлений на планете, в которые не могут поверить даже ученые

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С древних времен человек пытается обьяснить множество удивительных вещей, которыми богата наша планета. Большинству из них уже нашлось научное обоснование, однако остались и такие, существование которых до сих пор сложно вообразить. AdMe.ru собрал 12 загадочных явлений, которые подкинули нам как природа, так и люди.

12. Дорога Бимини

В 30-х гг. XX в. американский ясновидящий Эдгар Кейси заявил в хорошо задокументированном предсказании, что у берегов Бимини в 1968 или 1969 году будут найдены остатки затерянного города Атлантиды. В сентябре 1968 года в море у берегов Парадиз-Пойнт (Paradise Point) на Северном Бимини было обнаружено 700 м аккуратно выложенных известняковых блоков, составляющих то, что сейчас называют «Дорогой Бимини». Мнения относительно ее возникновения расходятся. Одни считают, что это и есть остатки знаменитой древней цивилизации, другие уверены, что это результат работ по углублению дна или просто морские отложения.

11. Танцевальная чума

В июле 1518 года в Страсбурге некая женщина по имени мадам Троффеа вышла на улицу и начала танцевать. Ее танец не прекращался ни днем, ни ночью. Женщину могли бы принять за обычную умалишенную, однако спустя неделю вместе с ней отплясывали уже 34 человека. За месяц число танцоров увеличилось до нескольких сотен. Эти люди, как и мадам Троффеа, не делали перерывов. Многие из них умерли либо от истощения, либо от сердечного приступа или инсульта. Таким образом погибло около 400 человек. Точного научного объяснения этому феномену не найдено. Ни одна из теорий не может объяснить невероятную выносливость людей, которые смогли танцевать несколько дней без остановки.

10. Эндрю Карлсин

В 2003 году ФБР арестовало человека по обвинению в мошенничестве на бирже. Владея всего $ 800, он смог за 2 недели заработать $ 350 млн, заключив при этом всего 126 весьма рискованных сделок. После ареста, когда у него потребовали выдать сообщников, он признался, что информацию получил из будущего. По его словам, он прибыл на машине времени из 2256 года, однако ее местонахождение указать не пожелал. Спустя какое-то время некто внес за него залог в $ 1 млн, и Э. Карлсин исчез.

9. Кипящая река

Еще несколько лет назад образ реки в Амазонии, которая в буквальном смысле «варит» своих жертв, жил лишь в легендах, которым уже не особо верили. Маленький мальчик по имени Андрес Рузо часто слышал эту историю от дедушки и мечтал найти загадочную реку. Повзрослев, он выучился на геолога и, взяв в проводники местного шамана, в 2011 году нашел реку, температура воды в которой составляет 86 °C. Загадка ее существования заключается в том, что до ближайшего вулкана около 700 км.

8. Подводный город Йонагуни

Террасные образования около японского острова Йонагуни обнаружили дайверы в 1986 году. Подводные образования имеют внушительные формы, достигающие до 5 этажей. Также рядом с ними были найдены некоторые артефакты, доказывающие близкое присутствие древних людей. Несмотря на это, вопрос о происхождении пирамид до сих пор является спорным. Ведь если верить в их рукотворность, то перед нами — остатки цивилизации доледникового периода.

7. Фотография из музея в Бралорне

Эту фотографию нашли пользователи в виртуальном музее Bralorne Pioneer Museum, и она мгновенно стала сенсацией. На ней изображено открытие Золотого моста в Канаде в 1941 году, однако среди толпы присутствует человек, который одет совершенно не по моде 40-х годов. Если присмотреться, то можно увидеть свитер на молнии, футболку с логотипом в стиле XXI века и портативную камеру в руках. Общественность уверена, что на фотографии запечатлен не кто иной, как путешественник во времени.

6. Геоглифы в джунглях Амазонки

Тропические леса в бассейне Амазонки уже несколько десятилетий подвергаются масштабной вырубке. Изучая открытую местность, ученые обнаружили многочисленные рисунки, нанесенные на землю — геоглифы. К настоящему времени специалисты открыли 450 геоглифов в северных частях Бразилии и Боливии. Самые древние из них имеют возраст около 3000–3500 лет. Их назначение ученым неизвестно. Основная теория заключается в том, что данные сооружения являлись местом собраний для проведения ритуалов и обсуждения общих вопросов.

5. Вспышки при землетрясениях

Одним из самых загадочных феноменов являются яркие вспышки в небе, которые сопровождают землетрясения. С 1600 года насчитывается 65 доказанных примеров свечения неба в районах сейсмической активности. Однако процент возникновения вспышек небольшой — наблюдать огни можно не чаще, чем в 0,5 % случаев от всех землетрясений. Было высказано множество научных теорий в попытке объяснить феномен, однако ни одна из них не приблизилась к истине.

4. Замороженная девушка

20 декабря 1980 года 19-летняя Джин Хиллиард ехала к своим родителям по снежному Ленгби, штат Миннесота. Ее автомобиль внезапно заглох, поэтому девушка решила дойти пешком до дома ее друзей, который находился неподалеку. По пути она потеряла сознание от переохлаждения, и провела в снегу при температуре −22 °C около 6 часов, прежде чем ее обнаружили. Когда Джин доставили в больницу, она не подавала никаких признаков жизни, а ее кожа была столь твердой, что невозможно было воткнуть шприц. Врачи были уверены, что девушка мертва, однако решили ее разморозить. Все ожидали, то даже если Джин очнется, то потребуется тяжелая ампутация. Однако спустя какое-то время размораживающееся тело начало немного шевелиться. Джин открыла глаза и попросила воды. Через 3 дня она начала двигать ногами, а через 6 недель ее выписали совершенно здоровой.

3. Корабль-призрак «Кэрролл А. Диринг»

«Кэрролл А. Диринг» — американская грузовая шхуна, которая получила известность как корабль-призрак. В 1921 году она была обнаружена севшей на мель, но команды на борту не оказалось, хотя на камбузе была разложена пища для приготовления. Отсутствовали личные вещи команды, судовой журнал, навигационное оборудование и якоря. Рулевое устройство оказалось поврежденным. В капитанской каюте были найдены три пары обуви разного размера. Последняя отметка на карте сделана не почерком капитана. В конце 1922 года расследование было прекращено без вынесения какого-либо официального заключения.

2. Человек дождя

Самая загадочная история произошла с человеком по имени Дон Деккер. В Страсбурге в 1983 году скончался дед Дона. После похорон, перед сном, молодой человек начал испытывать чувство озноба, после чего впал в транс. В это же время с потолка и стен гостиной начала стекать вода. В районах утечки не проходило водопроводных труб, и все были глубоко озадачены этим феноменом. Не зная, что делать, друг Дона вызвал полицию. Офицеры попросили вынести молодого человека из дома и отвезти в пиццерию неподалеку. Однако в пиццерии началсь то же самое. Вода снова начала литься с потолка. Как только они покинули заведение, дождь прекратился. Этот паранормальный инцидент был показан на Unsolved Mysteries 10 февраля 1993 года.

1. Подземный океан

На глубине 660 км под поверхностью Земли ученые обнаружили огромный резервуар с водой возрастом 2,7 млрд лет, который в несколько раз превышает объем Мирового океана. Благодаря этому открытию появилась теория, что земные океаны возникли из вырвавшегося на поверхность подземного океана. А не наоборот, как ранее полагали ученые.