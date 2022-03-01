12 фактов о сне в Средневековье, которые начисто срывают романтический флер с этой неприглядной эпохи

Человечество много знает о жизни средневековых монархий, а вот познания о повседневной жизни обычных граждан у большинства весьма скудные. Мы изучили свидетельства средневековых писателей и докторов, а также статьи современных историков и пришли к выводу, что посетить любой большой город XIV–XV веков было бы любопытно. Но ни за какие коврижки мы бы не остались там ночевать, даже в королевских покоях.

Мы в AdMe.ru решили пролить свет на такую важную часть средневековой жизни, как сон.

1. Перед сном не мылись и не чистили зубы

У большинства городских жителей в Средневековье не было постоянного доступа к чистой проточной воде. Мытье, особенно горячей водой, почиталось за роскошь, поэтому монахам, например, можно было ходить в баню не более 2–3 раз в год. Простые люди, как правило, умывали лицо только утром. Зубной пасты и щеток в Средние века, конечно, тоже не было, поэтому зубы чистили палочками, и для этого не было строго отведенного времени, как сейчас. Так что в постель ложились как есть. Можно только представлять, какой запах стоял в помещении, где спали несколько человек после тяжелого трудового дня.

2. Не было специальной одежды для сна

Бедняки часто спали в том же, в чем ходили днем. Другой одежды у них часто не было. Они могли спать в чем мать родила, но обычно это было невозможно из-за холода, насекомых и большого количества людей в помещении. Зато у богатых людей уже появилась ночная одежда. Кроме того, у аристократов были слуги, которые, готовили их ко сну. Существовали даже специальные руководства, предписывавшие, как это нужно делать: «Если твой повелитель захочет лечь спать, ты должен постелить ему под ноги простыню и снять с него платье. Потом накинуть ему на плечи халат, снять с него туфли, носки и чулки. Чулки следует бросить через плечо, затем причесать господина, накрыть его голову платком и надеть на него ночную рубаху». Кстати, спали обязательно с покрытой головой. Люди верили, что все болезни передаются по воздуху в облаке вредоносных миазмов и головной убор может от этого защитить.

3. Спали в специальных шкафах

Кровати-шкафы появились в позднем Средневековье и были очень популярны среди населения. Они защищали не только от сквозняков в холодное время года, но также от крыс, насекомых и шума дома и на улице.

4. Спали полусидя

Кровати могли себе позволить только богатые люди, и они были, как правило, короче наших. Кроме того, их снабжали огромным количеством подушек, которые обеспечивали сон в полусидячем положении. Существуют разные версии, почему наши предки спали сидя. Согласно одной из них, спать лежа считалось дурной приметой, так как живые люди не должны лежать. Историки также высказывали мнение, что засыпали сидя, чтобы во сне у человека не открылся рот и через него телом не овладели демоны. Но самым правдоподобным выглядит вполне научное объяснение: существуют более поздние (XVII век) медицинские рекомендации о том, что «вертикальный сон» способствует лучшему пищеварению.

5. Спали в 2 захода

Известно, что в Средние века люди спали в 2 захода. Существовали 1-й и 2-й сон. Люди засыпали вечером и просыпались после полуночи на 1–2 часа. Занимались хозяйственными делами, могли навестить соседей, а затем опять ложились и спали до утра.

6. Богатые спали на высоких кроватях с балдахинами, а бедные — на тюфяках, набитых соломой

В Средние века кровать была показателем статуса и большой редкостью. Часто, когда какой-нибудь герцог или король отправлялся в путешествие, его кровать разбирали и перевозили вместе с ним, потому что в пункте назначения ее запросто могло не быть. Но такой относительно комфортный сон могли себе позволить только очень богатые люди. Их слуги часто довольствовались лишь тонкой подстилкой или собственным плащом и спали там же, где и работали. У английской королевы Елизаветы I была огромная кровать, а ее фрейлины, отнюдь не простолюдинки, спали на соломенных тюфяках на полу в той же комнате.

7. Если во время сна человек вставал по нужде, ему нужно было идти на улицу

Если средневековый человек вставал ночью по нужде, то в большинстве случаев ему приходилось либо выходить на улицу, либо пользоваться ночным горшком. Туалеты внутри были только в богатых замках, но и они по современным меркам были очень далеки от комфорта.

8. У богатых были матрасы и подушки, которые передавались по наследству

Кровать с матрасом, простынями, одеялами и балдахином была самым дорогим предметом мебели в богатых домах. Постельные принадлежности (одеяла и подушки) были так дороги, что их часто упоминали в завещании. Кровати занимали видное место в комнате, которую мы бы сейчас назвали гостиной. Эта комната была местом сбора семьи, где хозяин и хозяйка спали, ели и работали зимой. Кровати часто были очень большими, и вся семья могла спать вместе. Иногда гостям предлагали место в общей кровати у огня. Сидя в постели, можно было принимать гостей.

9. Иногда людям приходилось спать под открытым небом

Людям в Средневековье в целом было совсем не обязательно специально оборудованное место для сна. Во время работы крестьяне могли прилечь поспать прямо в поле. Путникам было непросто найти ночлег. Часто они были вынуждены ночевать под открытым небом, а это таило в себе немало опасностей — нападение диких зверей или разбойников, дождь, холод. Бывали случаи, когда зимой люди замерзали во время ночлега на природе.

10. Крестьяне спали в одном помещении с живностью

Отдельная комната для сна была непозволительной роскошью. В подавляющем большинстве домов все члены семьи спали в том же помещении, где ели, работали и принимали гостей. Часто там же размещался скот. В домах побогаче, где люди могли позволить себе наемных работников, слуги нередко делили постель со своими хозяевами. Горничная часто ложилась в одну кровать с госпожой, чтобы избежать приставаний со стороны слуг или членов семьи — мужчин.

11. На постоялых дворах путника «подселяли» в общую кровать

Незнакомцы и попутчики нередко делили постель в дороге. Существовали правила этикета, которые регламентировали нормы поведения в «коммунальной» кровати: нужно было лежать неподвижно, не прикасаться к другим и не тянуть на себя одеяло. Но это срабатывало не всегда, и в целом такие ночевки всегда были лотереей. Бывали случаи, когда в общей постели с незнакомцами путники лишались имущества и даже жизни.

12. Содержимое матраса часто меняли, так как в нем заводились насекомые

Вшей, блох и клопов в кровати воспринимали как данность. Они жили даже в королевских матрасах. Например, постельные принадлежности Генриха VIII набивали заново каждый день, обычные же граждане занимались этим раз в год, в сезон урожая, когда заготавливали сено для животных. Конечно, с вредителями пытались бороться разными способами: люди принимали ванны с розовым маслом и даже подвешивали у изножья кровати кусок коровьего навоза, чтобы он отвлекал насекомых на себя, но это не особо помогало.