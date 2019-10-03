12 фактов о принцессе Диане, которая была обязана до конца жизни кланяться собственным детям

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Принцесса Диана — оплот чистоты и пример для подражания. Она изменила ряд привычных для королевской семьи моделей поведения, а ее стиль копируют до сих пор. Однако мы хотим поговорить не столько о Диане, принцессе Уэльской, сколько о Диане Фрэнсис Спенсер — женщине, не так хорошо знакомой нам за пределами королевского образа.

Мы в AdMe.ru узнали о другой, более человечной и драматической стороне жизни леди Ди. В ее судьбе неизменно переплетались два мотива: желание подарить счастье и невозможность самой стать счастливой. Именно об этом говорят обнаруженные нами факты.

Одной из первых стала привлекать внимание к проблеме СПИДа и развенчанию мифов об этом заболевании

На открытии первого в Великобритании отделения для больных СПИДом принцесса Диана демонстративно сняла перчатки и пожала руку каждому пациенту. Этот жест был намеренным: леди Ди старалась развеять мифы о зараженных СПИДом, которые в то время подвергались стигматизации. Впоследствии она еще множество раз посещала больных детей, перечисляла средства в фонды помощи, а также не чуждалась лично общаться с ВИЧ-инфицированными.

С детства не была любимицей матери

По словам самой принцессы Дианы, родители развелись еще в ее детстве. Девочка осталась жить с отцом, получившим право на опеку над детьми, и именно за это осуждалась собственной матерью на протяжении всей жизни. Впрочем, леди Ди признавалась, что не любила маму и считала ее алкоголичкой.

Бралась за любую работу: от уборщицы до няни

Диана Спенсер не была достаточно богатой, чтобы пренебрегать работой. Все наследство графа Спенсера передавалось по мужской линии, именно поэтому еще не вышедшая, в отличие от сестер, замуж леди Ди зарабатывала как могла. Она убиралась в домах у друзей, преподавала подросткам уроки танцев, работала помощницей няни и воспитателя в детском саду.

Переживала из-за веса и заболела булимией еще до свадьбы

«Чарльз положил руку мне на талию и сказал: „Ой, несколько пухловата здесь, да?“ И у меня внутри что-то перемкнуло». Принцесса Диана

После 13 встреч с будущим мужем и решения о помолвке леди Диана серьезно обеспокоилась своим весом и стала впадать в нездоровые состояния. Все началось с необдуманной фразы жениха, а закончилось расстройством пищевого поведения — булимией. К моменту свадьбы талия девушки уменьшилась в обхвате на 20 сантиметров, она «таяла с февраля по июнь». На состояние Дианы также влияла бесконечная ревность: она видела, как Чарльз втайне обменивается подарками со своей первой любовью, Камиллой.

Медовый месяц оказался не сказкой, а ужасом

«К этому моменту моя булимия была уже абсолютно неконтролируемой. Приступы повторялись по 4 раза в день. Все, что я могла найти, я тут же сжирала, и через пару минут меня тошнило — это изнуряло меня». Принцесса Диана

Сама Диана назвала свой медовый месяц прекрасной возможностью поспать, и это можно понять, ведь днем они с мужем обязаны были обсуждать собранные им в путешествии книги, а по вечерам — слушать военно-морской оркестр, сидя в изящных строгих костюмах. Но главная проблема девушки заключалась в отсутствии моральных сил: по ночам ей снились кошмары о Камилле, любовнице мужа, о которой тот не забывал и во время медового месяца, а булимия в этот период достигла своего пика — у принцессы начали выпирать кости.

Прошла по разминированному полю в Анголе

«Я в защитном жилете попыталась пройти по заведомо разминированной полосе и могу сказать, что это очень страшно. А каково тем, у кого нет ни жилетов, ни минеров, кому приходится каждый раз, отправляясь за водой, рисковать своей жизнью, тем, кто просто вынужден жить среди минных полей?!» Принцесса Диана

В одном из городов Анголы за несколько дней до приезда принцессы на поле, не разминированном полностью, подорвались подростки, играющие в футбол. Именно по такому полю прошла леди Диана, надев на себя бронежилет и защитную маску от пуль, — так она выступила в поддержку движения против противопехотных мин.

Проблемы в браке преследовали везде: от постели до светских раутов

После свадьбы и проведенного вместе медового месяца стало очевидно: Чарльзу и Диане, которая была на 13 лет его моложе, не о чем разговаривать. Девушка имела специфические, если не сказать ограниченные, вкусы в литературе, не интересовалась увлечениями мужа и высмеивала его набожность. В делах любовных же, как признавалась леди Ди, у принца «не было потребности»: 7 лет они уединялись трижды в неделю, что казалось ей недостаточным, а затем пропало и это.

Обняла больных проказой, которых навещала в Индии

Наравне с мифами о ВИЧ-инфицированных принцесса Диана старалась развеять слухи и о больных проказой. Впервые она посетила их в лепрозории Матери Терезы в Индии и обняла каждого, а после стала покровительницей организации The Leprosy Mission.

Изменяла в качестве мести мужу

Несчастливый брак и муж, с трепетом относящийся к другой женщине, подтолкнули принцессу Диану к попыткам узнать, что такое настоящая любовь. К ее любовникам приписывают множество мужчин: от инструктора по верховой езде до кардиохирурга. Наиболее известным же является телохранитель Барри Маннаки — именно о его отстранении и, как считала сама принцесса, подстроенной смерти вспоминала она, называя это самым большим ударом всей своей жизни.

Регулярно посещала онкобольных детей

«Некоторые из них будут жить, кто-то умрет, но они все должны получать любовь здесь и сейчас. Я стараюсь дать им эту любовь». Принцесса Диана

Несмотря на тяготы собственной жизни, принцессе Диане всегда хватало любви для остальных. Так, она посещала онкобольных детей 3 раза в неделю, посвящая им около 4 часов при каждом визите.

Страдала от депрессии

«Наверное, я была первой в королевской семье, кто когда-либо испытывал депрессию или открыто выражал это». Принцесса Диана

Развитие послеродовой депрессии у принцессы стало поводом для королевских издевок: теперь каждый мог говорить, что у леди Ди «не все в порядке с головой». Сама она рассказывала, что стала причинять себе физическую боль для того, чтобы не чувствовать душевную. Именно депрессия постепенно еще больше отдалила Диану от мужа.

Продала платья принцессы секонд-хенду

Дворецкий принцессы Пол Баррелл в своих мемуарах рассказывает: сразу после развода леди Диана продала 20 собственных королевских костюмов секонд-хенду и так заработала свои первые после замужества наличные деньги. Неудивительно, что ей пришлось заниматься подобными вещами, ведь часть украшений у принцессы отобрала королевская семья.

Кстати, после развода леди Ди по настоянию Чарльза также лишили титула. С тех пор ее именовали Дианой, принцессой Уэльской. Именно эта женщина впоследствии сможет еще раз серьезно полюбить, будет обязана кланяться собственным сыновьям, перестанет общаться с матерью и трагически погибнет в автокатастрофе 1 августа 1997 года.