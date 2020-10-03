12 особенностей южнокорейской культуры, от которых у туристов отвисает челюсть
Страна утренней свежести, как прозвали Корею ее жители много лет назад, продолжает овладевать умами мечтателей по всему миру. Мы слушаем корейскую музыку, подсаживаемся на корейские дорамы, пользуемся корейской косметикой и грезим побывать в этой контрастной стране. А пока билет на самолет не куплен, можно изучать язык и особенности жизни в Корее, тем более что есть чему позавидовать и чему посочувствовать.
Мы в AdMe.ru в очередной раз убеждаемся, что Южная Корея — это целый мир, который полностью постигнуть невозможно. Но попытаться стоит.
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Корейские жены, когда готовят курицу, не разрешают своим мужьям есть крылышки. Распространено суеверие, что если мужчина будет есть куриные крылья, то он улетит к другой. Поэтому эту часть курицы едят в основном женщины.
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Идеальной разницей в возрасте в паре считается, когда муж старше жены на 4–5 лет. Если ваш супруг старше вас более чем на 5 лет, корейцы могут это комментировать так: «Ничего себе! Ваш муж намного старше!» А разница 10 лет и более — чуть ли не табу.
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Корейские молодые люди используют фразу «Не хочешь поесть рамена?», когда хотят осторожно предложить пассии провести ночь вместе. Рамен — это популярный в Корее суп с лапшой, который там едят повсеместно. В подобных случаях в остальном мире обычно приглашают к себе на чай или кофе.
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Есть свои особенности у корейского этикета относительно дарения подарков. Вот что говорят пользователи.
В Корее считается вполне нормальным сказать вслух и даже подчеркнуть, что подарок очень дорогой и дарящий изрядно потратился на него, чуть ли не выложив последнюю копейку. Иногда озвучиваются цены, а в упакованном подарке может остаться ценник. © nattylim / pikabu
А учителям не принято делать дорогие подарки. Им дарят сладости и угощают стаканчиком кофе. Неограниченное количество раз, поскольку кофе в тренде в любое время дня. Просто в знак благодарности. А вот что-то большее может быть расценено как взятка должностному лицу. Учитель — это все же государственный работник. © koreabutik_ru / vk
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В деловом мире царит строгая иерархия. Пользователь Abroadunderhood делится в твиттере: «Не принято вставать из-за стола и уходить домой, даже если ваш трудовой день окончен, если в офисе сидит кто-то, кто старше вас по должности. Необязательно начальник, кто угодно. Спросить, а можно ли уйти, можно, но это крайне не одобряется. Один раз у вас поинтересуются, куда вы так спешите, на второй — покосятся, будут терпеть, молчать, а потом найдут причину через год не переподписать с вами контракт».
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В Корее существует уникальная система долгосрочной аренды квартир под названием «чонсе». Выбрав подходящий вариант апартаментов, арендатор платит их владельцу депозит — 50–80 % от полной стоимости квартиры. Во время проживания квартирант арендную плату не вносит, а собственник жилья может вложить депозит во что-нибудь для получения прибыли. По истечении срока аренды депозит в полном объеме возвращается арендатору. Получается, если человек не владеет полной суммой для покупки жилья, он может воспользоваться арендой чонсе, чтобы немного подкопить, а по истечении срока аренды купить себе квартиру.
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Несмотря на то что в Стране утренней свежести процветает косметическая промышленность, там очень сложно найти обычный дезодорант. Дело в том, что корейцы не пользуются этим средством. Не спешите вспоминать запах в общественном транспорте летом в час пик. У корейцев просто нет потребности в дезодоранте. Потому что у них отсутствует ген, отвечающий за выделение белка, в котором развиваются бактерии. Они и вызывают неприятный запах пота у большинства людей.
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В противовес празднику влюбленных придуман Черный день, который отмечают 14 апреля. В этот день все одинокие парни и девушки надевают черную одежду, едят черную пищу — лапшу с бобовой пастой чаджанмен — и мрачно шутят о своей личной жизни.
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Корейцы создали приложение, которое платит за... ходьбу! Если пользователь проходит установленную норму шагов, ему начисляются деньги, которые он может потратить в магазинах-партнерах. Разработчики приложения утверждают, что их цель — мотивировать людей больше двигаться, тем самым снижая количество хронических заболеваний.
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Жители Страны утренней свежести не считают туалетную бумагу чем-то, что имеет принадлежность только к санузлу. Она служит и салфеткой, и бумажным полотенцем. Не стоит удивляться, если на обеденном столе у корейца будет стоять рулон туалетной бумаги. Службы доставки кладут ее вместо салфеток в пакеты с едой. Корейцы не понимают, зачем изобретать велосипед, если уже есть средство, которое можно использовать для разных целей.
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В Корее верят, что существует зависимость между судьбой человека и окружающей его средой. Есть целый свод правил, который называется пхунсу чири, что дословно переводится как «ветер, вода, принципы». При построении здания важно учитывать, находятся ли в гармонии географические особенности: рельеф земли, водоемы и климат. Пхунсу чири стараются соблюдать и при выборе места захоронения для усопших. Это учение напоминает китайский фэншуй, но китайцы больше внимания уделяют самому объекту, будь то жилой дом или офисное здание, его конструкции, расположению мебели, а корейцам важнее то, что находится вне объекта.
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Мы относимся к «Дошираку» с предубеждением: это плохая, нездоровая пища. Однако в Корее название этой лапши вызывает более душевные ассоциации, потому что оно означает прямоугольную коробочку с отсеками, наполненными домашней едой. Досирак берут с собой в школу и на работу, чтобы перекусить. Лапшу быстрого приготовления продают под таким названием, потому что ее упаковка имеет ту же форму и размер, что и корейские контейнеры для еды «с собой».
Расскажите, захлестнула ли и вас волна любви ко всему корейскому? Если да, то что больше всего вас притягивает в этой стране?