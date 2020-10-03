12 особенностей южнокорейской культуры, от которых у туристов отвисает челюсть

Есть свои особенности у корейского этикета относительно дарения подарков. Вот что говорят пользователи.

В Корее считается вполне нормальным сказать вслух и даже подчеркнуть, что подарок очень дорогой и дарящий изрядно потратился на него, чуть ли не выложив последнюю копейку. Иногда озвучиваются цены, а в упакованном подарке может остаться ценник. © nattylim / pikabu

А учителям не принято делать дорогие подарки. Им дарят сладости и угощают стаканчиком кофе. Неограниченное количество раз, поскольку кофе в тренде в любое время дня. Просто в знак благодарности. А вот что-то большее может быть расценено как взятка должностному лицу. Учитель — это все же государственный работник. © koreabutik_ru / vk