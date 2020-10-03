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12 особенностей южнокорейской культуры, от которых у туристов отвисает челюсть

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Страна утренней свежести, как прозвали Корею ее жители много лет назад, продолжает овладевать умами мечтателей по всему миру. Мы слушаем корейскую музыку, подсаживаемся на корейские дорамы, пользуемся корейской косметикой и грезим побывать в этой контрастной стране. А пока билет на самолет не куплен, можно изучать язык и особенности жизни в Корее, тем более что есть чему позавидовать и чему посочувствовать.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убеждаемся, что Южная Корея — это целый мир, который полностью постигнуть невозможно. Но попытаться стоит.

  • Корейские жены, когда готовят курицу, не разрешают своим мужьям есть крылышки. Распространено суеверие, что если мужчина будет есть куриные крылья, то он улетит к другой. Поэтому эту часть курицы едят в основном женщины.

  • Идеальной разницей в возрасте в паре считается, когда муж старше жены на 4–5 лет. Если ваш супруг старше вас более чем на 5 лет, корейцы могут это комментировать так: «Ничего себе! Ваш муж намного старше!» А разница 10 лет и более — чуть ли не табу.

  • Корейские молодые люди используют фразу «Не хочешь поесть рамена?», когда хотят осторожно предложить пассии провести ночь вместе. Рамен — это популярный в Корее суп с лапшой, который там едят повсеместно. В подобных случаях в остальном мире обычно приглашают к себе на чай или кофе.

© depositphotos, © Geunyeoui Sasaenghwal / Studio Dragon

  • Есть свои особенности у корейского этикета относительно дарения подарков. Вот что говорят пользователи.
    В Корее считается вполне нормальным сказать вслух и даже подчеркнуть, что подарок очень дорогой и дарящий изрядно потратился на него, чуть ли не выложив последнюю копейку. Иногда озвучиваются цены, а в упакованном подарке может остаться ценник. © nattylim / pikabu
    А учителям не принято делать дорогие подарки. Им дарят сладости и угощают стаканчиком кофе. Неограниченное количество раз, поскольку кофе в тренде в любое время дня. Просто в знак благодарности. А вот что-то большее может быть расценено как взятка должностному лицу. Учитель — это все же государственный работник. © koreabutik_ru / vk

  • В деловом мире царит строгая иерархия. Пользователь Abroadunderhood делится в твиттере: «Не принято вставать из-за стола и уходить домой, даже если ваш трудовой день окончен, если в офисе сидит кто-то, кто старше вас по должности. Необязательно начальник, кто угодно. Спросить, а можно ли уйти, можно, но это крайне не одобряется. Один раз у вас поинтересуются, куда вы так спешите, на второй — покосятся, будут терпеть, молчать, а потом найдут причину через год не переподписать с вами контракт».

© Ildan Ddeugeobge Chungsohara / Netflix

  • В Корее существует уникальная система долгосрочной аренды квартир под названием «чонсе». Выбрав подходящий вариант апартаментов, арендатор платит их владельцу депозит — 50–80 % от полной стоимости квартиры. Во время проживания квартирант арендную плату не вносит, а собственник жилья может вложить депозит во что-нибудь для получения прибыли. По истечении срока аренды депозит в полном объеме возвращается арендатору. Получается, если человек не владеет полной суммой для покупки жилья, он может воспользоваться арендой чонсе, чтобы немного подкопить, а по истечении срока аренды купить себе квартиру.

  • Несмотря на то что в Стране утренней свежести процветает косметическая промышленность, там очень сложно найти обычный дезодорант. Дело в том, что корейцы не пользуются этим средством. Не спешите вспоминать запах в общественном транспорте летом в час пик. У корейцев просто нет потребности в дезодоранте. Потому что у них отсутствует ген, отвечающий за выделение белка, в котором развиваются бактерии. Они и вызывают неприятный запах пота у большинства людей.

© GeorgeRudy / easyfotostock /East News, © AFP / East News

  • В противовес празднику влюбленных придуман Черный день, который отмечают 14 апреля. В этот день все одинокие парни и девушки надевают черную одежду, едят черную пищу — лапшу с бобовой пастой чаджанмен — и мрачно шутят о своей личной жизни.

  • Корейцы создали приложение, которое платит за... ходьбу! Если пользователь проходит установленную норму шагов, ему начисляются деньги, которые он может потратить в магазинах-партнерах. Разработчики приложения утверждают, что их цель — мотивировать людей больше двигаться, тем самым снижая количество хронических заболеваний.

  • Жители Страны утренней свежести не считают туалетную бумагу чем-то, что имеет принадлежность только к санузлу. Она служит и салфеткой, и бумажным полотенцем. Не стоит удивляться, если на обеденном столе у корейца будет стоять рулон туалетной бумаги. Службы доставки кладут ее вместо салфеток в пакеты с едой. Корейцы не понимают, зачем изобретать велосипед, если уже есть средство, которое можно использовать для разных целей.

© jpj77 / reddit

  • В Корее верят, что существует зависимость между судьбой человека и окружающей его средой. Есть целый свод правил, который называется пхунсу чири, что дословно переводится как «ветер, вода, принципы». При построении здания важно учитывать, находятся ли в гармонии географические особенности: рельеф земли, водоемы и климат. Пхунсу чири стараются соблюдать и при выборе места захоронения для усопших. Это учение напоминает китайский фэншуй, но китайцы больше внимания уделяют самому объекту, будь то жилой дом или офисное здание, его конструкции, расположению мебели, а корейцам важнее то, что находится вне объекта.

  • Мы относимся к «Дошираку» с предубеждением: это плохая, нездоровая пища. Однако в Корее название этой лапши вызывает более душевные ассоциации, потому что оно означает прямоугольную коробочку с отсеками, наполненными домашней едой. Досирак берут с собой в школу и на работу, чтобы перекусить. Лапшу быстрого приготовления продают под таким названием, потому что ее упаковка имеет ту же форму и размер, что и корейские контейнеры для еды «с собой».

© SpecialAdviser / Wikimedia Commons, © Shene81 / Wikimedia Commons

Расскажите, захлестнула ли и вас волна любви ко всему корейскому? Если да, то что больше всего вас притягивает в этой стране?

Фото на превью SpecialAdviser / Wikimedia Commons, Shene81 / Wikimedia Commons
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