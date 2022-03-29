12 фактов о гувернантках — благородных девушках, с которыми даже слуги отказывались есть за одним столом

Благодаря фильмам и романам мы часто представляем себе гувернанток прошлого как романтических героинь. В реальности же их жизнь была зачастую унылой и одинокой. Эта работа лишала девушек семьи и друзей. Наниматели не считали их себе ровней, а слуги относились с некоторым презрением. Даже воспитанники, покинув классную комнату, забывали о существовании своих учителей.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, почему так много девушек в XIX веке выбирали профессию гувернантки и чего им это стоило.

До XIX века профессия гувернантки была очень престижной

Женщины занимались преподаванием и в прошлые века. Но до XIX века учительниц для своих дочерей нанимали только представители самых знатных слоев общества. В качестве такой персоны обычно выбирали девушку из обедневшей ветви того же самого семейства. Гувернантка вполне могла быть замужней дамой. После окончания службы хозяева выделяли своей работнице пенсию и заботились о ее благополучии. Спрос на гувернанток был не слишком большой, так как в подобных услугах нуждался лишь небольшой круг очень богатых и титулованных людей. К учительницам относились с искренним уважением, и они были почетными членами семьи.

Стремление родителей дать дочкам образование принесло гувернанткам немало проблем

С конца XVIII и начала XIX века ситуация стала меняться. Теперь гувернанток могли нанимать и представители среднего класса. Поэтому спрос на воспитанных и благородных леди, которые могли не только дать знания своим юным ученицам, но и привить им достойные манеры, возрос. К середине века в Британии около 25 тыс. женщин занималось обучением детей на дому. Зарплата была скромной, ее едва хватало, чтобы свести концы с концами.

С другой стороны, у знатных девушек, которые неожиданно лишились средств к существованию, был небогатый выбор. Существовал ограниченный круг занятий, которым они могли посвятить себя, а заодно получить хоть какой-то доход. Барышня могла стать компаньонкой, швеей или гувернанткой. Подобные профессии считались вполне благопристойными, но у каждой из них были свои минусы.

Женщин нанимали не только для обучения детей, но и чтобы похвастаться перед окружающими

В это время истинно благородная дама не занималась устройством семейного быта. Для ведения хозяйства нанимались слуги. Воспитание детей тоже относилось к той сфере деятельности, которой знатная женщина не должна была посвящать свое время. Так что если семейство хотело заявить о более высоком статусе, то для обучения дочерей в дом брали специального человека.

Наличие в доме гувернантки было признаком завидного благосостояния и знатности. А уж если девушка прибыла из другой страны, хозяева беззастенчиво выставляли подробности ее «экзотической» жизни и другие личные моменты на обсуждение в кругу знакомых. Самих девушек редко приглашали присоединиться к компании. Но были и другие способы обозначить присутствие учительницы в доме. Хозяйка могла даже пожаловаться на работницу своим подругам только для того, чтобы привлечь внимание других к самому факту ее существования.

Присутствие учительницы в доме порой становилось искушением для мужчин

В XIX веке существовали строгие правила, определяющие роль мужчин и женщин в обществе. Приличная девушка не могла искать работу за пределами дома. Поэтому роль гувернантки не вполне вписывалась в эти жесткие рамки. Проживание в одном доме молодой незамужней женщины с мужчинами, которые не являлись членами ее семьи, вызывало естественную тревогу. Многие дамы всерьез опасались их низменной натуры.

В статьях того времени, посвященных профессии учительницы, встречались фразы о том, как часто своим неподобающим поведением девушки вносят разлад в семейную жизнь и отравляют юные умы сплетнями. Гувернантки порой вызывали нежелательный мужской интерес. Поэтому хозяйкам даже советовали нанимать ничем не примечательных барышень. Самим же девушкам рекомендовали никоим образом не вмешиваться в жизнь господ и никогда не вступать с ними в беседу без предварительного приглашения.

От девушек требовали не столько хорошего образования, сколько идеальной родословной

Чаще всего барышни старались найти подходящее место в кругу родственников и друзей. Другим подходящим вариантом было агентство по найму. А вот размещение объявления в газете не одобрялось. Во-первых, приличные работодатели туда не обращались. А во-вторых, столь явный поиск работы казался непристойным.

Специальное образование для этой работы не требовалось. Некоторым барышням вполне хватало тех знаний, которые они получили дома. Чтобы стать гувернанткой, девушке надо было владеть грамотой и арифметикой, уметь танцевать, играть на пианино и рисовать. Знание одного или нескольких иностранных языков тоже было плюсом. Но главное — она должна была доказать свое благородное происхождение. Даже если учительница обладала большим опытом и была прекрасно образована, но родилась в простой семье, рассчитывать на хорошее место было бессмысленно.

Только единицы выбирали это призвание по зову сердца

Многие барышни становились гувернантками по суровой необходимости, так как любое другое занятие было неприемлемым. Кроме того, считалась, что способность к обучению заложена в их натуре и сама природа предназначила женщину на роль воспитательницы.

Работодатели часто жаловались на недостаточное образование своих работниц и их безразличие. Что неудивительно, так как в середине XIX века только 6–7 % девушек становились гувернантками, чувствуя призвание к этому делу. Огромное количество соискательниц на должность учительниц привело к тому, что семьи стали нанимать женщин за сущие гроши, не обращая особого внимания на их образование или опыт работы.

Иногда с ними расплачивались едой и кровом

Доход гувернантки во многом зависел от щедрости хозяев. Количество девушек, желающих заняться этой профессией, было столь велико, что работодатели зачастую не проявляли особой щедрости к тем, кого нанимали. Некоторые просто предлагали кров и еду в обмен на обучение детей. Другие же могли назначить жалованье, но вычитать из него расходы на стирку одежды. Средства на лечение, одежду, переезды и прочие личные нужды девушка должна была откладывать сама. Некоторым женщинам приходилось оставлять свою работу уже в 40 лет, а позаботиться о них было некому. Порой они сами поддерживали семью.

В их обязанности входило не только воспитание детей

Некоторым гувернанткам везло, и они занимались исключительно образованием детей. Причем на учебу выделялись строго определенные часы, а остальным временем барышня могла распоряжаться по своему усмотрению. Другие учительницы должны были постоянно надзирать за своими воспитанниками: посещать с ними лавки и магазины, присутствовать на дружеских встречах, читать, пока они занимаются вышивкой или другими делами. Иногда хозяева часто отсутствовали. Это перекладывало на плечи гувернанток и другие обязанности, такие как забота о гардеробе детей, благотворительность или посещение арендаторов.

Гувернантки часто бывали одиноки

Одним из самых больших испытаний для женщин, которые выбирали для себя эту профессию, была изоляция. Далеко не все работодатели принимали гувернанток в свой круг. Их редко приглашали к общему столу или на семейные праздники, и это не всегда было приятным опытом. Порой девушкам приходилось трапезничать с детьми и проводить вечера в полном одиночестве. Некоторые барышни чувствовали себя более образованными и родовитыми, чем их наниматели, отчего ситуация становилась еще более невыносимой. Тоска по дому и сложные отношения с хозяевами приводили к нервным срывам и другим хворям.

Гувернанткам часто запрещали общаться с семьей и друзьями и с большой неохотой давали короткий отпуск для посещения родственников. Обратные же визиты были и вовсе нежелательны. Кто-то прямо заявлял об этом служащим. Другие же демонстрировали столь явное неудовольствие, когда гости являлись на порог, что в дальнейшем ни у кого не возникало и малейшего желания повторить этот неприятный опыт.

Другие слуги относились к ним подозрительно

Гувернантка не могла найти друзей и среди других слуг. Общественное положение и образование выделяло ее из их круга, а большинство учебников строго запрещало какое-то вольное общение с простыми работниками. Правила этикета разрешали благородным девушкам садиться за один стол со своими нанимателями, но ни в коем случае не позволяли трапезничать со слугами. Да и прислуга обычно не питала большой симпатии или доверия к гувернанткам. Хотя те выглядели как леди и вели себя соответственно, но все-таки получали за свою работу деньги. И порой эти суммы не превышали дохода горничной или домработницы.

Воспитанники могли сделать жизнь гувернантки очень неприятной

Гувернантка должна была во многих отношениях заменить своим воспитанникам мать. Предполагалось, что хозяйка дома и нанятая ею женщина должны объединиться ради будущего детей. Но в этой ситуации уже был заложен парадокс. Девушка была лишь «временной мамой», и, как только ученицы вырастали, она оставляла дом.

Если воспитанники понимали подчиненное положение своей гувернантки, они тоже могли доставить ей массу неудобств: вытащить ее на прогулку посреди обеда, отказаться делать уроки. При этом пожаловаться на поведение детей зачастую было невозможно — девушку бы просто уволили. Если хозяева были равнодушны к своим чадам, то тем самым они развязывали руки учительнице. И слишком суровая барышня иногда оставляла много неприятных воспоминаний у подопечных.

Единственным спасением от постылой работы был брак

Многие гувернантки мечтали обрести супружеское счастье. Это было единственным способом избавиться от работы и обрести уверенность в завтрашнем дне. Но встретить подходящего избранника было непросто: практически все время девушка проводила в стенах хозяйского дома. Образ бедной барышни, которая встречает в поместье завидного вдовца, мечтающего о любви, часто показывают нам в кино и в романах. На самом деле все выглядело иначе. Обычно хозяином дома был солидный мужчина, обремененный многочисленной семьей, а отнюдь не привлекательный одиночка.

Это не значит, что у девушки не было никаких шансов обрести матримониальное счастье. Истории удачного супружества случались и в реальной жизни. Кроме того, гувернантки были не настолько бесправными, как мы привыкли считать. Так, одна девушка смогла добиться компенсации в суде, когда ее бывший работодатель отказался на ней жениться. Он сделал барышне предложение, но вынужден был разорвать помолвку, когда против подобного мезальянса бурно восстала дочь.