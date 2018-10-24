12 фактов, которые удивят покруче любого сюжета от BBC

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знали ли вы, что в жаркое лето можно частенько увидеть пьяных пчел? Что одно из самых популярных рыбных блюд может вызвать ужасные галлюцинации? Или что создатель Шерлока Холмса, так же как и его герой, брался за разгадку трудных преступлений? Если ответ на все эти вопросы отрицательный, то вы будете приятно удивлены.

AdMe.ru расскажет вам про эти и многие другие факты, которые поразят даже циника со стажем.

1. Некоторые рыбы при употреблении их в пищу могут вызывать ужасные галлюцинации

Salema porgy — рыба, блюда из которой могут оказывать эффект, сравнимый с действием ЛСД и длящийся до 36 часов. Как сообщает Clinical Toxicology, бывали случаи возникновения слуховых галлюцинаций «в виде криков людей» и зрительных, когда человек «не мог управлять автомобилем, так как машину окружили гигантские членистоногие». Но, несмотря на это, рыбка Salema porgy крайне популярна на средиземноморском побережье и используется для приготовления различных блюд. Особым спросом пользуются блюда из этой рыбы на курортах Французской Ривьеры, Кипра, Мальты, Испании и Италии.

2. В 1140 году немецкий император Конрад III осадил город-крепость Вайнсберг и захватил ее. В гневе за то, что ему оказали сопротивление, он приговорил всех мужчин города к смерти

А женщин решил отпустить, разрешив им взять все самое ценное, что они могут унести на своих плечах. Недолго думая, жены оставили всю свою утварь и взвалили на свои плечи мужей. Увидев подобное, король похвалил женщин за их хитрость и преданность. Он сдержал свое слово и сохранил всем жизнь.

3. Когда-то вместо парков люди отдыхали на кладбищах

В XIX веке в Америке и в некоторых городах Европы общественные парки были редкостью, поэтому люди проводили время в других местах с зелеными насаждениями — на кладбищах. В то время было обычным случаем увидеть женщину, читающую книгу и облокотившуюся на надгробный камень, или семью, устроившую пикник рядом с семейным склепом.

4. В США стоит монумент, на котором на 8 языках написано, как восстановить общество после апокалипсиса

В штате Джорджия, США, с 1980 года стоит огромный гранитный монумент, который содержит надписи на 8 современных языках (английский, испанский, суахили, хинди, иврит, арабский, китайский и русский) и их краткие версии на 4 древних (аккадский, греческий, санскрит и древнеегипетский) о том, как создать достойное общество, если случится апокалипсис. На 6 гранитных плитах начертаны 10 принципов (заповедей), которые нацелены на сохранение жизни на Земле и уважения друг к другу. Кроме того, на плитах есть инструкции по созданию компаса, календаря и часов.

5. Писатель Артур Конан Дойл раскрыл не только сотни вымышленных преступлений в рассказах о Шерлоке Холмсе, но и 2 реальных

Благодаря своему персонажу писатель приобрел популярность, и к нему домой начали приходить письма с просьбами о помощи в раскрытии преступлений. Среди всех мелких дел его внимание привлекло только одно. В 1906 году сэр Артур Конан Дойл решил доказать невиновность Джорджа Эдалджи, человека, осужденного за то, что причинял увечья скоту. Всего за пару часов Дойл опроверг доводы полиции и помог бедняге доказать свою невиновность. Спустя несколько лет писатель также доказал невиновность человека, осужденного за убийство.

6. Ватикан имеет самый высокий уровень преступности на душу населения в мире (1,5 преступления на человека)

Однако большинство преступлений совершаются туристами и паломниками, и в основном это мелкие кражи. Воришки чаще всего остаются безнаказанными, потому что в городе нет тюремной системы и мало полицейских.

7. В Гамбурге была большая проблема с выпившими людьми, которые справляли нужду прямо в общественных местах

В районе Санкт-Паули, Гамбург, местным жителям надоели испорченные стены, и они решили бороться с людьми, которые справляют нужду на улице, весьма интересным способом. Они покрыли все стены гидрофобной краской, которая отталкивает жидкость обратно. На некоторых стенах специально не крепили предупреждающие таблички, чтобы люди научились на собственном опыте и больше никогда так не делали.

8. В Рейкьявике во время шопинга или посиделок в кафе родители часто оставляют детей на улице в колясках в морозную погоду

Несмотря на то что родители из других стран могут посчитать это безответственным, в Исландии оставлять ребенка на улице считается правильным и полезным. Детей одевают очень тепло, и на улице они дышат свежим воздухом. Кроме того, уровень преступности тут настолько низкий, что родители могут не волноваться за своих чад.

9. Все поезда в Голландии работают на энергии ветра

С 1 января 2017 года все поезда в Нидерландах работают на энергии, вырабатываемой ветром. Ее хватает на то, чтобы совершать 5 500 поездок и перевозить 600 000 пассажиров ежедневно. В течение часа один «ветряной» поезд может проезжать 200 км без каких-либо выбросов и лишнего шума.

10. В 1897 году 3 шведа попытались первыми добраться до севера. Они путешествовали на воздушном шаре, но потерпели крушение через 65 часов

В 1897 году Саломон Андре, первый шведский воздухоплаватель, решил организовать экспедицию на воздушном шаре от Шпицбергена к России или Канаде, при этом ее путь должен был пройти через Северный полюс. Но шар оказался неуправляем, очень быстро потерял водород и всего через 65 часов разбился во льдах. Через 33 года был случайно обнаружен лагерь этой экспедиции вместе с дневниками. Оказалось, что группа прошла десятки километров по дрейфующим льдам, без экипировки и подходящей одежды. Они выживали, охотясь на полярных медведей на протяжении нескольких недель.

11. Чтобы наказать воров, которые незаконно срубают деревья, в некоторых городах Европы перед Новым годом деревья опрыскивают мочой лисы

На морозе она замерзает и никак не видима и не ощущается, но как только срубленное дерево попадает в тепло (или нагревается от пилы), то начинает источать настолько ужасный и слезоточивый запах, что от него не получится избавиться еще несколько дней.

12. В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел