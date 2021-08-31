12 досадных мелочей в образе, на которые мы не всегда обращаем внимание, зато другим они сразу бросятся в глаза

Есть такое выражение: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Это справедливо, и порой какая-то мелочь может испортить весь образ. Обычно, выходя из дома, мы оцениваем свой внешний вид целиком, и нам кажется, что мы предусмотрели все. Однако есть некоторые детали, которые мы можем упустить из виду, но именно они способны свести на нет все приложенные усилия.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие не самые очевидные детали в образе могут испортить всю картину и что делать, чтобы этого избежать.

1. Складки в области подмышек

Когда речь заходит о руках, мы заботимся о том, аккуратный ли у нас маникюр, достаточно ли увлажнена кожа на запястьях, удалены ли лишние волосы. Однако мы не всегда обращаем внимание на область подмышек, а именно там могут образовываться не самые эстетически приятные складки. Причем они могут появиться у людей самого разного веса, возраста и телосложения. Иногда это происходит из-за неправильно подобранного бюстгальтера, например если он слишком маленького размера. Также складки могут быть следствием пониженного тонуса мышц. В таком случае вам на помощь могут прийти специальные упражнения, например отжимания.

2. Потекший автозагар

Многим нравится эффект загорелой кожи, и для этого они используют автозагар. Это отличная альтернатива солярию или обычному загару, особенно если вам нужен быстрый результат. Однако автозагар может сыграть с вами злую шутку. Если вы переборщите со средством или окажетесь в помещении, где очень жарко, то он может потечь и оставить следы на коже или на одежде. Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют наносить средство накануне важного мероприятия.

3. Обувь неправильного размера

То, что обувь стоит выбирать по размеру, — аксиома. И если с демисезонной и зимней обувью проблем, как правило, не возникает, то с летней возможны досадные промахи. Причем неправильно подобранные босоножки могут не только испортить образ, но и стать причиной дискомфорта и даже легких травм. Итак, босоножки и сандалии вам малы, если пальцы сдавлены и вылезают за пределы подошвы. Считается, что между концом вашего самого длинного пальца и краем передней части обуви все же должно оставаться немного места. Пятка тоже не должна вылезать за пределы подошвы. Также стоит обратить внимание на ширину — ваша стопа не должна быть шире, чем подошва.

4. Мозоли и натоптыши

Еще одна деталь, которая может испортить образ, — это видимые мозоли и натоптыши, которые образуются из-за слишком сильного трения или давления на поверхность стопы. Часто они тоже возникают из-за неправильно подобранного размера обуви. Чтобы избавиться от мозолей, можно регулярно делать ванны для ног, а затем удалять сухую кожу. Однако лучше не допускать их образования, поэтому эксперты говорят, что обувь должна быть удобной сразу же. Не стоит делать покупку в надежде, что когда-нибудь туфли станут достаточно удобными для ношения.

5. Детские резинки для волос

Сегодня есть огромный выбор аксессуаров для волос — можно создавать любые образы, все ограничивается только вашей фантазией. Однако в погоне за оригинальностью можно увлечься и в итоге выглядеть немного неуместно. Например, некоторые девушки отмечают, что всегда обращают внимание на неподходящие детские резинки ярких цветов в волосах других. Все-таки есть разница между детским и взрослым стилем, поэтому вместо инфантильных аксессуаров можно присмотреться, например, к ободкам, повязкам на голову или резинкам из органзы.

6. Заколки со стразами

Еще один неоднозначный аксессуар для волос — заколка со стразами и бусинами. Мало того, что ее довольно сложно грамотно вписать в образ и сочетать с другими украшениями, так к тому же она легко может повредить ваши волосы. Кому из нас не знакома ситуация, когда волосы запутывались в заколке, цеплялись за нее, ломались и даже вырывались. Конечно, в определенных торжественных случаях подобные броские украшения могут быть уместны, но все-таки вряд ли их можно назвать аксессуаром на каждый день.

7. Обгоревшая кожа и линии загара

Не секрет, что идеального и ровного загара можно добиться разве что на пляже. Но вернемся к нашим реалиям: прогулки в парке, езда на велосипеде, сады и огороды — в результате мы получаем линии от загара на теле. Конечно, это довольно естественно, но все-таки порой эти следы могут испортить образ, особенно если захочется надеть платье или топ с открытой спиной или на тонких бретелях. А еще бывает так, что следы от загара остаются на лице — в той зоне, которая не была закрыта солнцезащитными очками. В этой ситуации можно попробовать выровнять тон кожи с помощью проверенных средств. Например, можно отшелушить более загорелый участок кожи с помощью скраба, а затем нанести на него кокосовое масло или смесь из лимона и меда — это сделает линии загара менее заметными.

8. Следы пота на одежде

Пятна от пота могут испортить даже самый тщательно выверенный образ. Никто не застрахован от этой неприятности — стоит нам разволноваться или ускорить шаг, и все, здравствуйте, темные круги под мышками и на спине. Если вы страдаете от чрезмерного потоотделения, то есть несколько способов борьбы с гипергидрозом. Кроме того, в жаркое время года лучше носить одежду с глубокими проймами и из натуральных дышащих тканей, таких как лен и хлопок, а также выбирать изделия черного, темно-синего или белого цвета — на них пятна будут менее заметны.

9. Следы антиперспиранта на темной одежде

Увы, но антиперспирант может быть не только надежным помощником в борьбе с потом и необходимым средством гигиены, но и источником дополнительных хлопот. Надевая и снимая одежду, вы с большой вероятностью можете запачкать ее частичками дезодоранта. Это придает неряшливый вид, особенно если вы надели вещи темных оттенков. Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, лучше наносить антиперспирант не перед выходом из дома, а заранее, чтобы он успел подсохнуть. Если у вас мало времени, можно воспользоваться феном.

10. Явно искусственные ресницы

Наращивание ресниц — довольно популярная процедура, которая помогает мгновенно сделать взгляд более выразительным. Однако в погоне за красотой не стоит впадать в крайности. Чрезмерно длинные или пушистые ресницы — это не самый удачный выбор. В тренде по-прежнему естественность и умеренность, так что явно искусственные ресницы — это моветон.

11. Растекшаяся красная помада

Красная помада всегда привлекает к себе внимание. Она может либо помочь сделать яркий акцент, либо испортить весь образ. Прежде чем наносить помаду на губы, стоит убедиться, что они достаточно увлажнены, иначе цвет ляжет неровно. Также перед макияжем лучше отшелушить кожу губ и воспользоваться питательным бальзамом, а после следует обязательно нанести вокруг консилер.

12. Затертые ручки сумок

Увы, со временем даже качественная кожа теряет свой первоначальный цвет и блеск, и на ее поверхности образуются всевозможные потертости и царапины. Особенно часто презентабельный вид теряют сумки, ведь мы пользуемся ими каждый день. И если на лицевой части сумки потертость или пятно мы заметим сразу, то на затертые ручки можем вовсе не обратить внимания. А вот другие люди наверняка отметят этот факт. Специалисты напоминают, что за кожаными изделиями следует правильно ухаживать, чтобы они служили дольше, и вовремя их менять.