12 мест, которые можно посетить только в Японии. В остальных странах до такого бы не додумались

Множество туристов из разных стран мира стремятся посетить Японию не только из-за инопланетных традиций и обычаев этой страны, но и чтобы попасть в завораживающие места, которых нет больше нигде в мире. Ведь только японцы могли запустить акул в старый школьный бассейн или открыть кафе, где во время еды можно полюбоваться мохнатыми попками корги.

Мы в AdMe.ru изучили путеводители, отзывы туристов и выбрали самые яркие места Японии, которые еще раз перевернут ваше представление об этой стране.

Школьный аквариум Мурото

В префектуре Кочи на острове Сикоку нашли необычное применение зданию, в котором когда-то находилась начальная школа. В 2018 году там открыли аквариум. Теперь в школьном бассейне плавают акулы, в бывшей классной комнате поселилось семейство скумбрий, а в классах и коридорах установлены резервуары с колоритными представителями морской флоры и фауны.

Белые медведи из зоопарка Маруяма

В зоопарке Маруяма в Саппоро есть туннель длиной около 18 метров, который находится внутри вольера белых медведей. В нем посетители зоопарка могут наблюдать за белыми медведями, грациозно плавающими в воде. Особо удачливому фотографу удалось уловить озадаченный взгляд мишки, когда тот понял, что под ним находятся люди.

Парк снежных обезьян Дзигокудани

Парк снежных обезьян Дзигокудани находится в долине реки Йокоба-Кава на севере префектуры Нагано, в центральной части Японии. В переводе название парка означает «адская долина» — все потому, что в этой местности много горячих термальных источников и гейзеров. Особенности этого места оценили не только туристы, но и японские макаки, или снежные обезьяны. В 1964 году был открыт парк Дзигокудани — крупнейшая на планете резервация снежных обезьян. Сейчас в заповеднике живет около 160 японских макак. Они достаточно морозоустойчивые и отлично чувствуют себя даже при температуре ниже −15 °C.

Пруд Моне

Этот небольшой водоем расположен в городе Секи и в длину составляет всего 18 метров. Он настолько красив, что создается ощущение, будто вы смотрите на один из шедевров Моне. Из-за насыщенной окраски воды может казаться, что в воде есть специальная подсветка или краситель. На самом деле это все из-за ярких неоновых растений и кристально чистой воды пруда. А водяные лилии и яркие карпы кои эффектно дополняют общую картину.

Корги-кафе Dog Hill

Это был сказочный мир корги! Куда ни посмотри — корги лежат, корги стоят в пробке у входа... А пока я обедал, мне открывался вот такой вид. © yoshiyo36033424 / Twitter

Японское кафе Dog Hill с корги в префектуре Нагасаки получило признание туристов со всего мира. В меню есть легкие блюда, сладости и напитки, но истинная причина посетить заведение — это не еда. В Dog Hill живет более 20 симпатичных корги, которые весело резвятся и согревают сердца каждого посетителя.

Сады Адачи

Сады Адачи — это часть Художественного музея. Их еще называют «живой японской живописью» и одними из самых красивых садов в Японии. Музей был основан в 1970 году промышленником Адачи Зенко. Здесь он выразил свою любовь к японскому искусству и садоводству.

Озеро Кусшаро

Кусшаро, самое большое кратерное озеро в Японии, расположено в национальном парке Акан. Особое внимание туристов оно привлекает в зимний период. Все потому, что там зимуют около 300 лебедей-кликунов. В озере есть геотермальные источники, которые предотвращают образование льда на песчаных берегах, несмотря на то что часть поверхности воды замерзает.

Город плавающего карпа

Город Симабара расположен на юго-западе Японии, около Нагасаки. Здесь настолько чистые дренажные канавы, что в них поселились сотни карпов кои. Рыба чувствует себя отлично и может вырастать аж до 70 см.

Музей инсталляций teamLab Planets TOKYO

teamLab Planets — музей впечатляющих световых инсталляций. Подсветка в нем динамическая: цвет, свет и насыщенность все время меняются. Сначала посетителю кажется, будто он находится в хрустальном королевстве, а уже через минуту он словно летит навстречу звездам. Все устроено таким образом, что граница между телом и произведением искусства исчезает.

Ванна для ног в вагоне поезда Toreiyu Tsubasa

Японский поезд Toreiyu Tsubasa отличается от привычных нам поездов. В его вагонах установлены не только обычные сиденья, но и специальные ванны: во время поездки пассажиры могут помыть свои ноги. Услуга предоставляется за дополнительную плату. Особенно актуально такое предложение будет для тех, кто находится в дороге долгое время и путешествует в не совсем удобной обуви.

Голова Годзиллы

Голова Годзиллы привлекает множество туристов в Токио. Это 80-тонная скульптура появилась на здании в 2015 году. Она размещена на высоте 50 метров, что соответствует росту персонажа Годзиллы из фильмов. Увидеть скульптуру вблизи можно на террасе отеля Gracery Shinjuku в здании Shinjuku Toho.

Парк Йоро

В префектуре Гифу есть уникальный парк Йоро. В этом парке находится необычный арт-сад Site of Reversible Destiny Yoro, где все участки расположены под наклоном. Дополнительные сооружения и искусственные деревья разных размеров заставляют посетителей терять чувство равновесия.