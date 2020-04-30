12 дочерей топ-моделей, которые совсем не похожи на своих звездных мам

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Имена топ-моделей вроде Клаудии Шиффер, Иман, Кейт Мосс до сих пор вызывают какой-то трепет в душе. Они были иконами стиля и красоты, ими восхищались и старались хоть немного быть похожими на них. Но время идет, и вот на смену звездным мамам приходят их дочки, хотя многим из них достались совсем не мамины гены.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядят дочери известных моделей, и мы с удивлением поняли, что ни за что бы не поверили, что они родственники, если бы не знали это наверняка.

1. Кристен Макменами и Лили Макменами

Кристен Макменами была одной из самых успешных моделей 90-х. Она была лицом модных домов Chanel и Versace. Несмотря на неординарную внешность, ее дочь Лили тоже работает моделью.

2. Кейт Мосс и Лила Грейс Мосс

17-летняя Лила Грейс Мосс тоже решила пойти по стопам легендарной матери: она снимается для журналов вместе с Кейт, а также стала лицом косметического бренда Marc Jacobs.

3. Иман и Залекха Хейвуд

Звезде подиумов Иман повезло родиться с потрясающей внешностью: длинная шея, утонченные черты лица, великолепная фигура. Ее дочь Залекха выбрала карьеру бизнес-аналитика.

4. Ванесса Уильямс и Саша Габриэлла Фокс

Ванесса Уильямс стала первой афроамериканкой, которая в 1984 году получила титул «Мисс Америка». Кроме того, она сделала неплохую музыкальную и кинокарьеру. Ее 19-летняя дочь Саша тоже решила попробовать себя в киноиндустрии.

5. Келли Престон и Элла Блю

Актриса и фотомодель Келли Престон в начале 90-х вышла замуж за Джона Траволту. Элла — единственная дочь знаменитых родителей, которая сейчас всерьез задумывается о том, чтобы сниматься в кино.

6. Дженис Дикинсон и Саванна Дикинсон

Легендарная модель 80-х Дженис Дикинсон не раз называла себя первой в мире супермоделью. Что и говорить, девушка действительно обладала необычайно притягательной внешностью: пронзительный взгляд, чувственные губы и роскошные волосы. А вот ее дочь Саванна выбрала актерскую карьеру.

7. Беверли Джонсон и Ананса Симс

Беверли Джонсон стала первой афроамериканской моделью, которая снялась для обложки журнала American Vogue в 1974 году. Однако с тех пор, как она завела семью, женщина редко посвящает прессу в свою жизнь. Известно лишь, что ее дочка Ананса проявила себя в качестве модели плюс-сайз.

8. Джерри Холл и Джорджия Мэй Джаггер

Супермодель Джерри Холл блистала в 70-х и была музой для самого Энди Уорхола. Вскоре она вышла замуж за рок-музыканта Мика Джаггера и родила дочь Джорджию. Девушка также стала моделью и иногда даже позирует вместе с легендарной мамой.

9. Стефани Сеймур и Лили Маргарет Брант

Бунтарка Стефани Сеймур прославилась в 90-е. Благодаря яркой внешности она покоряла лучшие мировые подиумы и обложки журналов. Сегодня у бывшей топ-модели подрастает дочь Лили. Судя по ее профилю в инстаграме, девочка явно мечтает пойти по стопам красавицы-мамы.

10. Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин

Дочь мегапопулярной в 90-е годы актрисы и модели Ким Бейсингер — Айрленд все-таки больше похожа на отца — Алека Болдуина. От мамы ей достались разве что пухлые губы. При этом девушка пробует себя на самых разных поприщах: от модели до диджея.

11. Надя Ауэрман и Косима Ауэрман

Надя Ауэрман прославилась тем, что вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинноногая топ-модель мира. Длина ее ног — 112 см. Этот рекорд продержался с 1997 по 1999 год. А вот после рождения дочери Косимы Надя оставила карьеру. Сегодня и мама, и дочь позируют для журналов, но признать в них родственниц довольно трудно: черты лица Нади и Косимы заметно различаются.

12. Хайди Клум и Лени Клум

У «ангела» Victoria’s Secret Хайди Клум двое дочерей. В последнее время ее старшая дочка, 15-летняя Хелен, все чаще выходит с мамой в свет — возможно, девушка пойдет по ее стопам.