12 дико популярных трендов из 90-х, которые сегодня вызывают лишь один вопрос: «Как мы это вообще носили?»

90-е — это удивительное время, когда на модном Олимпе бок о бок уживались такие противоречивые тренды, как экстремальные мини и целомудренные юбки макси, строгий минимализм и кричащие платья baby doll. И хотя многие тенденции тех лет стремительно возвращаются на подиумы, некоторые из них даже спустя годы вызывают у нас ужас и недоумение.

А пока все модницы мира молятся о том, чтобы эти вещи миновало модное воскрешение, мы в AdMe.ru решили предаться ностальгии и вспомнить наиболее неоднозначные тренды 90-х. Вспомнить и благополучно забыть.

Комплекты украшений

Сегодня одним из главных модных правил является сочетать несочетаемое. Это касается как одежды, так и аксессуаров. Но два с лишним десятка лет назад этого канона не существовало, а главным украшением любого образа была бижутерия или драгоценности из одного гарнитура.

Шали и палантины

Почти ко всем нарядам тех лет прилагался длинный палантин из того же материала, что и само платье. Сейчас, конечно, это вызывает только улыбку, но тогда, кажется, ни один выход на красную дорожку не обходился без шали. В подобном одеянии на своем выпускном блистала и главная героиня культового ромкома «10 причин моей ненависти».

Блестящий капрон

Сейчас плотные блестящие колготки телесного цвета являются модным табу, но в 90-е их носили даже такие иконы стиля, как принцесса Диана и главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Пушистые свитеры

У каждой уважающей себя модницы был пушистый свитер из ангоры или мохера. Яркое подтверждение этому — Рэйчел из «Друзей» и одержимая модой Шер Хоровитц в исполнении Алисии Сильверстоун.

Прозрачные рубашки

Прозрачные рубашки из органзы и шифона считались верхом крутости: их носили поверх бюстгальтеров, бикини и маек-безрукавок. Причем абсолютно все — даже Хэлли Берри и Джей Ло.

Топы халтер

Топы халтер с открытой спиной и завязывающимися на шее бретельками пользовались особой популярностью. Правда, даже в те годы укротить смелый тренд удавалось далеко не всем, но те, у кого это получалось, выглядели в нем весьма эффектно.

Подкрученная челка

Получившая в народе название «Карлсон» подкрученная челка стала настоящим символом 90-х. Сегодня оценить этот тренд сложно, но в те годы каждая модница считала своим женским долгом основательно подкрутить пряди надо лбом и закрепить это творение щедрой порцией лака, перед тем как выйти из дома.

Обилие пудры

В 90-е у стилистов были совсем иные представления о макияже. Наряду с ярко-голубыми тенями еще одним маст-хэвом была матовая пудра. Причем наносили ее по принципу «чем больше, тем лучше». Эта участь не миновала и любимицу Голливуда Дрю Бэрримор.

Юбки и платья макси

Юбки и платья в пол, наряду с ультракороткими мини, были неотъемлемой частью гардероба всех модниц тех лет. Fashion-отличницы сочетали их со стильными босоножками с квадратным носом, а бунтарки дополняли мартенсами.

Кукольные платья

Во власти кукольных платьев экстремальной длины оказались все: от школьниц до первых звезд Голливуда. А цвет и материал наряда, как правило, выбирался по принципу «чем ярче, тем лучше», что делало эти наряды еще более кричащими.

Вычурные колье

Блестящих камушков, да побольше! О таком ожерелье мечтала каждая. В то время как обеспеченные дамы могли позволить себе настоящие бриллианты, большинству девушек приходилось довольствоваться обычной бижутерией.

Платформа

Высоченная платформа была, пожалуй, главным обувным трендом тех лет. Но если на ботинках и кроссовках она смотрелась еще куда ни шло, то вьетнамки и шлепанцы на платформе сегодня вызывают лишь замешательство.

Выглядывающий бюстгальтер

Помимо знаменитого «китового хвоста», 90-е подарили нам другой, не менее провокационный тренд — моду на торчащие бра. В те годы эта тенденция была настолько приемлемой, что в подобном одеянии выходили в свет такие звезды первого эшелона, как Шарлиз Терон и Моника Беллуччи.