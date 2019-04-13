12 детей, которые похожи на своих звездных родителей, словно отражение в зеркале

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Когда мама — популярная певица или актриса, а папа — известный спортсмен или шоумен, то к ребенку с детства приковано внимание миллионов фанатов их именитых родственников. Ну а если детям повезло с генами и они унаследовали не только талант, но и незаурядную внешность знаменитых родителей, то по количеству поклонников и подписчиков в социальных сетях они смогут легко обогнать своих прославленных мам и пап.

Мы в AdMe.ru пересмотрели инстаграм-аккаунты практически всех представителей отечественного шоу-бизнеса и нашли десяток звездных семей, где сын или дочь как две капли воды похожи на своих родителей.

1. Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Популярная исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская была замужем 4 раза. С последним из своих избранников Александром Плаксиным певица вместе уже 30 лет, у пары есть любимая дочь Татьяна, точная копия мамы. Девушка увлекается живописью и работает преподавателем в школе йоги.

2. Александр и Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по фигурному катанию впервые женился в июне 2005 года на Марии Ермак, изучающей социологию в Санкт-Петербургском университете. Через год у них родился сын Егор, но в феврале 2008 года Плющенко развелся с женой, а суд постановил, что сын останется жить с матерью и будет носить ее фамилию. Сразу после победного для России «Евровидения» фигурист предложил продюсеру Димы Билана Яне Рудковской выйти за него замуж, и в сентябре 2009 года они зарегистрировали брак. В начале 2013 года у Плющенко и Рудковской родился сын Александр, который тоже хочет стать прославленным фигуристом.

3. Ангелина Миончинская и Лариса Долина

Советская и российская эстрадная джазовая певица, актриса театра и кино Лариса Долина замужем была 3 раза. От первого брака с музыкантом Анатолием Миончинским в 1983 году у нее родилась дочь Ангелина, которая как две капли воды похожа на свою знаменитую маму.

4. Анна Стрюкова и Анастасия Заворотнюк

Самая знаменитая няня страны Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Во втором браке, с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, родилось двое детей. В 1996 году на свет появилась дочь Анна, а в 2000 году сын Майкл. А осенью 2018 года 47-летняя актриса стала мамой в третий раз. От своего нового мужа фигуриста Петра Чернышева она родила дочь Милу.

5. Петр и Стас Пьеха

Участник проекта «Фабрика звезд», певец и внук знаменитой певицы Эдиты Пьехи был женат на модели и диджее Наталии Горчаковой, которая в марте 2014 года родила ему сына Петра.

6. Елизавета и Анжелика Варум

Эстрадная певица Анжелика Варум была дважды замужем. Второй брак с известным музыкантом Леонидом Агутиным, который состоялся в 2000 году, стал для нее самым счастливым. У пары родилась дочь Елизавета, которая, как и ее знаменитые родители, решила посвятить себя музыке. Она создала свою рок-группу Without Gravity («Без притяжения»), с которой выступает на школьных концертах.

7. Иван и Андрей Макаревичи

Певец, поэт, бард, композитор, телеведущий и лидер рок-группы «Машина времени» был трижды в официальном браке, у него трое детей. Старшая дочь Диана, которая сегодня живет в США, младшая Анна Рождественская и сын Иван, точь-в-точь похожий на знаменитого папу. Сегодня Иван известен как актер и музыкант под псевдонимом James Oclahoma.

8. Варя Скрябина и Светлана Пермякова

Жизнерадостная участница команды КВН «Парма» и обаятельная старшая медсестра Любовь Михайловна из сериала «Интерны». В сентябре 2008 года Светлана вышла замуж за арт-директора одного из московских клубов Евгения Бодрова, но уже в следующем месяце они развелись. В том же году в ее жизни появился 21-летний Максим Скрябин, который был помощником актрисы, однако постепенно деловые отношения переросли в семейные, и в июле 2012 года у них родилась дочь Варвара.

9. Александра Жулина и Татьяна Навка

Известная фигуристка Татьяна Навка была замужем дважды. От первого брака с тренером Александром Жулиным у нее есть дочь Саша, которая родилась в мае 2000 года в США. Сегодня старшая дочь Александра занимается музыкой и выступает под псевдонимом Алексия. От второго мужа, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Татьяна родила дочь Надежду в августе 2014 года.

10. Соня Киперман и Вера Брежнева

Вера Галушка, более известная под псевдонимом Брежнева, первую дочь Соню родила в 2001 году от украинского политика Виталия Войченко, с которым певица прожила вместе несколько лет в незарегистрированном браке. В ноябре 2006 года Вера вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана и сменила фамилию себе и дочери на Киперман, а в декабре 2009 года у них родилась дочь Сара, но через 3 года пара развелась. Старшая дочь Соня — точная копия своей знаменитой мамы, сегодня она работает моделью и снимается в сериалах.

11. Ульяна Добровская и Рената Литвинова

Неподражаемая актриса, талантливый кинорежиссер, сценарист и телеведущая Рената Литвинова была замужем дважды. Первым мужем стал кинопродюсер Александр Антипов, с которым они прожили в браке всего год. Второй раз Литвинова вышла замуж в 2001 году за бизнесмена Леонида Добровского, от которого родилась дочь Ульяна. После развода в 2007 году дочь осталась с матерью, а потом переехала учиться во Францию. Сегодня дочь знаменитой мамы работает фотомоделью и тоже хочет стать популярной актрисой.

12. Александра Морозова и Анастасия Сланевская (Слава)

Певица Слава известна не только своими хитами из начала 2000-х, но еще и главной женской ролью в фильме «Параграф 78». Первую дочь Александру она родила в совсем юном возрасте от Константина Морозова, который был первой любовью певицы, но их брак продержался недолго и через несколько лет совместной жизни они разошлись. В декабре 2011 года от своего гражданского мужа бизнесмена Анатолия Данилицкого Слава родила младшую дочь Антонину.