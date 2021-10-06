12 деталей в рабочей одежде, которые когда-то совершили настоящий прорыв

Рабочая одежда вызывает множество различных эмоций у людей. Кто-то радуется наличию униформы, ведь не приходится подбирать подходящий наряд каждое утро. Другие же тихо ненавидят эти опостылевшие костюмы. При этом мы думаем, что это явление относительно современное. На самом деле первые варианты служебной одежды появились еще в древности.

Мы в AdMe.ru решили собрать примеры униформы в различных отраслях, которые совершили настоящую революцию в прошлых веках и в наши дни.

Первые варианты профессиональной одежды появились еще в Древнем Риме

Еще в Древнем Риме люди пришли к выводу, что с помощью одежды можно легко показать социальный статус человека и род его деятельности. Так, изначально тога могла быть одеждой рабочих и пастухов. Такой своеобразный плащ, который защищал их от непогоды. Позднее она стала официальной униформой, которую могли носить только знатные римские граждане мужского пола. Расцветка тоги и украшения на полотне рассказывали окружающим, какой пост занимает человек, облаченный в нее.

Бейджи изобрели во времена Средневековья

Теперь бейджи и эмблемы — это частый атрибут рабочей одежды. Но появился этот обычай еще во времена Средневековья. С начала XII века эти символы украшали униформы солдат. Спустя пару веков появились и в мирной жизни. Бейджи носили и знатные господа, и их слуги. Просто для первых делали эмблемы из драгоценных материалов, а для вторых — из дешевых металлов.

Генрих VIII придумал поварские колпаки

Исследователи до сих пор спорят, когда именно появились специальные головные уборы на кухне. Некоторые утверждают, что моду ввели греческие повара еще во II веке до н. э. во время римского завоевания. Другие говорят, что специальные колпаки изобрел Генрих VIII, который как-то обнаружил, к своему великому неудовольствию, в тарелке волос. Специальная поварская шапочка могла многое сказать о своем владельце. Высота головного убора демонстрировала статус работника на кухне. Складки на поварских колпаках были нужны не для удобства или красоты. Их количество указывало на его опыт и знание различных рецептов. Так, если повар знал 100 способов приготовления яиц, то и складок на колпаке у него была сотня. Белый цвет одежды должен был продемонстрировать чистоту и порядок, которые царили на кухне.

Авиакомпания SkyUp ввела новую, более удобную форму для стюардесс

Авиакомпания SkyUp решила отказаться от привычных всем стандартов формы для стюардесс. Туфли на каблуке и обтягивающие юбки канули в прошлое. Теперь сотрудницы будут щеголять в свободных брючных костюмах и кроссовках. Как заметил представитель компании, времена меняются и образ успешной женщины теперь представляется по-другому. Кроме того, в подобной одежде просто удобнее работать.

Британская почтовая служба Royal Mail решила отказаться от прежних костюмов

Британская Королевская почтовая служба в 2021 году внесла несколько изменений в униформу служащих. Основной задачей было создание комфортной рабочей одежды, в которой почтальонам, и мужчинам и женщинам, было бы удобно выполнять свои обязанности. Так, зимняя форма будет включать в себя шорты, надетые поверх водоотталкивающих легинсов. Одежду уже протестировали добровольцы и остались довольны последними вариантами.

Флоренс Гриффит-Джойнер совершила настоящую революцию в спортивной форме

Все бегуны обычно выходят на соревнования в майках и шортах. Но не Флоренс Гриффит-Джойнер. Спортсменка решила привнести в эти мероприятия толику моды. Она обычно тщательно укладывала волосы, а не связывала их в пучок, и блистала красивым маникюром. Кроме этого, Флоренс одевалась в свой собственный вариант спортивной формы, где только одна нога была обтянута штаниной.

Почтовые службы заботятся не только об удобстве своих работников, но и о безопасности

Работа в почтовой службе — дело непростое. Она требует выносливости, хорошей физической формы и умения разрешать различные ситуации. Почтовые сумки служат не только для хранения писем и нужных мелочей. На курсах почтальонов учат, как с их помощью избежать нежелательного внимания четвероногих, а именно собак. К сожалению эти питомцы не всегда бывают дружелюбны с работниками.

Серена Уильямс сменила платье на брюки

Серена Уильямс раздвигает границы привычного образа женщины в спорте. Так, на теннисном корте зрители привыкли видеть дам в коротких юбочках или платьях. Эта одежда не всегда удобна для участниц. Надев штаны на турнир в 2018 году, Серена устроила настоящую революцию.

Сингапурская почтовая компания, заказывая новую униформу, в первую очередь думает о работниках

В 2020 году Почта Сингапура предложила своим работникам новую форму. Создавая рабочую одежду, компания старалась сделать не только привлекательные, но и удобные наряды. Все они пошиты из специальных материалов и снабжены вентиляцией, чтобы в жарком и влажном климате почтальонам было комфортно. Костюмы оснащены светоотражателями — так работников проще заметить на дороге в темноте.

Женская олимпийская сборная по художественной гимнастике из Германии решила сменить привычные купальники на трико

На последних Олимпийских играх, которые прошли в Токио, спортсменки из женской сборной Германии по спортивной гимнастике сняли купальники и выступили в комбинезонах. Да, традиционные наряды выглядят более выигрышно и в то же время откровенно. Свое решение гимнастки объяснили желанием доказать остальному миру, что женщины вправе выбирать костюмы, которые в первую очередь удобны им, а уж потом подчеркивают фигуру.

Авиакомпания EasyJet теперь производит униформу из переработанного пластика

Авиакомпания EasyJet решила внести свой вклад в защиту окружающей среды. Теперь бортпроводники и летный экипаж буквально носят пластик. Их форму изготавливают из материала, сделанного из переработанных пластиковых изделий. На пошив каждого костюма уходит 45 пластиковых бутылок. Ткань, полученная из этого материала, более эластичная и долговечная, так что форму надо будет реже менять.

Почтовая служба UPS решила сохранить традиционные цвета, но сделала рабочую одежду более комфортной

В прошлом году компания UPS ввела новую форму для своих водителей. Так как работа у них достаточно тяжелая и требует массы физических усилий, было решено использовать новые виды тканей. Костюмы шьют из дышащего и влагостойкого материала. Поэтому сотрудники не страдают ни от жары, ни от холода.