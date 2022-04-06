12 деталей королевских свадебных нарядов, которые вызвали у нас вздох восхищения

Королевская свадьба — большое событие, и одним из самых ожидаемых моментов, несомненно, является появление невесты в свадебном платье. Когда она выходит из машины, все взгляды устремлены на нее, и мы не можем не вспоминать сказки о принцессах, которые слышали в детстве. Но несмотря на всеобщее пристальное внимание, некоторые детали королевских нарядов остаются незамеченными публикой.

AdMe.ru хочет рассказать вам, как создавались подвенечные платья, которые были мечтой их обладательниц, и продемонстрировать, какие любопытные детали они скрывают.

1. Кейт Миддлтон

Платье герцогини Кембриджской Кэтрин создала Сара Бёртон. Оно сочетало в себе верность традициям и современность, как того и хотела невеста, которая принимала участие в разработке дизайна. Кружевные цветы ткали вручную и затем по одному нашивали на платье. В качестве «чего-то позаимствованного» (согласно английской традиции) Кейт надела тиару, принадлежавшую королеве Елизавете.

2. Королева Елизавета II

Королева Елизавета II отошла от традиционного белого цвета, отдав предпочтение шелковому платью цвета слоновой кости. Оно было украшено кристаллами и 10 000 мелких жемчужин. На платье также присутствовали вышитые звезды.

3. Грейс Келли, княгиня Монако

Элегантный стиль голливудской актрисы Грейс Келли для многих стал источником вдохновения. Ее свадебное платье не было исключением. Потребовались месяцы, чтобы создать и сшить вместе части платья, расшитые жемчугом, и шлейф длиной 91 см.

4. Принцесса Евгения

На принцессе Евгении было платье с завернутым вырезом вокруг плеч и длинным шлейфом. По ее просьбе спина была открыта, так как она хотела показать шрам от операции, перенесенной в детстве. Принцесса пояснила, что всегда хотела, чтобы платье не скрывало эту отметину, поскольку оно должно было рассказывать историю о ее прошлом и будущем.

5. Княгиня Шарлен

Принцесса Шарлен выглядела настоящим ангелом в своем белом свадебном платье c открытыми плечами. Оно было украшено 40 000 кристаллов и 20 000 жемчужин. На его изготовление ушло 2 500 часов. На всякий случай также сшили дубликат платья.

6. Принцесса Хайя Хафиза Сурурул Болкия

Свадьба принцессы, дочери султана Брунея, состоялась в сентябре 2012 года. На ней было сверкающее серебристое платье, украшенное хрустальными бусинами и изумрудами, а дополняла наряд большая тиара.

7. Королева Испании Летисия

Королева-консорт Испании вышла замуж в 2004 году в потрясающем свадебном платье со шлейфом длиной 4,5 м и золотым шитьем. Летисия дополнила свой наряд бриллиантовой тиарой, подаренной ее свекровью, королевой Софией.

8. Королева Рания

Королева Иордании известна своей элегантностью и изысканным вкусом. На свою свадьбу в 1993 году она надела платье, созданное для нее британским дизайнером Брюсом Олдфилдом. Оно было украшено замысловатой золотой вышивкой, которую копировали многие невесты по всему миру.

9. Принцесса Беатриса

Свадьба принцессы Беатрисы состоялась в 2020 году. На невесте был наряд, который ей одолжила бабушка Елизавета II. Украшенное бриллиантами платье немного перешили для невесты. Алмазная тиара также принадлежала королеве — она носила ее в день своей свадьбы. Вне всяких сомнений, Беатриса знала, как отдать дань уважения бабушке.

10. Принцесса Маргарет

Свадьба принцессы Маргарет стала первой королевской свадьбой, которую транслировали по телевидению. По этому случаю она воздержалась от экстравагантных украшений и решила подчеркнуть свою фигуру фасоном с V-образным вырезом, приталенным лифом и пышной юбкой. Это платье известно как самое простое в истории, но Маргарет удалось придать ему особый шик, и наряд принцессы послужил источником вдохновения для многих невест.

11. Меган Маркл

Меган отдала предпочтение минималистичной классике, выбрав простое свадебное платье с мелкими, но эффектными деталями. Ее фата длиной почти 5 м была украшена цветами. Она фиксировалась тиарой, которую невеста одолжила у королевы Елизаветы.

12. Принцесса Диана

Культовое платье, в котором принцесса Диана была на своей свадьбе, без сомнения, одно из самых запоминающихся. Оно изобиловало различными интересными деталями, такими как вышивка пайетками, кружево с рюшами и 10 000 жемчужин. Платье было таким пышным, что ткань приходилось складывать в несколько слоев, чтобы Диана смогла сесть в свадебный экипаж.