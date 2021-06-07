12 деталей, из-за которых даже самый идеальный порядок растает, как снег в марте

Бывает такое, что тратишь на уборку даже по несколько часов каждый день, но дом все равно не выглядит опрятным. Как и многое в нашей жизни, в вопросах порядка все зависит от нюансов. Одна маленькая деталь может напрочь испортить впечатление от дома.

Автор AdMe.ru вспомнил, на что именно не смог не обратить внимание во время визитов к разным людям, и составил целый список «нарушителей» порядка.

Загроможденная столешница

Первое, на что падает взгляд, когда заходишь на кухню, — это, конечно, столешница. И если на ней наставлено много всего, это автоматически создает ощущение захламленности и беспорядка. К тому же содержать в чистоте ее становится сложнее: нужно сначала все отодвинуть, протереть, потом поставить на место. Гораздо удобнее будет разместить все, что возможно, в шкафчиках, а рабочую поверхность оставить свободной.

Пространство под мебелью

Пыль там скапливается неминуемо. Но нет такой вещи, которую нельзя было бы купить сейчас, так что можно воспользоваться специальной щеткой для узкого пространства под мебелью.

Органайзер для раковины

Даже если раковина чистая и вокруг порядок, органайзер для моющего средства и губок иногда подводит. Частички еды, которые могут остаться на губке, попадают на поддон и остаются там, создавая, кроме не самого эстетичного вида, благоприятную среду для развития бактерий. Губки и раковины сами по себе далеко не самые чистые места в доме, а остатки еды точно ситуацию не улучшат.

Занавеска в ванной

В ванной комнате всегда влажно и тепло, а это очень благоприятная среда для размножения бактерий и грибков. И если начищать ванну и плитку мы привыкли, то вот шторка часто остается без внимания. На самом деле ухаживать за ней не так сложно. Большинство шторок сделаны сейчас из материалов, которые можно стирать в машинке. А после душа лучше всего занавешивать шторку, чтобы она просыхала, а не оставалась сложенной.

Комнатные растения

Листья растений, к сожалению, прекрасно собирают пыль. Так что даже если полки и плафоны чисты и под кроватью пыли не осталось, она притаилась вот тут. Лучше не забывать время от времени протирать листья влажной тряпкой, чтобы воздух в квартире был чистым. К тому же пыль на листьях может помешать процессу фотосинтеза.

Плохой запах из холодильника

Бывает так, что что-то испортилось и оставило после себя не самый приятный шлейф. И даже если сам холодильник сияет чистотой, неприятный запах все портит. Можно начать с легких методов и положить на полки кусочки лимона — он отлично впитывает запахи. Также подойдет пищевая сода: ее нужно насыпать в небольшое блюдце и поставить в холодильник на несколько часов.

Пазы на пластиковых окнах

Всем, кто хоть раз мыл пластиковые окна, знакомы мучения с мелкими выемками, пазами и выступами, которыми изобилуют все конструкции окон. Тряпку нужно сложить, куда-то подпихнуть, потереть — все это утомляет. Но и не оставишь их без внимания, ведь иначе окно не выглядит чистым. На этот случай есть специальная щетка, которая поможет помыть все узкие места и тонкие пазы на окнах.

Миски питомцев

Согласно исследованиям, на мисках животных скапливается бактерий не меньше, чем на губках для мытья посуды (это может быть сальмонелла, например). Они могут навредить не только самим животным, но и человеку. Так что, кроме эстетики, стоит задуматься о здоровье всех, кто живет в квартире, и мыть миски не реже одного раза в день. Также рекомендуют раз в неделю дезинфицировать посуду для животных специальными средствами или мыть в посудомойке на высокой температуре.

Плинтуса

Часто остаются не у дел. Кажется, что они уже и не часть пола, но и не подоконники, и не полки. И поэтому мыть их вместе с чем-то не сподручно, так что плинтуса подчас остаются пылиться. Но пыль на них видна. Кстати, если в семье есть дети, протирание плинтусов — это простой способ привлечь их к уборке. Несложно и даже немного весело: нужно пройтись по всей «змейке»-плинтусу и не пропустить ни одного участка.

Вентиляционные решетки

Так как через них проходят постоянные потоки воздуха, на решетках скапливается много пыли. Обычно такие решетки легко снять, чтобы помыть, и поставить на место. Но, если снимать неудобно, можно время от времени очищать вентиляцию, используя пылесос со специальной насадкой-щеткой.

Недостаток места для хранения

Каким бы идеальным ни был порядок в доме, если по комнате разбросаны вещи, подоконник и стол завалены, одежда висит на стуле и немного на кресле, ощущения порядка не будет. Поэтому большое количество мест для хранения — это залог успеха любой квартиры.

Мокрые полотенца

Если влажные полотенца лежат сложенными, рано или поздно они начинают преть и неприятно пахнуть. Кроме того, влажная среда — благодатная почва для бактерий, которых на кухне и так немало. Так что полотенца лучше развешивать, а не складывать.