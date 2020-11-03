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12 деталей интерьера, которые не встретишь в Европе, а мы их считаем нормой

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Некоторые считают: чтобы понять человека, нужно один раз побывать у него дома. Беспорядок на столе может выдать в хозяине творческую натуру, а переполненные мусорное ведро или корзина для белья — любителя откладывать дела на потом. Благодаря таким мелочам внимательный гость может многое узнать о владельце дома: его хобби, привычки и даже национальность.

Мы в AdMe.ru задумались, способен ли менталитет влиять на то, какой интерьер люди выбирают для своих квартир. Легко ли, например, отличить европейскую квартиру от отечественной? Оказалось, есть немало деталей, которые могут в этом помочь.

Обилие ковров

Этот элемент интерьера появился в квартирах советских людей в 1960-е. Тогда началась массовая урбанизация: из деревенских домов и бараков люди переселялись в абсолютно новые недорогие квартиры в хрущевках. Такие постройки плохо удерживали тепло, а потому владельцам приходилось проявлять смекалку. Они вешали ковры на стены и клали их на пол, чтобы утеплить помещение. Хотя прошло много времени, эта привычка не исчезла: по сей день ковры красуются в жилищах россиян как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

Мебель из разных комплектов

Товарный дефицит в СССР заставлял людей стоять в очередях за мебелью не минуты и даже не часы, а долгие месяцы. Усложняла ее получение и высокая цена, особенно на импортную продукцию, а выбор, несмотря на все препоны, оставлял желать лучшего. Например, покупатель мог найти коричневое кресло, но к нему приобрести только бежевый диван, из-за чего внутреннее убранство домов часто казалось пестрым и безвкусным. В некоторых квартирах до сих пор можно увидеть причудливые реликты советского благоустройства, которые вряд ли удастся найти в домах европейцев.

Зеркало в прихожей

© kuprin33 / Depositphotos

Советские квартиры были не только холодными, но и чрезвычайно компактными. Каждый квадратный метр ценился на вес золота, и использовать пространство старались по максимуму. На миниатюрной кухне умудрялись разместить не только гарнитур, но и стол, за которым, хотя и с трудом, помещалась вся семья. В узких коридорах, в свою очередь, ставили или вешали зеркало. Его и сейчас часто можно обнаружить в прихожих российских квартир, особенно тех, которые не могут похвастаться масштабом.

Покрывало на кровати

© fasli@mail.ru / Depositphotos, © photographee.eu / Depositphotos

В странах Европы редко можно увидеть на кровати покрывало. Простыня, подушка и одеяло — общепринятый максимум. Более того, некоторые европейцы нормально относятся к тому, что на постельном белье сидят гости, а для кого-то даже приемлемо закидывать на кровать ноги на американский манер — в обуви.

Шкаф для теплых вещей

© AksanaT / Depositphotos

Если вы спросите у любого европейца, с чем у него ассоциируется наша страна, услышите в ответ примерно следующую комбинацию слов: матрешка, балалайка, медведь и холод. Немудрено. Российский климат не балует теплом, а потому у нас всегда наготове тулупы, шубы и пуховики. Находится это добро обычно в многостворчатом шкафу, который ставят в прихожей. В холодное время года этот предмет мебели становится главным объектом внимания в семье.

Пакет для хранения пакетов

В некоторых европейских странах, например в Германии, стеклянные и пластиковые бутылки можно сдавать на переработку. Для этого в продуктовых магазинах ставят специальные автоматы, в которые отправляют ненужную тару. Именно поэтому в немецких домах есть отдельное место для хранения бутылок: это может быть кухонный шкаф, ящик или отдельный пакет. Так как у нас другая система утилизации отходов, обнаружить нечто подобное в России сложно.

Сантехника

© ginasanders / Depositphotos, © Neirfys / Depositphotos

Использование биде очень распространено в странах южной Европы. Самыми большими почитателями этой многофункциональной мини-ванны с фонтанчиком являются итальянцы. Согласно статистике, около 95 % всех домов в Италии оснащены этими непривычными для туристов устройствами. Хотя и в нашей стране некоторые предпочитают устанавливать в санузле биде, это скорее исключение из правил, а не дань местным обычаям.

Обои

© Zhyk1988 / Depositphotos, © Zveiger / Depositphotos

Из множества вариантов отделки стен европейцы выбирают покраску. Это доступно, дешево и просто. Они поклонники нейтральных, пастельных тонов, которые помогают визуально расширить пространство и дарят ощущение легкости. У россиян такое оформление неизбежно вызывает ассоциации с больницей, многим оно просто кажется скучным. А потому в отечественных домах нередко можно обнаружить пестрые, узорчатые обои.

Ванная комната без окон

© haveseen / Depositphotos, © Artazum / Shutterstock

В российских многоквартирных домах ванная и туалет обычно проектируются без окон. В европейских странах ситуация иная: одно или даже несколько окон могут быть расположены прямо над унитазом или напротив душевой. Таким способом их размещают не из причуды: за счет естественного освещения можно экономить на электроэнергии, избавляться от пара и избежать появления плесени.

Мягкие игрушки

© Maria Avvakumova / Shutterstock

Мода на минимализм отражается на внутреннем пространстве домов. Европейцы стараются оставлять только все самое необходимое, избавляясь от ненужного. Мягкие игрушки, если, конечно, они не дороги как память, в списке ненужных предметов занимают лидирующую позицию. За ними следом идут бесполезные аксессуары и текстильные изделия для украшения помещения. Они притягивают пыль и требуют дополнительного времени на уборку.

Шторы

© ruzanna / Depositphotos, © photographee.eu / Depositphotos

В Европе, особенно в северной части, люди часто устанавливают панорамные окна и совершенно не беспокоятся о том, что кто-то с улицы может в них случайно заглянуть. Шторы используются больше для того, чтобы украсить помещение, а не с целью скрыться от посторонних взглядов. Некоторые иностранцы вообще живут без них в отличие от россиян, которые намного внимательнее относятся к своей частной жизни и всячески оберегают ее от чужаков.

Балкон

© bezzznika / Depositphotos

Европейцы относятся к своим балконам как к пространству, предназначенному для отдыха. Здесь расставляют кашпо с цветами разных сортов, стулья и кофейные столики с причудливыми настольными светильниками. Мы же нередко используем балконы как место для хранения автомобильных шин, чемоданов и прочего скарба. Во многом это объясняется тем, что общие кладовые есть не в каждом доме, а рынок частного хранения вещей в России пока недостаточно хорошо развит.

Как вам кажется, что еще абсолютно отличает наши квартиры от европейских?

Фото на превью ginasanders / Depositphotos, Neirfys / Depositphotos
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