12 деталей интерьера, которые не встретишь в Европе, а мы их считаем нормой

Некоторые считают: чтобы понять человека, нужно один раз побывать у него дома. Беспорядок на столе может выдать в хозяине творческую натуру, а переполненные мусорное ведро или корзина для белья — любителя откладывать дела на потом. Благодаря таким мелочам внимательный гость может многое узнать о владельце дома: его хобби, привычки и даже национальность.

Мы в AdMe.ru задумались, способен ли менталитет влиять на то, какой интерьер люди выбирают для своих квартир. Легко ли, например, отличить европейскую квартиру от отечественной? Оказалось, есть немало деталей, которые могут в этом помочь.

Обилие ковров

Этот элемент интерьера появился в квартирах советских людей в 1960-е. Тогда началась массовая урбанизация: из деревенских домов и бараков люди переселялись в абсолютно новые недорогие квартиры в хрущевках. Такие постройки плохо удерживали тепло, а потому владельцам приходилось проявлять смекалку. Они вешали ковры на стены и клали их на пол, чтобы утеплить помещение. Хотя прошло много времени, эта привычка не исчезла: по сей день ковры красуются в жилищах россиян как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

Мебель из разных комплектов

Товарный дефицит в СССР заставлял людей стоять в очередях за мебелью не минуты и даже не часы, а долгие месяцы. Усложняла ее получение и высокая цена, особенно на импортную продукцию, а выбор, несмотря на все препоны, оставлял желать лучшего. Например, покупатель мог найти коричневое кресло, но к нему приобрести только бежевый диван, из-за чего внутреннее убранство домов часто казалось пестрым и безвкусным. В некоторых квартирах до сих пор можно увидеть причудливые реликты советского благоустройства, которые вряд ли удастся найти в домах европейцев.

Зеркало в прихожей

Советские квартиры были не только холодными, но и чрезвычайно компактными. Каждый квадратный метр ценился на вес золота, и использовать пространство старались по максимуму. На миниатюрной кухне умудрялись разместить не только гарнитур, но и стол, за которым, хотя и с трудом, помещалась вся семья. В узких коридорах, в свою очередь, ставили или вешали зеркало. Его и сейчас часто можно обнаружить в прихожих российских квартир, особенно тех, которые не могут похвастаться масштабом.

Покрывало на кровати

В странах Европы редко можно увидеть на кровати покрывало. Простыня, подушка и одеяло — общепринятый максимум. Более того, некоторые европейцы нормально относятся к тому, что на постельном белье сидят гости, а для кого-то даже приемлемо закидывать на кровать ноги на американский манер — в обуви.

Шкаф для теплых вещей

Если вы спросите у любого европейца, с чем у него ассоциируется наша страна, услышите в ответ примерно следующую комбинацию слов: матрешка, балалайка, медведь и холод. Немудрено. Российский климат не балует теплом, а потому у нас всегда наготове тулупы, шубы и пуховики. Находится это добро обычно в многостворчатом шкафу, который ставят в прихожей. В холодное время года этот предмет мебели становится главным объектом внимания в семье.

Пакет для хранения пакетов

В некоторых европейских странах, например в Германии, стеклянные и пластиковые бутылки можно сдавать на переработку. Для этого в продуктовых магазинах ставят специальные автоматы, в которые отправляют ненужную тару. Именно поэтому в немецких домах есть отдельное место для хранения бутылок: это может быть кухонный шкаф, ящик или отдельный пакет. Так как у нас другая система утилизации отходов, обнаружить нечто подобное в России сложно.

Сантехника

Использование биде очень распространено в странах южной Европы. Самыми большими почитателями этой многофункциональной мини-ванны с фонтанчиком являются итальянцы. Согласно статистике, около 95 % всех домов в Италии оснащены этими непривычными для туристов устройствами. Хотя и в нашей стране некоторые предпочитают устанавливать в санузле биде, это скорее исключение из правил, а не дань местным обычаям.

Обои

Из множества вариантов отделки стен европейцы выбирают покраску. Это доступно, дешево и просто. Они поклонники нейтральных, пастельных тонов, которые помогают визуально расширить пространство и дарят ощущение легкости. У россиян такое оформление неизбежно вызывает ассоциации с больницей, многим оно просто кажется скучным. А потому в отечественных домах нередко можно обнаружить пестрые, узорчатые обои.

Ванная комната без окон

В российских многоквартирных домах ванная и туалет обычно проектируются без окон. В европейских странах ситуация иная: одно или даже несколько окон могут быть расположены прямо над унитазом или напротив душевой. Таким способом их размещают не из причуды: за счет естественного освещения можно экономить на электроэнергии, избавляться от пара и избежать появления плесени.

Мягкие игрушки

Мода на минимализм отражается на внутреннем пространстве домов. Европейцы стараются оставлять только все самое необходимое, избавляясь от ненужного. Мягкие игрушки, если, конечно, они не дороги как память, в списке ненужных предметов занимают лидирующую позицию. За ними следом идут бесполезные аксессуары и текстильные изделия для украшения помещения. Они притягивают пыль и требуют дополнительного времени на уборку.

Шторы

В Европе, особенно в северной части, люди часто устанавливают панорамные окна и совершенно не беспокоятся о том, что кто-то с улицы может в них случайно заглянуть. Шторы используются больше для того, чтобы украсить помещение, а не с целью скрыться от посторонних взглядов. Некоторые иностранцы вообще живут без них в отличие от россиян, которые намного внимательнее относятся к своей частной жизни и всячески оберегают ее от чужаков.

Балкон

Европейцы относятся к своим балконам как к пространству, предназначенному для отдыха. Здесь расставляют кашпо с цветами разных сортов, стулья и кофейные столики с причудливыми настольными светильниками. Мы же нередко используем балконы как место для хранения автомобильных шин, чемоданов и прочего скарба. Во многом это объясняется тем, что общие кладовые есть не в каждом доме, а рынок частного хранения вещей в России пока недостаточно хорошо развит.