12 дерзких иллюстраций художницы, для которой женщина — это не набор стандартных установок
Под давлением общественного мнения женщине довольно сложно принимать себя такой, какая она есть. Но иллюстрации Лейни Молнар, посвященные разным жизненным целям, карьерным успехам, обыденным ситуациям, свободе выбора и самооценке, вдребезги разбивают все стереотипы. И еще раз доказывают, что самое главное — не подгонять всех под один шаблон.
Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от свежих работ Лейни с точно подмеченными моментами из жизни женщин. Каждая иллюстрация — глоток свежего воздуха и ключ к принятию себя.
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А вы согласны с такой концепцией? Какие из этих убеждений вам особенно близки?
Фото на превью lainey.molnar / Instagram
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