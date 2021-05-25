12 дерзких иллюстраций художницы, для которой женщина — это не набор стандартных установок

Под давлением общественного мнения женщине довольно сложно принимать себя такой, какая она есть. Но иллюстрации Лейни Молнар, посвященные разным жизненным целям, карьерным успехам, обыденным ситуациям, свободе выбора и самооценке, вдребезги разбивают все стереотипы. И еще раз доказывают, что самое главное — не подгонять всех под один шаблон.