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12 дерзких иллюстраций художницы, для которой женщина — это не набор стандартных установок

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Под давлением общественного мнения женщине довольно сложно принимать себя такой, какая она есть. Но иллюстрации Лейни Молнар, посвященные разным жизненным целям, карьерным успехам, обыденным ситуациям, свободе выбора и самооценке, вдребезги разбивают все стереотипы. И еще раз доказывают, что самое главное — не подгонять всех под один шаблон.

Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от свежих работ Лейни с точно подмеченными моментами из жизни женщин. Каждая иллюстрация — глоток свежего воздуха и ключ к принятию себя.

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А вы согласны с такой концепцией? Какие из этих убеждений вам особенно близки?

Фото на превью lainey.molnar / Instagram
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