12 человек, которые ежедневно борются за сохранение дикой природы для наших детей и внуков

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Многие люди посвящают жизнь семье. Некоторые ради этого отказываются от привычного комфорта и даже селятся в лесах и джунглях вместе со своими женами, мужьями и детьми: выкармливают львят, спасают слонов от браконьеров, выпускают на волю китов или прячут летучих мышей в холодильнике. Потому что для них эти животные тоже часть семьи, где ты любишь, несмотря на большой рост, острые клыки или дикий нрав.

Сегодня AdMe.ru делится историями людей, которые относятся к животным как к своим близким родственникам и готовы на многое, чтобы не дать их в обиду.

Вместе с отцом спас сотни медвежат и создал систему реабилитации, которую признали лучшей в мире

Вместе с женой биолог Сергей Пажетнов вырастил троих собственных детей и больше двухсот медвежат, оставшихся сиротами из-за охотников. Все контакты Сергея с животными ограничены: нельзя пользоваться парфюмом, носить яркие цвета, на руках только перчатки. Кормят медвежат коктейлем из молока, желтков, детской молочной смеси и витаминных добавок. Подросшие медведи сами уходят в лес, чтобы добыть себе более вкусную и калорийную еду. Ежемесячно на работу приюта уходит полмиллиона рублей. Но этот метод реабилитации медвежат признан лучшим в мире: сейчас иностранные коллеги перенимают опыт и даже пытаются адаптировать его для других животных.

Не дала продать львов для участия в сафари и спасла заповедник от банкротства

Энди Райв (Andi Rive) занималась дизайном яхт, организацией праздников и принимала роды у сотен женщин из малообеспеченных семей. В 2011 году она отказалась от всего и вместе с тремя детьми уехала помогать подруге, чей отец из-за болезни больше не мог управлять львиным заповедником. Кредиторы не раз пытались продать это место вместе с животными, но Энди в итоге нашла способ вытянуть заповедник из долговой ямы. Документальный сериал The Lion Queen рассказывает о том, как она научилась выхаживать брошенных львят, защищать львов от браконьеров и разработала программу Love Lions Alive, которая доказывает, что живые львы приносят больше прибыли экономике, чем если продавать их для убийства охотникам.

Открыл приют, научился жить по-волчьи, чтобы вырастить сотню диких волков

Вернер Фройнд (Werner Freund) бывший пехотинец и зоолог, который десятки лет посвятил изучению волков. Вместе с женой он построил приют, в котором вскормил почти сотню волчат из зоопарков. В начале XX века дикие волки были полностью истреблены на территории Германии, и заповедник Вернера был местом, где животные учились жить в естественной среде. Вернер сам научился выть и кусаться, кормил животных сырым мясом, держа кусок в зубах, чтобы волки считали его главным в их стае. В 2014 году Вернер умер, но его приют поддержал местный город: территорию заповедника увеличили в два раза, теперь там работает целый штат зоологов и волонтеров, которые ухаживают и продолжают изучать волков.

Спас сотни тысяч слонов от охотников и научил пчел защищать фермы людей

Ян Дуглас-Гамильтон (Iain Douglas-Hamilton) в 23 года переехал в Танзанию и разработал систему наблюдения за слонами, позволившую оценить их число в природе. Стало известно, что за 10 лет от действий охотников за слоновой костью погибло больше 600 тысяч слонов. Реакцией на это стало появление законов, запрещающих добычу и торговлю слоновой костью. Чтобы восстановить популяцию слонов, Ян создал организацию, которая изучает животных внутри заповедников и защищает их на воле от человека. Другое его объединение при поддержке фонда Disney помогает людям защитить урожаи от слонов с помощью пчел: насекомые опыляют растения, а слоны ищут питание в других местах. Ян не один. Его жена управляет слоновьим заповедником, а обе дочки снимают документальные фильмы о дикой природе.

Создала центр реабилитации для летучих мышей, чтобы спасти их от голода и морозов

У биолога Елены Шерстяных необычное хобби — свой приют для рукокрылых. Неправильно считать их паразитами: они истребляют кровососущих насекомых и бабочек-вредителей, которые уничтожают сельскохозяйственные посевы. В этих холодильниках за спиной девушки зимуют сотни летучих мышей. Животных приносят жители Воронежа, которые находят их в холодное время на чердаках или в сараях. Елена выкармливает зверьков и помещает в холодильник, где летучие мыши впадают в искусственную спячку до весны.

Тратит гонорары от съемок на приюты для брошенных животных, где их точно не усыпят. Многих забирает домой

Актер Иэн Сомерхолдер вместе со своей коллегой и женой Никки Рид основал организацию, чтобы ухаживать за животными из приютов, где брошенных домашних питомцев не усыпляют и содержат пожизненно, даже если никто их не забирает домой. Но его главной целью является создание большого заповедника, где бездомные животные вне зависимости от возраста и физических особенностей смогут обрести новую жизнь и любовь.

Поехала волонтерить, стала ученым, воспитала десятки шимпанзе и показала, как гуманно относиться к приматам

В 26 лет Джейн Гудолл (Jane Goodall) закончила курсы для секретарей и работала официанткой, а потом бросила все и уехала волонтером в Африку. Там помогала антропологу Луису Лике и начала наблюдения и уход за шимпанзе. Она выяснила, что приматы тоже используют разные орудия труда, вместе ходят на охоту, ведут между собой войны и умеют сопереживать. Джейн не училась в университете, но ей удалось защитить докторскую диссертацию, основать собственный институт для изучения шимпанзе и поддержки заповедника Гомбе, возглавить крупный заповедник во Флориде, стать послом мира ООН и получить рыцарский орден Британской империи из рук Елизаветы II. Вместе с этим Джейн борется за то, чтобы ученые применяли гуманные методы исследования животных. В работе ей часто помогает сын.

Спасли десятки тысяч морских млекопитающих и помогли им научиться снова жить на воле

Проект Save the Whales появился благодаря маме и дочке. Марис Сайзенстекер (Maris Sidenstecker) было 14 лет, когда она начала продавать футболки собственного дизайна с изображением кита, чтобы больше людей узнало об этих животных. Сегодня ее страсть к активизму разделяет мама и они вместе спасают животных из морских тюрем, выступают за отмену убийства китов для научных целей и вместе с учеными разрабатывают уникальную программу, которая помогает адаптироваться к жизни на воле тем, кто всю жизнь провел в океанариумах.

Почти 30 лет спасает собак, которых выращивали для забоя ради мяса

Юнг Мьенг Суук (Jung Myoung Sook) полжизни посвятила спасению собак, которых выбросили на улицу или вырастили на убой. В Южной Корее и соседних странах собачье мясо до сих пор считается деликатесом, из-за которого ежегодно погибают миллионы псов. Приют госпожа Юнг устроила у себя на участке. Она небогата, и ей уже несколько раз приходилось переезжать из-за жалоб соседей. Юнг тратит собственные деньги, чтобы выкупать и содержать десятки собак. Часто помогают пожертвования неравнодушных людей. Деньги уходят на корм и медицинскую помощь: здесь много пожилых животных.

Лечит пострадавших гепардов и учит людей жить в мире с хищниками

В Намибии люди строят фермы и отбирают у природы землю, где обитают гепарды. Скот становится лакомой добычей для хищников, а люди берутся за ружье, защищая свое хозяйство. Проблему усугубляют браконьеры. Зоолог Лори Маркер (Laurie L. Marker) уже три десятилетия спасает гепардов и выхаживает их детенышей, чтобы восстановить популяцию в дикой природе, иначе к 2030 году они совсем исчезнут с лица земли. Хищников, выросших в неволе, Лори пытается научить жить вместе со своими дикими сородичами. Для этого у нее есть заповедник размером в 40 тыс. га. Фермерам Лори предлагает отказаться от насилия и раздает им анатолийских овчарок, которые не подпускают гепардов к людям.

Говорит на одном языке с любыми животными, спасает белых львов и учит людей бороться с охотниками

Кевин Ричардсон (Kevin Richardson) решил помочь другу в работе со львами и разработал собственный метод общения с животными, который заинтересовал СМИ и сделал его знаменитым на весь мир. Сейчас он руководит парком-заповедником, где на одной половине живут дикие кошки и гиены, а на другой — зебры, жирафы и антилопы. Кевин снимает документальные фильмы, чтобы показать людям, что даже у диких хищников есть чувства и характеры. Он не боится обниматься со львом или купаться со львицей. Еще одна задача его кинокартин — это привлечение внимания к странам, где официально продают разрешения на убийство носорогов, львов, слонов и жирафов. Например, только охота на львов в Южной Африке ежегодно приносит почти $ 100 млн, а местные власти не готовы отказаться от легких денег.

Превратила собственный дом в приют для бездомных и больных собак

Шарлиз Терон провела детство на ферме родителей, которая находилась среди дикой природы. Это повлияло на решение актрисы активно защищать права диких животных, стать лицом антимеховой рекламной кампании и сотрудничать с приютами для бездомных животных. Шарлиз очень любит собак: в ее доме в разное время жили десятки питомцев, подобранных на улице или взятых из приюта. Например пес, тяжело больной раком - актриса забрала его к себе, чтобы оплатить дорогое лечение и подарить любовь и заботу в последние недели жизни. Шарлиз часто можно встретить на пляже в компании ее псов, а некоторые из них даже снимаются с хозяйкой в кино.

Бонус: мама переживает, что детеныш больше не проснется

Этот снимок сделал фотограф Авинаш Лодхи (Avinash Lodhi). Детеныш обезьяны потерял сознание на руках у мамы, и та решила, что он погиб. Мучаясь от горя, она продолжала пощипывать и массировать его, и через несколько секунд произошло чудо — он пришел в себя. Наблюдая за природой, ученые все больше убеждаются в том, что искренние страдания, печаль, радость, любовь и неравнодушие свойственны не только людям. Ведь неспособность говорить с нами на нашем языке не делает их менее достойными жизни и сочувствия.

«Нет никакой разницы между любимой домашней собакой и животными, которых убивают самыми зверскими способами ради куска меха. Можно быть модным, никогда не надевая мехов. Жестокость никак не связана с модой, стилем и гламуром». Шарлиз Терон

А вы согласны со словами актрисы?