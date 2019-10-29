12 соседей, за жизнь с которыми должны доплачивать

Месяц назад соседка в 10 вечера выгоняла из квартиры своего мужика. Через дверные глазки за этим наблюдали все жильцы. Выкинула его вещи в коридор и орала, чтобы убирался ко всем чертям. Тут открывается дверь квартиры одинокой соседки. Она выходит и говорит: «Куда же вы мужчину на мороз? Молодой человек, заходите ко мне, переночуете». Тот вещички подобрал и пошел. А что? Живут уже месяц вместе. © artur654312