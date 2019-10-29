12 соседей, за жизнь с которыми должны доплачивать
При покупке или аренде квартиры в оплату коммунальных услуг должны включать обязательную скидку за жизнь с соседями. Ведь порой выдержать их вечные пристрастия к ремонтам, громкой музыке и необъяснимому прыганию по полу поздно ночью — тот еще челлендж.
AdMe.ru отыскал 12 историй про соседей, жизнь с которыми напоминает фильм. Только сразу непонятно, комедия это или фильм ужасов.
- Как-то снимал квартиру, и рядом за стенкой жила женщина, вечно оравшая на свою собаку. Бедному псу доставалось за все: и за то, что он «с грязными лапами», и за то, что ест неаккуратно, и за то, что еду вокруг миски раскидал, и за то, что «кобелина, куда прешь». А еще кричала: «Лучше бы я поросенка завела: ест меньше, а потом забить можно!» Я очень жалел собаку. А потом как-то узнал, что никакой собаки у нее нет, только муж. © Margadon
- В течение 3 лет соседка сверху не разрешала мне шуметь, потому что у нее ребенок спит. Совесть не позволяла мне ремонтировать мопед возле дома, заводить радиоуправляемую машинку, громко включать музыку, стучать во время ремонта чего-либо. А если я вдруг днем включал музыку погромче, она проходила и ругалась, что я ребенка разбудил. Недавно я узнал, что у нее нет детей и не было, но есть 3 кошки. © MotoGunsVapeRc
- Как-то маме на день рождения подарили лилии, а у нее на них аллергия. Тогда мама выставила цветы на ночь в общий с соседями коридор. Утром вместо цветов была бутылка шампанского и записка: «Дорогие соседи, спасибо!» Оказалось, что у соседки тоже день рождения. © kohan_olga
- На днях переехал в новую квартиру, решил, что надо налаживать дружбу с соседями. Придержал бабке дверь в подъезд, а она — в качестве благодарности и выказывая доверие — поделилась информацией, что в мусорном баке лежат 2 бомжа.
- У моего знакомого на балконе стоит плюшевый доберман. Сегодня соседка написала в администрацию жалобу, что он агрессивный. Серьезно. © memesoid
- Один мой знакомый недавно купил квартиру в старом сталинском доме, основной контингент которого — это бабушки в рюшечках, бывшие учительницы, дедушки с шахматами и бывшие инженеры. В общем, всё пристойно и чинно, все вежливо при встрече здороваются. И вот в субботнее утро раздается звонок в дверь. За дверью соседка — бабуся, вся такая силь ву пле:
— Молодой человек, если вас не затруднит, уважьте меня, пожалуйста, по-соседски кое-какими продуктами.
Мой знакомый — юноша воспитанный и отзывчивый:
— Конечно! Соль, сахар, спички?
— 100 грамм... © dolltroll
- Сосед-пенсионер есть. Курит у себя в квартире на балконе, этажом ниже. Запах, естественно, весь у нас. Просьбы, наставления не помогали. Договорился с ним на позитиве: он выходит курить на улицу, а я ему за это 300 рублей в месяц. Летом сделка состоялась, оплата по истечении месяца (если замечаний не было). Вот на днях за август с ним рассчитался. А он ко мне с предложением: «А если совсем курить брошу, сколько заплатишь?» © zhekaural
- Было мне тогда лет 16, в нашем доме промывали трубы перед отопительным сезоном. Звонок в дверь, я открываю, стоит сосед, молодой парень, и спрашивает меня: «У вас стояки теплые?» Я ему, потупив глазки и покраснев: «Я не знаю, что такое стояки...» Сосед ничего не ответил, ушел. Представляю, что он подумал.
- Ехала в лифте, а соседский мальчик поздоровался со мной фразой: «Привет, сися!» Родители прокомментировали, что это не самое плохое, что он мог сказать. Но неловко было всем. © kohan_olga
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Месяц назад соседка в 10 вечера выгоняла из квартиры своего мужика. Через дверные глазки за этим наблюдали все жильцы. Выкинула его вещи в коридор и орала, чтобы убирался ко всем чертям. Тут открывается дверь квартиры одинокой соседки. Она выходит и говорит: «Куда же вы мужчину на мороз? Молодой человек, заходите ко мне, переночуете». Тот вещички подобрал и пошел. А что? Живут уже месяц вместе. © artur654312
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В прошлом году поставил 2-метровый забор из рабицы. Сосед справа очень сильно обиделся, но урожай ягод был на удивление хорош. До этого времени с супругой считали, что с землей что-то не так: вроде бы все цветет хорошо, а ягод нет. Оказывается, высота забора прямо пропорциональна хорошему урожаю. © PivBear
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xxx: «Кого еще конкретно задолбал еженощный лай собаки этажа с 7–8-го?»
yyy: «Меня».
xxx: «Вы через стенку живете?»
yyy: «Я ее хозяин». © PivBear
А у вас бывали какие-то забавные ситуации с соседями? Расскажите свои истории в комментариях.
Фото на превью artur654312 / pikabu