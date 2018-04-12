12 человек, чей возраст невозможно определить, не заглянув в паспорт

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Коко Шанель говорила: «Возраст для женщины — не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих». И герои нашей статьи — живое подтверждение этому.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам взглянуть на людей, которые шикарно выглядят, несмотря на свой возраст.

11. Кэрол Альт, 57 лет

Канадская модель и актриса Кэрол Альт в 57 лет чувствует себя полной сил. Ее параметры 89-60-89 вскружили голову сначала гонщику Айртону Сенне, а потом и хоккеисту Алексею Яшину. Первый научил Кэрол водить спортивные автомобили, второй (младше ее на 13 лет) пытается отучить. Модель не придерживается строгих диет и единственным секретом своей формы считает сыроедение.

10. Джилли Джонсон, 64 года

В это трудно поверить, но на седьмом десятке лет Джилли Джонсон известна не книгами про воспитание внуков, а как модель для рекламы нижнего белья. Она шутит, что за последние 12 лет ее муж уделял уходу за собой больше времени, чем она. Джилли предпочитает дорогой косметике проверенные временем средства. Для мытья волос она использует детские шампуни, а вместо скраба для лица пользуется обычной фланелевой салфеткой.

9. Никола Гриффин, 57 лет

Никола Гриффин не может похвастаться звездной карьерой в кино или многочисленными выходами на подиум — модельную карьеру она начала всего несколько лет назад. Когда ее дети разъехались, Никола нашла агента и приступила к работе. Сегодня она принимает участие в съемках для каталогов одежды и рекламных кампаний, появляется в телевизионных роликах и на билбордах.

8. Майк О’Херн, 49 лет

Известный бодибилдер, актер и модель, победитель конкурса «Мистер Вселенная», признанный одним из 12 лучших атлетов всех времен, Майк О’Херн на своем примере доказывает, что при должном усердии можно не только добиться поставленных целей, но и остановить время. Для этого атлет ежедневно начинает свой день в 3:00 утра, чтобы успеть потренироваться перед работой, и не пропускает ни одного из 6 приемов пищи, чтобы сохранить силы на вторую тренировку вечером.

7. Мари Хелвин, 65 лет

Когда-то Мари Хелвин называли самой красивой женщиной в мире, да и сейчас, в 65, она выглядит великолепно. По словам Мари, у нее нет детей, поэтому все время она тратит на уход за собой: занимается спортом, не курит и сидит на строгой диете. Еще одним секретом своей внешности она считает отсутствие разочарований в любви. Мари признается, что всегда старалась избегать эмоциональной близости в отношениях, что помогло сохранить не только душевное здоровье, но и красоту.

6. Инес де ля Фрессанж, 60 лет

Назвать Инес де ля Фрессанж только моделью было бы несправедливо. Французы считают ее законодательницей моды, иконой стиля и образцом парижского шика. За свои достижения она получила одну из высших наград Франции — орден Почетного легиона. Своим секретом красоты Инес считает умение избегать стрессовых ситуаций, ведь они провоцируют появление морщин. Тем более что большинство проблем оказываются не так серьезны, как могло показаться на первый взгляд.

5. Гиллиан МакЛауд, 60 лет

«Лучший период в моей жизни начался, когда мне исполнилось 50. Я пережила многое: развелась, прошла через ужасные вещи и стала другим человеком. Все эти перемены сделали меня лучше», — признается Гиллиан МакЛауд в одном из интервью. Она долгое время работала стилистом, пока в возрасте 53 лет ей не предложили попробовать себя в роли модели. Поначалу работа давалась ей тяжело из-за природной застенчивости, но со временем она стала увереннее в себе, начала прилагать больше усилий для поддержания себя в форме и даже снялась в рекламе купальников.

4. Иоланда Фостер (Хадид), 54 года

В 31 год Иоланда Хадид, а в девичестве Фостер, завершила карьеру модели, чтобы посвятить себя семье. Сегодня она главный помощник и советчик в вопросах карьеры дочерей, а в последнее время помогает и младшему сыну штурмовать модный олимп. Несмотря на завершение карьеры модели, она продолжает следить за собой и не отстает от своих знаменитых дочерей Джиджи и Беллы, радуя поклонников фотографиями в бикини даже на шестом десятке.

3. Марни Голдберг, 45 лет

В свои 45 лет Марни Голдберг удалось превратить свою жизнь в американскую мечту: посвящать себя семье и любимому делу, быть счастливой и зарабатывать на собственном хобби. Она ведет YouTube-канал, на котором делится секретами красоты, а также дает советы по уходу за домом и распоряжению деньгами.

2. Тао Порчон-Линч, 99 лет

Борец французского Сопротивления во время Второй мировой войны, актриса, кинопродюсер, модель, знаток вин, лауреат конкурсов бальных танцев, а также преподаватель йоги — 96-летняя Тао Порчон-Линч вдохновила собой не одно поколение. Она словно живое воплощение мантры, которую любит повторять: «Нет ничего такого, что у тебя может не получиться».

1. Янг Дан, 44 года

Янг Дан стала ведущей прогноза погоды на Центральном телевидении Китая в 1996 году в возрасте 22 лет. С тех пор она бессменно проработала в эфире телеканала еще 22 года, но не похоже, что за это время женщина состарилась хотя бы на день. Изменения во внешности Дан настолько незаметны, что к 8 Марта телеканал опубликовал видео с чудо-ведущей в разные годы в китайской соцсети Weibo.

Бонус: юбилей, в который никто не верит

Жительница Индонезии Пуспа Деви стала знаменитой после того, как двое сыновей поздравили ее с 50-летним юбилеем, выложив видео с поздравлениями на YouTube. Зрители долго не могли поверить, что перед ними действительно мама двоих взрослых сыновей, а не их сестра. И действительно, если не обращать внимания на торт с цифрой 50, можно подумать, что все происходящее — вечеринка выпускников, но никак не поздравления по поводу юбилея.