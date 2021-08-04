12 бюджетных образов Кейт Миддлтон, которые по карману тем, кто не родился в королевской семье

Для того чтобы произвести фурор, герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон вовсе необязательно выходить в свет в чрезвычайно дорогой люксовой одежде и роскошных украшениях. Порой любимице британцев достаточно купить себе наряд в недорогом торговом центре и надеть его на какое-то торжественное событие: бюджетное платье из Zara или блузка из Topshop почти всегда приводят простой народ в неописуемый восторг.

AdMe.ru попробовал разобраться в тонкостях гардероба знаменитой герцогини. И хотя модные пристрастия Кейт не всегда по нраву королеве, недорогие наряды супруги принца Уильяма ничуть не дешевят ее внешний вид.

Голубое платье Zara (2011)

На следующий день после свадьбы с принцем Уильямом новоиспеченная герцогиня вышла в свет в недорогом платье от испанского бренда Zara, чья стоимость не превышала $ 90. Новый наряд Кейт сочетала с тонким поясом, элегантной черной курткой и туфлями на танкетке. Туфли в таком же стиле, кстати, девушка в дальнейшем надевала еще не один раз.

Узорчатое платье Zara (2011)

Короткое платье от Zara, в котором герцогиня появилась на одном из концертов в 2011 году, обошлось девушке примерно в 100 фунтов (около $ 138. — Прим. AdMe.ru). Сэкономила Кейт и на пиджаке: поклонники уверены, что будущая королева надела тот же блейзер, в котором она отправилась в свое свадебное путешествие незадолго до мероприятия.

Платье в клетку Zara (2020)

В январе 2020 года Кейт посетила Брэдфорд в платье, которое могла приобрести себе любая поклонница бренда Zara. После всех распродаж и скидок наряд герцогини стоил всего 15,99 фунтов (около $ 22. — Прим. AdMe.ru).

Колье Zara (2013)

Вместо того чтобы надеть дорогое дизайнерское колье на премьеру фильма «Долгий путь к свободе», Кейт украсила себя довольно бюджетным украшением из Zara. Так, массивное металлизированное колье с крупными камнями стоило ей сущие копейки: всего $ 35, или примерно 2 600 рублей.

Блейзер Zara (2014)

В 2014 году на играх Содружества герцогиня Кембриджская появилась в темно-синем блейзере от испанского бренда Zara, чем в очередной раз удивила поклонников. Дело в том, что тот же классический пиджак видели на Кейт Миддлтон и ранее: в том же году герцогиня надела любимый жакет во время поездки по Новой Зеландии.

Красный пиджак и блуза в горошек Zara (2012)

Zara «помогла» Кейт красиво одеться и для одного из ее торжественных выходов в 2012 году. Красный жакет, блуза в горошек и черные джинсы скинни — все это было куплено именно в этом магазине массмаркет-сегмента.

Платье Reiss (2011)

Платье от Reiss, в котором Кейт Миддлтон появилась на публике после своего свадебного путешествия, стало причиной приостановки работы сайта магазина: наплыв покупателей попросту его обрушил. И хотя платье сложно назвать самым дешевым в бюджетной коллекции герцогини, $ 243 для королевских особ — уж точно сущие копейки.

Платье Topshop (2013)

После поездки Кейт в студию Warner Bros платья в горошек из известного Topshop превратились в настоящий must-have модниц планеты. Все дело в наряде герцогини, который крайне дешево ей обошелся: стоимость платья будущей королевы не превышала 38 фунтов (примерно $ 52. — Прим. AdMe.ru).

Розовое платье Topshop (2016)

Для визита в Национальный парк Казиранга в Индии герцогиня выбрала платье от известного во всем мире бренда Topshop. Розовое платье с черной отделкой обошлось герцогине всего в 75 фунтов (около $ 103. — Прим. AdMe.ru).

Небесно-голубое платье Zara (2018)

На благотворительный матч по игре в поло Maserati Royal Charity Polo Troph, который состоялся в 2018 году, Кейт Миддлтон приехала в простом сарафане от Zara за $ 70. Легкий расслабленный наряд тогда пришелся ей как нельзя кстати: большую часть времени знаменитость провела со своими детьми.

Белый блейзер Zara (2017)

Этот белый блейзер от Zara Кейт надевала для визита в яхтенный клуб в 2017 году. Образ в стиле «кэжуал» дополнялся также слегка укороченными джинсами и парой серых туфель на высоком каблуке. Блейзер обошелся герцогине довольно дешево: стоимость аналогичного предмета одежды составляет около $ 165 на сайте eBay.

Красное пальто Zara (2016)

Свой ярко-красный жакет герцогиня приобрела еще дешевле: стоимость этого яркого предмета гардероба из любимой для Кейт Zara составила всего лишь $ 99 (около 7 200 рублей. — Прим. AdMe.ru). В этом ярком наряде супруга принца Уильяма появилась на празднике в честь юбилея королевы Елизаветы II в 2016 году и просто не смогла остаться незамеченной.