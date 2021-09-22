12 бытовых привычек наших предков, узнав о которых хочется сказать спасибо прогрессу

Порой нам кажется, что в прошлые века люди были мало озабоченны своим внешним видом, так как их тревожили более серьезные вопросы. Это не совсем так. Здоровье и чистота всегда играли большую роль. Просто до многочисленных изобретений, появившихся в ХХ веке, простейшие гигиенические процедуры, такие как чистка зубов или мытье головы, требовали от мужчин и женщин завидной изобретательности и недюжинных усилий.

Мы в AdMe.ru познакомились с нескольким историческими трудами, посвященными быту людей прошлых столетий, и выяснили, чем же тогда заменяли стиральный порошок, туалетную бумагу и ватные палочки.

От пота платья защищали подмышечники

До конца XIX века, когда к большой радости всех женщин появились первые дезодоранты, дамам приходилось идти на различные ухищрения, чтобы замаскировать неприятные запахи. Спасали только частые водные процедуры и парфюмерия. Правда, они не могли скрыть следы пота, которые оставались на одежде. Платья стоили дорого. И для защиты деликатных тканей придумали специальные подмышечники. К изнанке туалета пришивали хлопковые подушечки в форме полумесяца. Кстати, подмышечники существуют до сих пор.

Картофельный сок и отвар из листьев инжира использовали вместо стирального порошка

До появления стиральных порошков чистка одежды была непростым процессом. Муслиновые и шелковые платья требовали бережного отношения, а горячая вода и мыло могли безнадежно испортить ткань. У каждой опытной горничной было несколько секретных способов выведения пятен с нарядов. Муслиновые платья замачивали в холодном мыльном растворе, а затем прополаскивали в соленой воде. Жирные пятна на бархатных и шелковых тканях выводились с помощью скипидара, мела, бензина, иногда яичного желтка или сока сырого картофеля. Темные бумазейные платья чистились отваром из листьев инжира.

Дамы не выходили из дома без специальных сосудов

До середины позапрошлого века общественных туалетов для дам практически не существовало. Женщины старательно планировали свои маршруты и старались не удаляться от родного крова. Любой поход за покупками, визит в музей или поездка в загородное имение могли обернуться конфузом. В XIX веке знатные женщины, выходя из дома, всегда брали с собой специальные стеклянные сосуды. Именно они должны были помочь, если нужда застигала даму вдали от туалета.

Лишние волосы безжалостно выщипывали

В прошлых столетиях женщин не слишком заботило наличие волосяного покрова на теле. Если речь, конечно, не шла о шевелюре. Однако, чтобы избежать неприятных запахов, дамам рекомендовалось выщипывать волосы в области подмышечных впадин. Потом кожу надо было обработать розовой водой.

Знатные особы носили при себе зубочистки

В эпоху Тюдоров зубных щеток еще не существовало. При этом люди старались следить за красотой своей улыбки. После трапезы зубы протирали чистой тряпицей, а чтобы придать дыханию свежесть, жевали листья мяты и семена аниса. Вместо зубной пасты использовали мед, не подозревая, что от этой смеси больше вреда, чем пользы. А вот ополаскиватель из апельсинового сока и уксуса вполне мог помочь в борьбе с кариесом. Излишки еды удаляли с помощью зубочисток. Эти инструменты дамы и джентльмены носили с собой, иногда на цепочке вместе с помандером, куда помещали ароматические вещества.

Белизну улыбке придавали с помощью угля и щавелевой кислоты

Различные зубные порошки и пасты, которые изготавливались в викторианскую эпоху.

В XIX веке стоматология шагнула вперед. Появились многочисленные средства для чистки зубов и специальные щетки. Но вот жемчужной улыбкой все равно могли похвастаться лишь немногие. Дело в том, что большинство средств для отбеливания обладали лишь краткосрочным эффектом, а в результате разрушали хрупкую эмаль. Популярностью пользовались паста из измельченного угля и меда, а также раствор щавелевой кислоты. Стоматологи советовали пациентам сохранять естественный цвет зубов, а не гнаться за вожделенной белизной.

Волосы мыли луковым соком и яйцами, а сушили с помощью расчесок, наполненных горячей водой

Первые шампуни появились только в начале ХХ века. А до этого женщинам приходилось идти на различные ухищрения, чтобы вымыть волосы. В XIX веке длинная и пышная шевелюра у дам считалась признаком красоты. Поэтому процесс мытья был делом непростым и не всегда приятным. Эту процедуру обычно выполняли раз в месяц. Высушить шевелюру тоже было сложной задачей. Полотенца в те времена делали из гладкого полотна, они не были столь мягкими и плохо впитывали влагу. В конце XIX века появились первые фены. В керамическую расческу заливалась горячая вода, после чего волосы расчесывали этим устройством. Вместо шампуня использовались мыло, аммиак, яйца или луковый сок. Первые 2 средства делали волосы сухими и ломкими, и для придания гриве блеска применялись различные масла. Для ежедневной очистки шевелюры дамы промывали расческу и тщательно вычесывали пыль и остатки косметических средств из волос.

Вместо туалетной бумаги использовали листья и тряпочки

В эпоху Тюдоров бумага была довольно ценной, поэтому для туалетных нужд люди использовали другие материалы. Бедные слои населения — все, что попадалось им под руку, начиная от соломы и заканчивая листьями. Более зажиточные люди полагались на соленую воду и специальные губки из мха, которые крепились к ручкам. Знатным господам предлагали специальные тряпочки или овечью шерсть.

В богатых домах и замках были специальные туалетные комнаты. Правда, пользовались ими не все. Будущая супруга Генриха VIII Екатерина Арагонская была в ужасе от того, что мужчины использовали в качестве писсуаров камины.

Существовал и свой вариант ватных палочек

Бытует заблуждение, то люди в прошлые века мало беспокоились о личной гигиене. Во времена Тюдоров забота о собственной внешности и соблюдение этикета считались важным делом. Строго запрещалось чистить уши за столом и ковыряться в зубах пальцами. Для этой цели существовали специальные инструменты. Неизвестно, можно ли было чистить с их помощью уши, зубы и ногти публично, или это было интимным делом. С помощью таких металлических ложечек избавлялись от ушной серы и грязи. С обратной стороны этого устройства иногда располагалось тонкое лезвие для чистки ногтей.

Ногти стачивали при помощи наждачной бумаги

В эпоху Средневековья длинные ногти считались признаком варварства. Поэтому знатные господа старались коротко подрезать их и содержать в чистоте. Так как ножницы использовались для стрижки волос, то делать с их помощью маникюр было нельзя. Ногти можно было укоротить ножом, но такая процедура считалась опасной. Так что пластинки можно было или надломить, или стесать до нужной длины наждачной бумагой.

В качестве прокладок использовали кусочки ткани, которые потом стирали

До появления тампонов и прокладок жизнь женщин в определенные дни месяца была не слишком простой. Вплоть до ХХ века дамы сами делали гигиенические предметы из тряпочек, комков шерсти или хлопка. Более зажиточные барышни выбрасывали такие прокладки, а вот другим приходилось стирать и сушить их. Сложно понять, каким образом женщины закрепляли тряпочки, — нижним бельем в те времена дамы не пользовались. Возможно, их привязывали к поясу или носили некое подобие трусов. В XIX веке делали конструкцию, напоминающую детские подгузники.

Ванну принимали для удовольствия, а мылись с помощью уксуса

В XIX веке дамы принимали ванну пару раз в месяц. Слишком горячая или холодная вода считалась опасной для здоровья, поэтому мылись обычно в еле теплой. В бедных семьях вода была большой ценностью, поэтому в бадье купались всей семьей по очереди. Сначала старшие родственники, потом младшие. Чтобы сохранить свежесть и чистоту, барышни ежедневно обтирали все тело тряпочками, смоченными в воде и уксусе. Посещение ванной комнаты было рискованным делом. Канализационная система в те времена была не слишком эффективна. Поэтому различные вредные газы иногда скапливались в помещении, и при использовании открытого огня эта гремучая смесь могла взорваться.