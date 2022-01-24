12 брендов, которые знает каждый первый, а вот их создателей — единицы

Современные приложения, марки одежды и других товаров стали настолько привычными, что мы вообще не задумываемся о том, что стоит за известной империей. При этом мы точно можем сказать, как выглядит ее логотип, но вот вряд ли узнаем того, кому несколько лет назад пришла в голову гениальная идея, благодаря которой у нас теперь есть любимый продукт.

Мы в AdMe.ru считаем, что героев надо знать в лицо, поэтому выяснили, кто придумал бренды, продукцией которых мы пользуемся практически каждый день.

Ник Робертсон — ASOS

Николас родился в ноябре 1967 года. Образование он получил в школе Канфорд в Дорсете. Компанию ASOS Робертсон основал 3 июня 2000 года вместе с Эндрю Риганом, Квентином Гриффитсом и Деборой Торп. Помимо того, что на сайте продавались товары различных брендов, к 2004 году компания представила собственную линейку одежды и аксессуаров. В 2008 году на платформе также пробовали продавать детскую одежду, но это привело к тому, что спрос на брендовые вещи упал. Спустя 2 года было объявлено, что такая одежда больше продаваться не будет. На данный момент на сайте ASOS представлено более 850 брендов, продукция которых доставляется в 196 стран.

Ян Кум — WhatsApp

Ян Кум родился в 1976 году в Киеве, Украина. Когда ему было 16 лет, он вместе с мамой и бабушкой переехал в США. В 1997 году Яна взяли на работу в Yahoo! на должность разработчика инфраструктуры. Спустя 10 лет он ушел из компании и отправился в путешествие по Южной Америке. Затем попробовал устроиться в Facebook, но ему отказали. 24 февраля 2009 года Кум основал WhatsApp. Изначально приложение не пользовалось популярностью, но все изменилось после того, как Apple добавила push-уведомления. 9 февраля 2014 года Цукерберг пригласил Яна пообедать и официально предложил присоединиться к Facebook. 10 дней спустя было объявлено, что компания приобретает WhatsApp за $ 19 млрд. В 2018 году Ян Кум покинул совет директоров.

Чжан Имин — TikTok

Чжан родился 1 апреля 1983 года. В 2001 году он поступил в Нанкайский университет, где специализировался на микроэлектронике. В 2008 году Имин начал работать в Microsoft, но через некоторое время сам ушел из компании, потому что ему не нравились корпоративные правила. В 2012 году Чжан основал компанию ByteDance, в рамках которой первым было выпущено новостное приложение Toutiao. Через 3 года, в сентябре 2015-го, ByteDance запустила приложение для обмена видео TikTok. Основатель не ожидал, что оно станет популярным, но платформа мгновенно стала хитом во всем мире. Еще через год ByteDance купила Musical.ly и интегрировала его в TikTok.

Макс Баренбруг — Bugaboo

Bugaboo была основана в 1996 году Максом Баренбругом и братом его тогдашней жены Эдуардом Заненом. Концепция колясок была дипломным проектом Макса, когда он учился в Академии дизайна Эйндховена. Баренбруг видел, с какими неудобствами сталкиваются родители, управляя большими и неманевренными колясками, и понял, что нужно подавать на патент. Первая модель была выпущена в Нидерландах в 1999 году. Через 3 года к Bugaboo пришла популярность в Северной Америке — после появления коляски в одной из серий «Секса в большом городе». На данный момент компания представлена в 50 странах мира.

Раттан Чадха — Mexx

Раттан родился 6 августа 1949 года в Дели, Индия. Однажды бизнесмен решил объединить несколько своих уже существующих брендов. Чадха владел компанией Moustache, которая выпускала продукцию для мужчин, и Emmanuelle, специализировавшейся на товарах для женщин. В итоге слияния в 1986 году появилась Mexx. Пока главным директором Мехх был Раттан Чадха, компания разрослась до 1 200 магазинов в 56 странах мира. В 2004 году основатель продал свою фирму и занялся другими проектами, которые нацелены на инвестирование в отели, недвижимость и развлечения.

Селим Зилкха — Mothercare

Основатель бренда Mothercare родился в столице Ирака Багдаде в 1927 году. Однако будущий бизнесмен воспитывался сначала в Ливане, после в Египте, а затем в Соединенных Штатах. Селим Зилкха получил образование в Школе Горация Манна в Нью-Йорке и Колледже Уильямса в Уильямстауне, штат Массачусетс. 13 лет он работал в семейной компании в отделе финансов. После 1960 года Селим переехал в Великобританию и купил там компанию, изготавливавшую детскую мебель, с 50 магазинами, которые впоследствии были переименованы в Mothercare. К 1981 году сеть расширилась до 400 магазинов. В этот же год Зилкха продал свою долю в компании и вернулся в США.

Филип Тайсандер — Daniel Wellington

Джон Филип Тайсандер попал в мир торговли после средней школы. Молодой человек стал продавать галстуки и пластиковые часы. А позже он пошел изучать бизнес в старейший университет Швеции — Уппсальский университет. В 2006 году Филип отправился в путешествие по Австралии, там он встретил Дэниела Веллингтона, у которого на руке были часы Rolex. Тайсандер говорит, что именно этот мужчина и его аксессуар вдохновили его на создание собственной марки часов. Бренд Daniel Wellington был основан в 2011 году, в него бизнесмен вложил $ 15 000. За 3 года существования было продано более 1 млн часов, что принесло доход в $ 70 млн. Несмотря на то что прошло уже 10 лет с момента основания компании, 36-летний Филип Тайсандер до сих пор является единственным владельцем Daniel Wellington.

Эли Харари — SanDisk

Эли Харари родился и вырос в Израиле, но уехал с родины ради образования. Степень бакалавра молодой человек получил в Манчестерском университете в Англии, а степень магистра — в Принстонском университете в США. После выпуска он получил место в компании Intel, а затем стал частью нескольких стартапов, среди которых был SanDisk. В 1988 году Эли Харари вместе с Санджаем Мехротра и Джеком Юаном основали SanDisk. За годы существования компания выпускала карты памяти, считывающие устройства, USB-накопители и твердотельные накопители. В 2016 году SanDisk была приобретена Western Digital, которая является четвертым по величине производителем флеш-памяти.

Федор Овчинников — «Додо Пицца»

«Додо Пицца» — компания по доставке пиццы, которую в 2011 году основал Федор Овчинников. У корпорации 2 головных офиса, один находится в Сыктывкаре, другой в Москве. Прежде чем открыть первую пиццерию, Овчинников полтора месяца работал в McDonald’s, Papa John’s, Sbarro и «Теремке», где изучал работу кухни, зала и менеджмента. Название и логотип бренда относятся к вымершему на Маврикии виду птиц додо. Эта птичка также является персонажем одного из любимых романов Федора — «Алиса в Стране чудес». Сейчас у компании 570 пиццерий по всей России, а также 111 точек в 14 странах мира.

Эван Шпигель — Snapchat

Эван родился в 1990 году в семье адвокатов. Высшее образование молодой человек получал в Стэнфордском университете. В апреле 2011 года, во время обучения в Стэнфорде, Эвану пришла идея создания приложения, в котором пользователи могут делиться друг с другом фотографиями-сообщениями. К работе над проектом присоединились одногруппники Шпигеля, Бобби Мерфи и Реджи Браун. Изначально платформа называлась Picaboo, однако позже ее переименовали в Snapchat. После запуска приложение стало настолько популярным, что Эвану пришлось уйти из Стэнфорда незадолго до выпуска. Уже к концу 2012 года у приложения Snapchat был 1 млн активных пользователей в день. А в 2015 году Шпигель стал самым молодым миллиардером в мире.

Трэвис Каланик и Гаррет Кэмп — Uber

Каланик родился 6 августа 1976 года и вырос в Калифорнии. После окончания средней школы молодой человек изучал компьютерную инженерию и экономику бизнеса в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В 1998 году он бросил учебу, чтобы работать в стартапе Scour на полную ставку. Кэмп родился и вырос в Калгари, Канада. В 2001 году он окончил Университет Калгари со степенью бакалавра в области электротехники, стал магистром в области разработки программного обеспечения, исследования совместных систем, эволюционных алгоритмов и поиска информации. В 2009 году мужчины вместе основали Uber. Идея родилась у Кэмпа, который каждый раз разочаровывался в услугах такси, когда пытался попасть в гости к Каланику. В итоге Трэвис разработал концепцию приложения, которое могло определять автомобили высокого класса прямо со смартфона. Несмотря на совместную работу, никто из них не хотел управлять компанией напрямую, поэтому на место директора был назначен другой человек.

Джон Уорнок — Adobe

Уорнок родился и вырос в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Несмотря на то что он завалил математику в 9-м классе, он смог получить степень бакалавра наук в области математики и философии, степень доктора философии в области электротехники, а также почетное звание доктора наук. Джон Уорнок вместе Чарльзом Гешке основали компанию Adobe в 1982 году в гараже Джона. Стив Джобс пытался купить компанию за $ 5 млн, но Уорнок и Гешке отказались. Однако они продали бизнесмену 19 % акций. Также Джобс заранее внес 5-летнюю лицензионную плату за PostScript, который был ядром механизма печати компьютеров Apple. Именно эти сделки сделали Adobe первой компанией в истории Кремниевой долины, которая стала прибыльной в первый год своего существования.

Том Монаган — Domino’s Pizza

Том родился 25 марта 1937 года. Мальчик рос без отца, и из-за сложной ситуации в семье он и его младший брат 6 лет жили в приюте. Позже мама смогла забрать сыновей обратно. В 1959 году молодой человек поступил в Мичиганский университет и собирался стать архитектором. Чтобы оплатить себе учебу, он с братом купили за $ 900 небольшую пиццерию DomiNick’s. Но бизнес оказался провальным, и Том в итоге бросил учебу. К 1965 году Том Монаган купил еще 2 пиццерии. Начинающий бизнесмен хотел, чтобы все заведения работали под одним именем, но первоначальный владелец запретил использовать имя DomiNick’s. Всем известное название появилось благодаря доставщику пиццы, который однажды предложил Тому вариант Domino’s. Компания открыла свою первую франшизу в 1967 году, а к 1978 году смогла расшириться до 200 заведений. В 1998 году, после 38 лет владения, Том Монаган вышел на пенсию, продав свою часть компании за $ 1 млрд.