12 богатых знаменитостей, которые не сорят деньгами

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Многим из нас кажется, что большое состояние непременно связано с шикарными домами, автомобилями класса люкс и другими атрибутами роскоши. Но не всегда деньги радикально меняют жизнь человека и его самого. В доказательство этому AdMe.ru расскажет о 12 знаменитостях, которые не тратят деньги направо и налево, несмотря на миллионы и даже миллиарды на банковских счетах.

Хэлли Берри

«Я много экономлю, потому что переживаю, что когда-нибудь моя карьера закончится», — сказала актриса в одном из интервью. Хэлли Берри часто можно встретить в магазинах как самую обычную домохозяйку, которая совмещает покупки продуктов и прогулку с детьми. Поездки в общественном транспорте — еще одно занятие, которого не чурается одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская носит одежду демократичных марок не только в повседневной жизни, но и на публике. Считается, что именно благодаря ей масс-маркет без стеснения начали носить и другие состоятельные знаменитости. Кроме того, Кейт Миддлтон не раз нарушала этикет, надевая на светские мероприятия одни и те же вещи несколько раз. Такой подход к экономии только добавляет ей популярности среди жителей как Великобритании, так и других стран.

Мэттью Макконахи

Сложно поверить, но Мэттью Макконахи до своего актерского перерождения, то есть во времена, когда он играл смазливых героев романтических комедий, жил в трейлере. При том что гонорары актера уже на тот момент исчислялись семизначными цифрами. С его слов, экстремальный минимализм — отличное оружие против стресса, ведь большой дом требует много внимания и энергии.

Сара Джессика Паркер

Гардероб Сары Джессики Паркер сильно отличается от нарядов ее героини Кэрри Брэдшоу — актриса предпочитает простую и практичную одежду, которая не выделяет ее из толпы. Своим детям она прививает бережное отношение к вещам. «Мой сын донашивает одежду за двоюродными братьями. Плюс мама сохранила одежду моего брата. Я не вру, я не покупаю ему одежду. Может, теплую куртку. Еще обувь, потому что стопы у всех разные».

Киану Ривз

Пожалуй, самый неулыбчивый, но самый любимый актер без трепета относится к получаемым гонорарам. Так, 85 % вознаграждения за «Матрицу» он раздал операторам, гримерам, костюмерам. «Денег, которые я уже заработал, мне хватит, чтобы без проблем прожить несколько столетий», — сказал как-то Киану Ривз в интервью. Актер без зазрения совести пользуется общественным транспортом, вещи покупает на распродажах, а встретить его на ступеньках или скамейке в парке можно гораздо чаще, чем в дорогом ресторане.

Джулия Робертс

Как-то актриса сказала: " У меня слишком мало нарядов, чтобы я могла считать себя леди". И действительно, одна из самых успешных и любимых красавиц Голливуда одевается просто, выращивает овощи на собственном огороде, а в перерывах между съемками вяжет вещи для своих детей. В одном из интервью Джулия Робертс рассказала, что ее любимое средство для ухода за волосами — шампуни из отельных номеров.

Дженнифер Лопес

Существует мнение, что звезды тратят баснословные деньги на наряды для светских мероприятий. Его успешно опровергает Дженнифер Лопес, которая появилась на красной дорожке шоу «Американский идол» в платье за $ 26. И это не единственный случай, когда певица выходила в свет в одежде демократичных марок. Состояние звезды, по данным Forbes, составляет $ 34 млн.

Хосе Мухика

Экс-правителя Уругвая называют самым бедным президентом в мире. Хосе Мухика отказался жить в официальной резиденции, переехав на ферму, где он вместе с женой занимается выращиванием цветов на продажу. Из своей зарплаты в $ 12 000 бывший президент 90 % жертвует на благотворительность. «Меня называют самым бедным президентом, но я себя бедным не чувствую. Бедные — это те, кто работает только для того, чтобы жить в роскоши. Им все время хочется все больше и больше», — сказал Хосе Мухика в интервью.

Тори Спеллинг

Звезда 90-х Тори Спеллинг несколько лет назад продала роскошный дом и переехала в бунгало. На большом огороде актриса выращивает фрукты и овощи для своей семьи. По ее словам, в мире нет лучшего места для того, чтобы заниматься воспитанием детей, которых у актрисы 5, с чем мы ее искренне поздравляем! А еще у Тори проживают весьма необычные питомцы — цыпленок Коко и поросенок Мускатный Орех, которые являются полноценными членами ее большой семьи.

Ингвар Кампрад

Один из самых богатых людей в мире, основатель IKEA летает исключительно эконом-классом, покупает одежду на распродажах и в секонд-хендах, а до недавнего времени водил Volvo 1993 года выпуска. За склонность к экономии недоброжелатели называют Ингвара «дядюшкой Скруджем». Но selfmade-миллиардер считает умение экономить своим преимуществом, а зависимость от дорогих вещей — плохой привычкой.

Джоан Роулинг

До 2012 года сумма сбережений писательницы превышала миллиард, но значительная их часть была отдана на благотворительность. По словам писательницы, она живет настолько тихо и неприметно, что ее жизнь можно назвать скучной, но именно это ей и нравится. В частной жизни Джоан Роулинг носит фамилию супруга, надевает скромную одежду и старается отдалиться от образа успешной и знаменитой писательницы.

Леди Гага

Леди Гага — пожалуй, самый очевидный синоним к слову «эпатаж». Но это на сцене. В обычной жизни девушка носит вещи демократичных марок, для покупки которых иногда пользуется скидками. «Почему все смотрят на меня, как на сумасшедшую, когда я пользуюсь купонами или торгуюсь?» — написала как-то в своем твиттере певица. А еще она нередко сама готовит, причем не низкокалорийные салаты, а равиоли, пиццу и другую «взрослую» еду.