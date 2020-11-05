12 безобидных привычек, которые говорят о том, что человек плохо воспитан. Даже если это совсем не так

Многие из нас твердо убеждены, что хорошо знают правила приличия. Не показывать на другого человека пальцем, отключать телефон на время спектакля или киносеанса, уступать место бабушкам и беременным женщинам — эти элементарные нормы поведения знакомы всем и каждому. Однако на деле требования этикета куда шире, чем кажутся.

Мы в AdMe.ru считаем, что знание хороших манер значительно облегчает жизнь, а потому никогда не бывает лишним. Сегодня в нашей подборке — типичные случаи, когда мы нарушаем этикет и даже не подозреваем об этом.

Сушим зонт в раскрытом виде

На первый взгляд кажется, что сушить зонт правильно именно в раскрытом виде: ткань хорошо расправляется и быстро высыхает. Однако это заблуждение: такой способ сушки не только сокращает срок службы аксессуара, но и считается признаком дурного тона. Зонты принято сушить в полураскрытом положении, не зафиксированными на кнопку или липучку. Перед входом в помещение зонтик следует слегка встряхнуть, а затем поставить в специальную подставку или, если ее нет, повесить на вешалку или крючок, но так, чтобы он не намочил чью-то одежду.

Не снимаем рюкзак в общественном транспорте

При входе в общественный транспорт оставлять рюкзак за спиной не следует. Это не только опрометчиво с точки зрения безопасности (для карманников рюкзак за плечами — большая удача), но и невежливо по отношению к другим людям. Даже аккуратный «горб» на спине занимает ценное пространство, а в условиях толкучки и резких маневров водителя может стать причиной неприятных травм. Согласно правилам хорошего тона, рюкзак следует держать в руках перед собой.

Дуем на горячее блюдо

Даже если вам нестерпимо хочется есть, а блюдо слишком горячее, не стоит дуть на него, пытаясь остудить, — это считается неприличным. Согласно нормам этикета, нужно подождать, пока еда остынет сама.

Пальцами берем щепотку соли из открытой солонки

Знание свода правил столового этикета всегда считалось одним из критериев культурного уровня личности. Принято, что во время трапезы благовоспитанный человек никогда не возьмет соль из открытой солонки руками. Для этого он обычно использует специальную ложечку, а в случае ее отсутствия — чистый нож.

Подаем соль отдельно от перца

Если во время трапезы кто-то просит вас передать соль, то учтите, что, согласно требованиям этикета, соль всегда передается вместе с перцем. Аналогично если кто-то обращается к вам с просьбой подать перец, то передать его нужно вместе с солью. Принято, что эти специи всегда идут в паре.

Не вынимаем лимон из чашки

Поведение при чаепитии так же подразумевает поддержание некоторых культурных традиций. Согласно чайному этикету, ломтик лимона перед употреблением напитка обязательно вынимают из чашки и кладут на край блюдца.

Начинаем есть, не дождавшись, пока официант принесет блюда всем сидящим за столом

Одним из грубых нарушений правил хорошего тона является неуместная торопливость. Не принято приступать к трапезе, пока все присутствующие за столом не будут обслужены. Даже если вы очень голодны, важно оставаться терпеливым и проявить уважение к окружающим: дождитесь, пока каждый гость получит свое блюдо.

Просим добавки

Многие наверняка будут удивлены, но и просить добавки за столом тоже считается признаком дурного тона. Специалисты по этикету при этом подчеркивают, что даже само слово «добавка» считается в культурном обществе неприличным. Согласиться на вторую порцию блюда можно только после предложения хозяйки.

За столом усаживаем мужа и жену рядом

Еще одно правило, которое, вероятно, поразит многих наших читателей, состоит в том, что в гостях мужа и жену нельзя усаживать рядом. По аналогичному принципу не рекомендуется располагать вместе брата и сестру. Объяснение этому, на первый взгляд странному, принципу очень разумное: званые обеды и ужины устраивают для того, чтобы гости знакомились между собой, а не общались друг с другом в узких компаниях.

Отвечая на звонок с незнакомого номера, говорим: «Але, кто это?»

Согласно нормам телефонного этикета, если человек получил звонок по мобильному телефону, а номер абонента не определен или неизвестен, то ответившему следует немедленно представиться, чтобы не тратить время (и деньги) позвонившего. Тот в свою очередь тоже обязан назвать свои имя и фамилию. Знакомый всем вариант телефонного общения: «Але, кто это?», согласно этикету, просто недопустим.

Разговариваем по телефону, стоя в очереди

Громко разговаривать по телефону, находясь в общественных местах, посвящая окружающих в подробности своей личной жизни, — моветон. Это касается и ситуации, когда человек стоит в очереди. Также не стоит одновременно отвечать по мобильному и разговаривать с кассиром — такое поведение неуважительно по отношению к последнему. Если телефонный разговор действительно важен, следует перезвонить звонящему сразу после того, как покупки будут оплачены.

Оправдываемся в ответ на комплименты

Есть среди нас люди, которые с легкостью могут сделать комплимент постороннему человеку, а вот похвалу в свой адрес воспринимают с трудом. Вместо того чтобы просто сказать спасибо, они начинают оправдываться или вовсе все отрицать и настаивать на своих неудачах. На самом деле это не что иное, как признак плохих манер, ведь в такой ситуации человек, сделавший комплимент, чувствует себя неловко и глупо. Чтобы не ставить собеседника в неудобное положение, достаточно просто улыбнуться и поблагодарить его.