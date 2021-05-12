12 атрибутов красоты и успеха, которые скоро уйдут в прошлое, но останутся символами наших 20-х

Стремясь следовать последним модным тенденциям, мы нечасто задумываемся о том, насколько быстротечно это все и что даже самые популярные и любимые всеми фасоны, цвета или образы через какое-то время перестанут быть актуальными. Им на смену каждый день приходят все новые и новые тренды, и так будет происходить постоянно.

Мы в AdMe.ru поневоле задумались: наверняка о тех вещах, которые считаются символами красоты и успеха сейчас, через 10 лет люди будут вспоминать лишь с ноткой ностальгии. И мы решили объективно взглянуть на современные тренды и разобраться, какие из них уже доживают свой век.

Огромные букеты цветов

Казалось бы, еще вчера мы восхищались фотографиями, на которых девушки позировали на фоне шикарных букетов. Особенный восторг вызывали гигантские «101 роза» и подобные им. И разумеется, мы сами не забывали увековечить подобный момент, когда была такая возможность. Сейчас на просторах сети уже не встретишь такого обилия снимков с букетами. Даже немного жаль: красиво все-таки.

Apple Watch

Крутые функциональные наручные часы, так сильно отличающиеся от простых и привычных вариантов, сразу захотели все — даже те, кто в жизни часов не носил. Правда, и цена на них очень отличалась от цены на стандартные наручные часы и поначалу казалась неоправданно высокой. Но это лишь до тех пор, пока мы не разобрались в вопросе и не поняли, что продукт своих денег стоит. И сейчас Apple Watch — это не столько символ успешного человека, сколько полезный гаджет, от которого мало кто откажется.

Пухлые губы

Мода на эффектные полные губы была, кажется, поистине повальной. И в какой-то момент мы настолько с этим свыклись, что при виде лица с естественными губами невольно задумывались: что-то тут не так, выглядит непривычно. В такой коррекции, несомненно, есть свои плюсы и минусы, но мы уверены: любые губы прекрасны, если они по душе их владелице.

Меховые жилеты

Эти шикарные пушистые жители гардеробных были лакомым кусочком для большинства девушек, и многие только и ждали наступления теплой погоды, чтобы иметь возможность наконец «выгулять» любимую вещичку. А какое разнообразие было: лисьи, песцовые, из норки, куницы, мутона... Тренд заметно сбавил обороты, но не ушел в прошлое насовсем. И конечно, не может не радовать тот факт, что жилетки из искусственного меха не менее эффектны, чем натуральные.

Беспроводные наушники

Невероятно удобные и мобильные, они оказались настоящей находкой: спорт, уборку, поездки и другие занятия теперь можно было запросто и без малейших неудобств совмещать с прослушиванием чего-либо. После беспроводных наушников переключаться обратно на проводные точно не захочется. Когда этот гаджет только-только появился, подобные наушники хотел, наверное, каждый первый, а их обладатели ловили восхищенные взгляды. Теперь этот аксессуар стал куда более доступным, и это здорово.

Эффектный маникюр

Ногти миндалевидной формы, квадратные, овальные, пуанты, стилеты... И все самых разных расцветок, максимально пестрые и яркие. Мы шли в салон, твердо уверенные в том, что знаем, какой стиль выбрать, а у многих был даже заранее заготовлен рисунок. Но стоило мастеру выложить на стол коллекцию цветов, как уверенность мгновенно таяла: хотелось всего и сразу! Сейчас тренд на маникюр-праздник поутих и в игру вступили пастельные, нюдовые оттенки и естественный вид ногтей.

Наращивание ресниц

Разумеется, искусственное изменение длины ресниц актуально и в настоящее время. Но только вспомните, какой бум на роскошные реснички был всего несколько лет назад. Девушки пробовали и 2D, и 3D, и 5D, и еще немыслимое количество вариаций, изгибов и даже цветов. И как это было эффектно! Сейчас, наряду с наращиванием, в тренде также ламинирование собственных ресниц. Но кто знает: возможно, еще через несколько лет снова будет в моде «хлопать ресницами и взлетать».

Лубутены

Ох уж эти шикарные туфли, обладательница которых ловила больше восхищенных взглядов, чем любая другая женщина в радиусе километра. Конечно, далеко не всем они были по карману, поэтому в ход шли ухищрения в виде акриловой краски и даже ярко-красного лака для ногтей. Правда, последний вариант был весьма недолговечен.

iPhone последней модели

Несмотря на то, что Apple прилежно выпускает новые модели телефонов со все более крутым оснащением, факт владения этим девайсом уже не вызывает таких бурных восторгов, как раньше. Почему? Ответ прост: мы привыкли, разобрались, что к чему, техника стала доступнее, в конце концов. И пусть последнюю модель может позволить себе далеко не каждый, в целом продукция от Apple перестала быть символом успеха, превратившись в нечто очень привычное.

Аксессуары Pandora

Несмотря на то, что Pandora — это и серьги, и кольца, и колье, и кулоны, мы сходили с ума именно по браслетам. И неудивительно, ведь там были (и есть) те самые шармы, и можно было сформировать свой неповторимый браслетик. У многих шармы кочевали с браслетов на цепочки на шее, и получалось не менее стильно. Украшения можно купить и сейчас.

Гироскутер

Когда гироскутеры впервые появились в продаже и вообще на виду, они казались какими-то изобретениями из научной фантастики будущего. А любой, кто мог позволить себе купить это средство передвижения (а не взять в аренду, чтобы покататься), тут же становился в глазах друзей крутым и успешным. Мы отчаянно завидовали и очень хотели себе такое чудо. Теперь на смену гироскутерам пришли электросамокаты.

Фото из фитнес-клуба

Еще совсем недавно соцсети были заполнены фотографиями, сделанными у больших зеркал в фитнес-клубах и спортзалах. И красиво, и мотивирует окружающих. Почему бы и нет: ведь мы делимся с друзьями многими моментами своей жизни, так почему эти нужно оставлять в стороне? Подобные снимки настолько вошли в моду, что создавался специальный селфи-этикет для залов. Мы и сейчас все еще с удовольствием делаем фото своего прогресса, но не забываем и об основной цели посещения.