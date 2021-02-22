12 ароматов из прошлого, которые мы когда-то любили, и с годами они только прибавили в цене

Несмотря на то что парфюмерная промышленность ежегодно выпускает на рынок около 100 новых ароматов, среди самых продаваемых парфюмов большинство — нестареющая классика. Даже винтажные духи, выпущенные много лет назад, пользуются большим спросом не только у коллекционеров.

Нам в AdMe.ru стало интересно, какие духи, кроме культовых Chanel № 5, ценятся спустя долгие годы после своей премьеры, какие запахи остаются в памяти на десятилетия. Мы сверились со списком самых известных духов и отправились бороздить форумы. В бонусе же мы задались вопросом, есть ли смысл покупать старые версии ароматов, а также узнали, кто из известных актрис обожает классический парфюм.

Почему ароматы теперь «уже не те»

Когда наши мамы и бабушки вздыхают, что духи пахнут уже не так, как когда-то, пусть и разлиты по таким же флаконам и носят те же названия, они совершенно правы. Дело не в том, что в их молодости «трава была зеленее», а в том, что тогда состав парфюма зависел только от производителя, на него не действовали никакие ограничения. В 2003 году Международная парфюмерная ассоциация (IFRA) составила (и постоянно пополняет) список ингредиентов, которые нельзя использовать в производстве или количество которых должно быть строго ограничено. В него внесены не только натуральные вещества, такие как абсолют жасмина, масло бергамота, дубовый мох, но и синтетические. Из-за этого многие классические парфюмы выпускают по новой, скорректированной формуле.

Jicky от Guerlain

Jicky, или, если говорить с французским прононсом, «Жики», — один из старейших парфюмов в мире, созданных с применением синтетических душистых веществ. Аромат выпускается непрерывно с 1889 года, однако формула его с течением времени меняется. Винтажные экземпляры, выпущенные в «ревущие 20-е» на различных аукционах предлагают купить за $ 1 500 и более.

В 1889 году Guerlain выпустил Jicky, в состав которого впервые был включен синтетический ванилин. Он был загрязнен дымными ароматическими фенолами, что создавало действительно прекрасный запах, ставший одной из визитных карточек Guerlain. Jicky был чем-то вроде ванильного тяжелого фужера и предшественником Shalimar, который считается первым восточным ароматом. «Жики» по-прежнему доступен сегодня, хотя, как и у большинства парфюмов той эпохи, формулу пришлось изменить, чтобы она соответствовала современным требованиям. Это один из моих любимых ароматов, хотя для многих он может пахнуть старомодно. © acleverpseudonym / Reddit

Несколько лет назад я прочла в нескольких книгах и журналах, что это любимые духи Джеки Кеннеди. Для меня это имеет смысл, так как я как будто переношусь в другое время и место, когда ношу этот аромат. © Guerlducky10 / Reddit

«Красная Москва» от «Новой Зари»

Существует легенда, что «Красная Москва» — это переосмысленный вариант парфюма «Любимые духи императрицы». Сложно сказать, правда это или нет, придумали этот запах в 1913 году или же 1925-м, но точно известно, что изящный флакончик десятилетиями украшал туалетные столики советских женщин, а также пользовался спросом за рубежом. Менее насыщенным аромат стал в 70-е годы прошлого века — ввели новые ГОСТы. В постсоветскую эпоху за духами надолго закрепилась слава «бабушкиных», устаревших. Вернула интерес к ним актриса Рената Литвинова, которая провозгласила «Красную Москву» превосходящей многие французские ароматы.

Как-то поспорила с одной мадам, что неделю буду пользоваться этими духами. Сколько «бе» и «фу» выслушала от сослуживиц — не перечесть! А у нас шла сделка то ли с португальцами, то ли с испанцами — не помню, но в мои функции входило собирать и приносить нужные документы. И вот раз зашла — вышла, второй, на третий они мне вслед экспрессивно так говорят: «Ольфакто да ольфакто» — и еще что-то. Переводчик улыбается, на руководство поглядывает, но молчит. Мне и вовсе лишнее внимание ни к чему, я на тот момент была молода и пуглива. Под конец дня переводчик все же озвучил их вопрос: «Что за потрясающий, бесподобный парфюм на вас?» Вот вам и «Красная Москва». © Татьяна / Яндекс. Дзен

Это аромат на очень большого любителя. В первых нотах просто собьет с ног. Если перетерпеть — никто никогда не догадается, что на вас не какой-нибудь Dior или Guerlain. Но «Красная Москва» очень прихотлива, не на всех «садится» вкусно. © ЗвездаПолынь / Яндекс. Дзен

Miss Dior от Christian Dior

Первая версия Miss Dior увидела свет в 1947 году. Ликующий, весенний, яркий аромат звучал гимном послевоенному возрождению и спустя годы не утратил своего победного очарования. Оригинальный парфюм до сих пор можно найти на сайтах интернет-аукционов. Такая амфора, пусть и стоит она не менее $ 400–500, — мечта коллекционера.

К сожалению, современные духи Miss Dior и духи с этим же названием 30-летней давности, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Старый аромат — это моя любовь на всю жизнь, но приобрести их сейчас невозможно. А новый аромат не хочу. © Ольга Павина / Яндекс. Дзен

У меня был классический аромат лет 10 назад, если не больше. Муж подарил. Использовала половину, надоел, не ценила почему-то, как он того заслуживает. Отдала, теперь немного жалею, что у меня нет хотя бы пустого пузырька. © Оля / Яндекс. Дзен

Poison от Christian Dior

Poison, или же, как называли его многочисленные русскоязычные поклонницы, «Пуазон», своим «токсичным» названием обязан строкам французского поэта Поля Валери: «Духи — это яд для сердца». Про парфюм со стойким ароматом, в котором гармонично сочетались мед, ладан и тубероза, ходила легенда, мол, на пике его популярности в некоторых театрах и ресторанах появились таблички: «Леди в Poison — нельзя».

Винтажный Poison — один из моих самых любимых парфюмов, но его действительно сложно носить. С годами аромат подкорректировали, но даже в нынешнем виде он «не для слабонервных». © Amuhleen / Reddit

Равнодушных к этому аромату и правда нет. У нас в группе, когда я учился в институте, была студентка — просто фанатка этих духов. Душилась чуть-чуть, но настрадались мы от этого тяжеленного запаха! Однажды она принесла флакон с коробочкой с собой в аудиторию и оказалось, как прочла одна наша студентка, неплохо со школы знавшая французский, что духи концентрированные. © Сергей Кириллов / Яндекс. Дзен

Мне кажется, равнодушных к «Пуазону» нет. Он либо «фу», либо «дайте два». Я отношусь ко вторым. У меня классический «Пуазон», но пользуюсь по понятным причинам я им редко. И в холодное время года. Мне он очень нравится. Девичьим его точно не назовешь — это аромат для женщин после 30, наверно. Хотя я впервые купила его в 25. © Nina Vladi / Яндекс. Дзен

Trésor от Lancôme

Классический аромат духов, чье название в переводе с французского означает «сокровище», похож на сочный персик в золотисто-розовой пудре. Хотя у многих поклонниц запах ассоциируется с осенью, считается, что лучше всего он раскрывается в тепле. Чтобы насладиться винтажным ароматом, на аукционах следует обращать внимание не только на оригинальный круглый флакон, но и на все вытянутые треугольные бутылочки — в них версии, выпущенные в 90-х годах.

Когда Trésor был запущен в продажу, он был потрясающе красив. Аромат был задуман как дань уважения молодым мамам, поэтому пахнул молочно, сладко и мягко, со сливочно-абрикосовыми нотами и плюшевым сердцем розы. В нем совсем не было «углов», но он не был скучно «закругленным» и «линейным»: он был сладострастным, милым и мечтательным. © DarrenFromFinance / Reddit

Anaïs Anaïs от Cacharel

В 1963 году модный дом Cacharel решил выпустить собственный аромат. Парфюм, названный не то в честь древнеперсидской богини любви, не то в честь нежной бабочки с жемчужно-серыми крыльями, мгновенно нашел своих поклонниц. Под стать модному дому, известному своей молодежно-женственной стилистикой, он роскошно пах лилиями и гиацинтом, жасмином и розой, цветами апельсина и листьями смородины. И под всем этим — пачули и дубовый мох. И хотя последний теперь под запретом, современный Anais Anais L’Original очень близок к культовому аромату.

Лето 1986-го. Москва, улица Горького, лоточная торговля от ГУМа. На прилавке — чудо-коробочка из плотного серого пластика с серо-розово-голубым рисунком и тисненой серебряной надписью в одно слово. Коробочки затянуты пленкой, и, какой там флакон — не увидеть, но и коробочка манит взгляд. «36 рублей», — отвечает девушка-продавец на мой вопрос о цене. Это много, но мама протягивает купюры и целует меня прямо возле прилавка: «К юбилею!» — мне через несколько дней 20. Мои самые первые французские духи. Сколько их было потом, но эти самые любимые до сих пор. © Гостья / Яндекс. Дзен

У меня с этим ароматом своя история. Подруга из Москвы привезла парфюм для себя, и я сразу в него влюбилась. Она оказалась беременной и этот запах не смогла переносить. Я уговорила продать духи мне. Как я была счастлива — не передать! Поставила их на трюмо. Красивая упаковка очень нравилась моему полуторагодовалому сыну, и однажды он добрался до нее. Открыл и коробочку, и бутылочку и вылил все на колготки. Каждый раз, когда я потом стирала эти колготки, страдания по парфюму вспыхивали с новой силой. © Татьяна Михайлова / Яндекс. Дзен

Magie Noire от Lancôme

«Черная магия» — легендарные духи. Их медово-древесный аромат с нотами терпких трав и горькой розы, без цветочной легкости, но полный тяжелой сладости, будто у налитых медом сот, был роковым, вечерним. Он не прощал легкомыслия — стойкий и шлейфовый парфюм нужно было, священнодействуя, капать буквально по паре капель. Изначально парфюм был наряжен в черное «платье» с 2 полосками, позже его «переодели» в однотонное.

Мои любимые духи. Покупала их в 1980 году за 45 рублей (зарплата была 70). До сих пор стоят. Пользуюсь очень редко — берегу. Как-то прочитала статью и узнала, что у меня желанный для коллекционеров вариант с 2 красно-оранжевыми полосками на флаконе. Подошла понюхала — какой же аромат! © Валентина Малышева / Яндекс. Дзен

Любимейшие духи! Уже 20 лет сохраняю крошечный флакон. «Надеваю» их только по особым случаям. За столько лет духи не прогоркли и не изменились: когда наносишь капельку, то как будто укутываешься в волшебный аромат. Недавно увидела одноименную туалетную воду в магазине. Упаковка была узнаваема, но запах сначала имел очень мало общего с Magie Noire и лишь спустя некоторое время раскрылся на коже и напомнил те самые духи. © Irina Poliakova / Яндекс. Дзен

«Тет-а-Тет» от «Новой Зари»

Эти духи, плод сотрудничества советских и французских парфюмеров, надолго стали еще одной визитной карточкой «Новой Зари». Поклонницы аромата никак не могли прийти к общему мнению: они нежные и легкие или шипровые и серьезные. В рекламном буклете их букет описывали как «запах нагретых солнцем трав и коры деревьев» и одновременно «аромат лесного ручья».

В моей коллекции винтажных ароматов есть духи «Тет-а-тет», купленные в далеком 1987 году. Они прекрасно сохранились, даже цвет жидкости не изменился. Я не знаю, как сейчас пахнет этот парфюм, но вот этот, первозданный, — абсолютно восточный шипровый аромат. Тяжеловат. И очень похож на знаменитые духи Magie Noire от Lancôme. Они тоже есть в моей коллекции, поэтому смело утверждаю. © Тата / Яндекс. Дзен

Climat от Lancôme

Прохладный и женственный аромат Climat просуществовал меньше 20 лет. В начале 80-х парфюм сняли с производства, несмотря на его коммерческий успех. Было ли дело в ставших недоступными ингредиентах, или в чем-то еще — бренд не отчитывался. Известно лишь, что несколько раз парфюм пытались перевыпустить, но каждый раз, обновленный, он, по мнению поклонников, не мог конкурировать с изначальной версией. А сакральным у коллекционеров считается выпуск во флаконах с характерными «кляксами» в надписи.

Нереальные духи. У моей соседки по общежитию был флакончик. Когда она шла в лекционный зал, за ней был божественный шлейф. Именно тогда у меня сложилось четкое убеждение, что даже не одежда создает впечатление о человеке, а запах. Больше такого по красоте аромата я не встречала. Хотя это, может быть, просто восприятие, воспоминания молодости? © garry148 / Яндекс. Дзен

«Клима», те далекие, волшебные «Клима», невообразимо желанные для огромного числа женщин, исчезли навсегда, и ни один ныне живущий парфюмерный эксперт не способен передать словами этот запах. Я впервые увидела эти духи в Москве в 1972 году. Они стоили 25 рублей, и для меня, школьницы, это было целое состояние. Потом чуть позже мама купила их, и они вплоть до начала 90-х оставались у нас с ней самыми любимыми. Наше материальное положение позволяло иметь практически любые французские духи — мой муж дарил мне огромное количество духов самых известных брендов. Но ни одни не могут состязаться с «Клима». Это был шедевр парфюмерного искусства. © Елена Каратеева / Яндекс. Дзен

Angel от Thierry Mugler

Этим ароматом Тьерри Мюглер в 1992 году открыл серию, которая спустя годы для его бренда станет самой успешной. Оригинальная форма флакона должна была ассоциироваться не только с теми звездами, что на небе, но и с теми, кто является таковыми на земле. Белый жасмин, деликатный бергамот и спелая дыня — такими нотами встречает почитательниц этот парфюм, но затем все громче звучат ваниль, шоколад и карамель.

О, «Ангел» от Тьерри Мюглера! Когда моя сестра первый раз пришла на работу, подушившись этими духами, ее сотрудница выдала шедевральную фразу: «Таких духов не бывает!» © Ольга / Яндекс. Дзен

Eden от Cacharel

Травяной и мистический, влажный и сочный — таким показался Eden быстро растущей армии поклонников. Аромат навевал грезы о русалках, резвящихся в теплых водах лесных озер среди кувшинок, а сильная синтетическая нота придавала звучанию парфюма нечто инопланетное или потусторонее. Парфюм позиционировался как «первый фруктово-полуориентально-водный» и стал не только первым, но и единственным.

Я бы хотел, чтобы парфюмерные дома, подобные Cacharel, еще существовали. Мне кажется, что они хотели творить искусство и делать что-то новое и интересное. Они продумали каждый аспект Eden: состав, название, концепцию, флакон и рекламную кампанию. Cacharel, я хочу увидеть, как ты вернулся к былой славе! © PeroxidePoofter / Reddit

Если ничего не путаю, в рекламе Eden была топ-модель родом из России. И это было как раз то золотое десятилетие, когда девушки с просторов экс-СССР покоряли мировые подиумы. © Оксана Д. / Яндекс. Дзен

Organza от Givenchy

Organza — это гимн царственной женственности. Роскошь аромата с его невероятным сплетением цветочных запахов, изящество флакона, напоминающего об античных временах. По задумке модного дома Organza должна пробудить в каждой женщине богиню — воплощение чистой и вечной красоты.

Самой нарядной в 1996 году была Organza, которая тогда только что вышла. Это сейчас она пахнет толпой лоснящихся от хайлайтера женщин в душном лифте, а 20 лет назад в ней было волшебство. Оно начиналось с флакона гениального Сержа Мансо. То ли женщина, то ли греческая колонна из матового стекла с золотым причудливым навершием до сих пор вызывает восторг. А платье? Все же хотели платье, как у красавицы Ясмин Гаури на постере парфюма! Ну и, разумеется, такую же талию и осанку в придачу. © Aromablog / Яндекс. Дзен

Бонус № 1: могут ли духи храниться годами

Приобретение винтажного парфюма сродни лотерее. Хотя «те самые духи» могут храниться очень долго и, по мнению парфюмеров, подобно благородным напиткам, только становиться лучше, велика вероятность, что под воздействием температур и воздуха аромат погиб. Специалисты советуют брать лишь запечатанные флаконы и создавать им подходящие условия.

Бонус № 2: какие звезды любят классические ароматы

Именитые актеры не только украшают собой рекламные кампании знаменитых парфюмов, они также поддаются магии ароматов, влюбляются в запахи, меняют их ежедневно или остаются верны им всю жизнь. Известно, что эпатажной диве бурлеска Дите фон Тиз нравится, и это неудивительно, Magie Noire. Милла Йовович и Николь Кидман часто выбирают на выход Angel от Thierry Mugler, ну а Пенелопа Крус с 13 лет душится Trésor. В сети есть целый сайт, на котором вы можете найти имя своей любимой голливудской звезды и узнать ее парфюмерные предпочтения.