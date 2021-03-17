12 зданий, которые доказывают, что вскоре Земля будет выглядеть покруче планет из фантастических фильмов

Как бы ни возмущались ретрограды, современная архитектура уже прочно вошла в ландшафт большинства городов мира. А где-то она и вовсе является доминирующей, например в Дубае. Но и старые мегаполисы не отстают в этом плане: дизайнерские агентства соревнуются друг с другом, чтобы доказать, что футуристичные здания могут органично вписываться в историческую застройку. Амбициозные решения, смелые формы, экологичные материалы — вот главные особенности новой эпохи в истории архитектуры.

Мы в AdMe.ru, затаив дыхание, наблюдаем за развитием городов, которое не останавливается ни на минуту.

В Таиланде есть Wat Samphran, или «Храм Дракона», который отлично вписался бы в Диснейленд

Буддийский храм находится в 40 км от Бангкока, в древнем городе Накхонпатхом. Выглядит он словно декорация к какому-то сказочному фильму, второго такого точно в мире не найти. Еще бы, ведь это 17-этажное цилиндрическое розовое здание обвито невероятным драконом. Собственно, благодаря ему строение и получило негласное название «Храм Дракона». Построено оно было в 1985 году, однако из-за судебных тяжб в начале нулевых стало потихоньку приходить в упадок. Поэтому некоторые этажи оказались заброшенными, на других проживают монахи. Но есть и приятный бонус: здесь не бывает толп туристов. А еще можно подняться на крышу по туннелю, который находится в теле дракона. Если восхождение не ваш конек, можно воспользоваться лифтом. Дорога, которая ведет к вершине храма, в некоторых местах довольно неухоженная. Но в целом можно сказать, что посещение этого места — невероятный опыт. © SrpskaZemlja / Reddit

Не могу поверить, что это здание находится в реальном мире. © saylush / Reddit

Кубические дома Голландии достойны кисти авангардистов

Нидерландский городок Зандам знаком далеко не всем. Но с 2010 года он стал привлекать внимание туристов, поскольку там появился отель Inntel Hotels Amsterdam-Zaandam. Здание выглядит как лоскутное одеяло, где вместо кусочков ткани — фасады узнаваемых голландских домиков, которых, кстати, более 50. Они расположены хаотично, из-за чего создается впечатление трехмерности, а заодно и нереальности.

Другие представители необычной архитектуры — кубические дома в Роттердаме, при виде которых можно подумать, что они того и гляди упадут. Однако стоят они уже с 1984 года. В большинстве этих зданий живут люди. Также здесь есть хостел, остановившись в котором можно оценить планировку необычного строения, и Музей шахмат.

«Сингапурский лотос», несущий знания и искусство

Сингапур поражает с первых минут пребывания в нем: восхищаться им начинаешь уже в аэропорту, утопающем в зелени. Это мегаполис будущего, в нем воплотились самые смелые мечты фантастов. В общем-то здесь многие здания могут посостязаться за звание главного шедевра города. Но мы остановимся на Музее искусства и науки, открывшемся в 2011 году. Он построен в форме лотоса или же, по другой версии, в виде приветствующей, то есть открытой, ладони. Крыша здания выполняет не только эстетическую, но и экологическую функцию: благодаря ее форме дождевая вода собирается в центре, а затем стекает в водоем внутри музея, таким образом получается непрерывный цикл ее использования.

Датский «Айсберг», который на мгновение может показаться миражом

Жилой комплекс «Айсберг» отнюдь не холодный: он теплый и уютный. «Вырос» он в датском городке Орхус на берегу одноименного залива. Архитекторы вдохновлялись природой — могущественными айсбергами Северной Атлантики. «Айсберг» расположен на территории бывшего порта, и его строительство способствовало благоустройству района. Проект финансировался датским пенсионным фондом, а часть квартир является социальным жильем. Нет ничего удивительного в том, что комплекс стал новой достопримечательностью города, ведь благодаря его дизайну появляется ощущение, что вы видите плавучий айсберг, переливающийся невероятными цветами.

Самый высокий в мире деревянный небоскреб выполнен в лучших скандинавских традициях

Нет, мы не опечатались, в 2019 году в Норвегии действительно построили небоскреб из дерева. В городе Брумунддал, близ Осло. Он представляет собой 18-этажное здание, достигающее в высоту 84,5 м, благодаря чему его и включили в Книгу рекордов Гиннесса. В высотке есть квартиры, отель, офисы и ресторан. Расположен дом на берегу озера Мьёса, поэтому и назван в его честь «Мьёсторнет». На крыше есть панорамная площадка, с которой открывается вид на бескрайние норвежские леса.

«Инновационная башня» Гонконгского политехнического университета, в которой студенты «плывут» к знаниям

Самое узнаваемое здание Гонконга — отель «Индиго» с бассейном на крыше. Но не только им привлекателен город, здесь есть еще на что посмотреть. Одной из таких достопримечательностей является футуристичная 15-этажная высотка Гонконгского политехнического университета, построенная по проекту именитого архитектора Захи Хадид в 2013 году. «Инновационная башня» напоминает лайнер, который куда-то мчит на всех парах. Внутри находятся университетская Школа дизайна, Музей дизайна, выставочные залы, студии и мастерские.

Петербургский Лахта-центр смело может конкурировать с башнями из футуристических фильмов

Петербуржцы чаще называют его «Башней Сарумана» или «Кукурузиной». Находится центр в одноименном поселке Лахта Приморского района Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Считается самым северным небоскребом в мире, а также входит в пятерку самых экологичных высотных зданий. На последнем этаже планируют открыть смотровую площадку, которая будет самой высокой в России и Европе. А пока ее не открыли, посмотрите видео, снятое со шпиля башни, и увидите панораму, расстилающуюся с высоты 462 м.

Музей современного искусства в Австрии, похожий на огромное сердце

Неофициальное название музея, который был открыт в 2003 году, — «Дружественный инопланетянин». Здание построено в стиле блоб (стиль в архитектуре, для которого характерны изогнутые и округлые формы здания. — Прим. AdMe.ru) и резко контрастирует с красными черепицами старого города Грац. Это сделано намеренно, чтобы показать своеобразный диалог современности и классики. Строение напоминает то ли огромное сердце, то ли морское чудище, а в темноте и вовсе похоже на щупальца осьминога. Но однозначно производит потрясающий эффект.

Здание, в котором расположена штаб-квартира Центрального телевидения Китая, напоминает узкое игольное ушко

Небоскреб необычной формы возвели в Пекине в 2009 году. Проект разрабатывал известный голландский архитектор Рем Колхас. Он впервые спроектировал высотку в виде не одной башни, а двух расходящихся. Высота одной составляет 54 этажа, другой — 44, башни соединены сверху и у основания. Благодаря такой конструкции было сделано больше эвакуационных выходов, чем в стандартной высотке. Кстати, именно из-за нетипичной формы небоскреб получил негласное название «Штанишки».

Миланский «Вертикальный лес», утопающий в зелени

Две башни жилого комплекса были построены в 2014 году, и их сразу же признали лучшими небоскребами того года. Одна башня высотой 110 м, другая — 76, на террасах обеих высажены деревья, кустарники и трава. Такие зеленые насаждения способствуют улучшению городской экологии и созданию необходимого микроклимата.

Департамент здравоохранения Бильбао, который выглядит как министерство магов

О Бильбао наверняка многие слышали. Существует даже термин «эффект Бильбао» — это преобразование района или города благодаря только одной новой постройке. Правда, город давно уже вышел за эти рамки и является сокровищницей для ценителей современной архитектуры. Департамент, возведенный в 2008 году, как раз входит в число этих достопримечательностей. Вся красота здания — в его остеклении. Стеклянные панели различных геометрических форм преломляют свет, и фасад превращается в мозаику, в которой отражаются разноцветные дома напротив.