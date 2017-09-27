12 находок археологов, которые ставят в тупик современную науку

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Археология — одна из самых важных наук, которая проливает свет на наше прошлое. Но что, если наше прошлое не совсем такое, как мы его представляем? AdMe.ru собрал для вас неожиданные находки, которые очень удивили историков.

1. Центральное отопление во дворце у минойцев 2700–1400 гг. до н. э.

Неожиданное открытие было сделано в Кноссе, в развалинах дворца. Древние минойцы обогревали замок при помощи цилиндрических конструкций с полукруглыми крышами, которые размещались под полом и нагревались при помощи огня, в результате тепло распространялось по всему дворцу.

2. Торговый автомат 100 г. до н. э.

Удивительно, но у современных торговых автоматов был очень солидный предок, который торговал святой водой в древних храмах. Изобрел его Герон Александрийский (Heron of Alexandria), автор многих удивительных изобретений. Сам автомат работал так: люди кидали монету, она толкала рычаг, который, в свою очередь, приоткрывал клапан, позволяющий вытечь небольшой порции святой воды. К сожалению, такая гениальная идея забылась и торговые автоматы вновь изобрели в конце ХIХ века.

3. Венецианский вампир — артефакт XVI века

Необычный артефакт был найден в Нуово Лаззаретто (Lazzaretto Nuovo), расположенном в Венецианской лагуне, в 2006-2007. При раскопках захоронений был обнаружен череп с кирпичом в челюсти. Именно так, судя по письменным источникам тех времен, хоронили вампиров (кирпич во рту должен обезвредить его). Дальнейшие исследования черепа показали, что он принадлежал 60—70-летней женщине (а это очень солидный возраст для тех времен), европейке и крестьянке, то есть она ничем не выделялась, кроме возраста, от обычных жителей. Так почему же ее посчитали вампиром? Наука не дает точный ответ на этот вопрос.

4. Древнее поселение викингов на территории Северной Америки до открытия ее Колумбом. Конец XI века

Л’Анс-о-Медоуз (L’Anse aux Meadows) — древнее поселение викингов, построенное за 500 лет до того, как Колумб открыл Северную Америку. С 1961 по 1968 год Хельге Ингстад (Helge Ingstad) ​​и Энн Стийн Ингстад (Anne Stine Ingstad), проведя ряд археологических раскопок, определили, что этот участок был норвежского происхождения. Такое открытие заставляет пересмотреть устоявшиеся географические гипотезы. Вопрос, откуда в Северной Америке взялись викинги, остается открытым.

5. Автоматические двери в Древней Греции. Вторая половина I века н. э.

Все тот же гениальный Герон Александрийский (Heron of Alexandria) изобрел автоматические двери задолго до бурного XX века. Можно себе представить, как поражены были древние люди, увидев такое чудо в своих храмах (а именно в них такие двери и стояли). Запускал механизм в ход нагретый на алтаре воздух, а дальше как говорится — дело техники.

6. Спорная фреска «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года

«Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» («Mr. Pynchon and the Springfield Settlement») — фреска 1937 года итальянского художника Умберто Романо (Umberto Romano), на которой нашли что-то похожее на смартфон. Если присмотреться к индейцу слева, кажется, что он набирает сообщение на своем телефоне. Что это на самом деле, никто не знает. Хотя выдвигаются различные теории.

7. Первый вертикальный душ из Древней Греции. Начало II в. до н. э.

Самые ранние душевые (начало II в. до н. э.) нашли на раскопках города Пергам (Pergamon). Раньше это был древнегреческий город, сейчас это город в Турции. Сама конструкция была весьма сложной и состояла из 7 уровней.

8. Робот Леонардо да Винчи. XIV век

Леонардо да Винчи был гениальным изобретателем, и никто не удивился, обнаружив в 1950 годах чертеж робота, скорее всего, предназначенного для военных действий. Неизвестно, осуществил ли ученый свой замысел, но сам робот выглядит весьма правдоподобно и мог имитировать простые человеческие движения.

9. Древнее химическое оружие в 256 г. н. э.

При раскопках Сирийского города Дура-Европос (Dura-Europos) в начале XX века ученые обнаружили останки 19 римских центурионов и одного персидского воина в туннеле. Изначально считалось, что они погибли при обвале, но дальнейшие исследования открыли удивительную правду. Солдаты задохнулись от газовой смеси горящей серы и смолы. До этого случая археологи еще не находили свидетельств применения химического оружия.

10. Геоглифы Наски. До II в. н. э.

Эти невероятные геоглифы были найдены на плато Наска (Nasca) в южной части Перу в начале ХХ века, когда люди впервые смогли подняться в воздух. На данный момент известно примерно о 30 рисунках (среди них обезьяна, птица, паук, около 700 треугольников, спиралей и т. д.). Из-за сухого климата они смогли сохраниться до наших дней, но до сих пор нет достоверного объяснения, зачем они были нарисованы.

11. Нерасшифрованные письмена острова Пасхи. Обнаружены в конце XIX в.

Остров Пасхи знаменит своими статуями, но, оказывается, там есть еще кое-что интересное. 24 деревянные таблички, на которых вырезаны некие символы, дешифровать которые до сих пор не удалось. Эти символы получили название ронго-ронго. Последний владевший ронго-ронго рапануец умер в 1866 году.

12. Рогатый человеческий череп. Найден в 1880-х годах

Этот череп был найден в 1880-х годах в кургане, находящемся на территории штата Пенсильвания. Если не брать в расчет рога, то в остальном он анатомически верен. К сожалению, подтвердить или опровергнуть его подлинность невозможно, так как череп пропал таинственным образом как раз перед отправкой на более детальное исследование.