12 английских слов, которые часто используют за границей, а мы о них знать не знаем

Знание английского языка — важный навык, без которого сложно путешествовать с комфортом и невозможно учиться за границей или строить карьеру в иностранной компании. Многие из нас начали изучать этот предмет еще в 1-м классе и оттачивали полученные знания в университете. Но этого оказалось недостаточно: язык постоянно развивается, а на уроках, к сожалению, не всегда учат неформальному, разговорному английскому.

Мы в AdMe.ru решили сделать шаг к исправлению этого обидного недоразумения и нашли слова, которые помогут вам говорить как носитель.

Dime

Когда мы видим красавицу, самые очевидные слова, приходящие на ум, — beautiful или pretty woman. Однако в американском английском существует более емкий вариант: если человек любого пола по шкале привлекательности тянет на 10 из 10, его называют dime.

Dude

Если вы хотите говорить естественно на американском английском, запомните одно правило: знакомое со школьной скамьи слово friend («друг») никогда не используют в качестве обращения. По словам американцев, фраза «Hello, friend!» звучит пугающе. Когда мужчины болтают с другом, они обычно говорят «What’s up, dude?». Слово friend употребляют только тогда, когда говорят о своем приятеле в третьем лице. Именно поэтому фраза «My friend has a dog» звучит естественно, а вот «My dude has a dog» — странно.

Whip

В 2021 году в моду вошло сленговое слово, которым обозначают классные новенькие машины. Когда в США хотят похвастаться дорогой покупкой, говорят не my new car, а my new whip.

Hubby

В учебниках английского слово husband («муж») встречается с завидной регулярностью, поэтому его знает почти каждый школьник. Но у него есть и сокращенный вариант — hubby, и именно его используют в интернете и неформальном общении.

Sorry

Если вы не расслышали, что вам сказали, всегда можно попросить человека повторить. В школе нас учили простой фразе: «Can you repeat?». Однако, если вы хотите звучать более естественно, носители советуют обходиться простым «Sorry?». Главное — следить за тоном: он должен быть нисходяще-восходящим. А если вы боитесь неправильно проинтонировать, есть еще один хороший вариант: «What was that?».

Receipts

Нет, receipt — это не только «чек». У этого слова есть еще одно популярное сленговое значение, распространенное в американском английском. Носители используют receipts как синоним слов proof и evidence («доказательство»). В обычной переписке это могут быть ссылки на сайты и видео или скриншоты.



Yep / Nope

Мы все знаем, что «да» по-английски будет yes. Но британцы предпочитают употреблять вариант yep, особенно во время простого разговора. Такая же ситуация со словом «нет»: вместо привычного нам no в Англии чаще произносят более неформальное nope.

Bye

В это трудно поверить, но, по словам англоязычных людей, они практически никогда не говорят при прощании «Goodbye!». В Англии, например, во время неформальной беседы пользуются сокращенной формой bye. В более официальной обстановке можно сказать «Have a lovely day!» или «Take care!». А в Америке подойдет «Have a great day!».

Mayo

Mayo («майонез») — еще один пример сокращения слов в разговорной речи. Согласитесь, такой вариант гораздо удобнее тяжеловесного mayonnaise.

Veggie

Veggie — это не только сокращенный вариант от «вегетарианец», но еще и «овощи». Слово часто встречается в интернете: наверное, носителям лень каждый раз писать длинное vegetable.

Blue

В школьных словарях напротив русского «грустный» всегда стояло английское sad. Но есть еще один способ рассказать о своих эмоциях — использовать сленговое слово blue. Оно часто встречается в песнях.

Gucci

Gucci — это не только итальянский бренд, но и сленговое слово, которым в повседневной речи заменяют good, great, okey. Если вас спросят «Как дела?», смело отвечайте «Everything’s gucci».