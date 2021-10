12 английских слов, которые часто используют за границей, а мы о них знать не знаем

Dime

Dude

Слово friend употребляют только тогда, когда говорят о своем приятеле в третьем лице. Именно поэтому фраза «My friend has a dog» звучит естественно, а вот «My dude has a dog» — странно.

Whip

В 2021 году в моду вошло сленговое слово, которым обозначают классные новенькие машины. Когда в США хотят похвастаться дорогой покупкой, говорят не my new car, а my new whip.