12 актеров и актрис, которые своими нарядами отдали дань уважения фильмам, и это выглядит бесподобно

На красную ковровую дорожку наши любимые актеры и актрисы ступают в роскошных нарядах, которые мы не устаем обсуждать. Но порой стилисты звезд подходят к выбору торжественной одежды с креативом. И тогда в деталях костюмов можно разглядеть отсылки к фильмам и персонажам.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда знаменитости появлялись на премьерах картин в нарядах с секретом.

Зендея

На премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой» актриса блистала в платье от Valentino, украшенном вышивкой в виде многочисленных паутин. Также она позировала фотографам в кружевной маске, узоры которой напоминали лапы этого членистоногого существа.

Кира Найтли

Собираясь на премьеру фильма «Щелкунчик и четыре королевства», Кира Найтли решила с помощью наряда напомнить о своем персонаже. В кино актриса сыграла фею по имени Сахарная Слива. А ее торжественное платье от Chanel своей пенистой текстурой напоминало сахарную вату.

Эмма Уотсон

На мировую премьеру киноленты «Красавица и Чудовище» Эмма Уотсон пришла в черном комбинезоне, на поясе которого красовалась роза. В фильме этот цветок играет важную роль: увядание заколдованной розы напрямую связано с жизнью экранного возлюбленного Белль. Прическа актрисы была дополнена заколками в виде листьев.

Лили Джеймс

Киношная Золушка Лили Джеймс и на премьеру фильма надела главный атрибут своей героини — хрустальные туфельки. Их изготовил бренд Jimmy Choo специально для мероприятия. Для пошива этой пары потребовалось несколько сотен кристаллов. После премьеры фильма туфли с дизайном а-ля Золушка отправились на прилавки модных магазинов.

Анджелина Джоли

Видимо, к премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли еще не успела выйти из образа своей героини. Она явилась в наряде, который с легкостью могла бы носить и знаменитая фея. Ее черное струящееся платье от Versace украшал серебристый скорпион, призванный внушать трепет. Но нас не запугать. Мы-то знаем, что Малефисента добрая.

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг решила не отставать от Анджелины Джоли. С помощью платья от Gucci она отдала дань собственном персонажу — Авроре, которая по сюжету фильма укололась веретеном. Перчатка актрисы была украшена капельками, и это намек на судьбоносную травму Авроры.

Марго Робби

В киноленте «Две королевы» Марго Робби играла Елизавету Тюдор. На премьеру фильма актриса явилась в платье от Rodarte, которое украшала аппликация в виде красных бутонов. Знатоки истории могут увидеть в этом дизайнерском решении отсылку к эмблеме семьи героини Робби — розе Тюдоров.

Эмбер Херд

Эмбер Херд позировала фотографам на премьере фильма «Аквамен» в платье от Valentino, цвет которого совпадал с цветом костюма ее героини Меры. Также актриса решила, что ее головной убор будет соответствовать «водной» тематике фильма. Он напоминал шапочку для купания.

Тимоти Шаламе

На Венецианском кинофестивале Тимоти Шаламе красовался перед камерами в костюме, на котором сверкали две брошки от Cartier. Дизайн украшений полностью соответствовал эстетическому миру фильма «Дюна». Первая брошь представляла собой меч образца 1913 года, а вторая — жука в стиле ар-деко, который напоминал летальные аппараты планеты Арракис.

Бри Ларсон

На премьере фильма «Капитан Марвел» платье и серьги исполнительницы главной роли были украшены звездами. Как известно, символом киношной супергероини также является восьмиконечная звезда.

Нил Патрик Харрис

Костюм с эффектом омбре Нила Патрика Харриса на премьере фильма «Матрица: Воскрешение» произвел настоящий фурор. Цвета наряда напоминали «визитную карточку» киноленты — постоянно меняющиеся числовые комбинации в матричных рядах.

Дейзи Ридли

На мировую премьеру ленты «Звездные войны: Последние джедаи» актриса пришла в платье, темно-синий цвет которого напоминал ночное небо. Весь наряд был усыпан узорами из белых пайеток в виде звезд разных размеров.