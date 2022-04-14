11 звездных пар, которые чихать хотели на мнение окружающих и остаются вместе несмотря ни на что

Говорят, истинной любви никакие трудности не страшны. Большая разница в возрасте, неравное положение в обществе и жизненные испытания — все это отходит на второй план, когда двое действительно души не чают друг в друге.

Герои этой статьи AdMe.ru — настоящие счастливчики. Им удалось найти любовь несмотря ни на что, и теперь их истории воодушевляют многих людей.

Дэвид Миллс и Джуди Денч

В 2001 году Джуди Денч потеряла мужа, с которым прожила 30 лет. После пережитого актриса долгое время была одна и признавалась, что даже не надеется снова встретить кого-то. Однако в 76 лет артистка нашла новую любовь, которой оказался 67-летний защитник природы Дэвид Миллс. Влюбленные вместе более 10 лет и даже подумывают о свадьбе.

Пинк и Кэри Харт

Пинк и мотогонщик Кэри Харт вместе более 20 лет. За это время паре пришлось пережить немало трудностей. В 2008 году они были близки к разрыву, но преодолели кризис в отношениях благодаря семейной терапии. После воссоединения супруги стали счастливыми родителями дочери Уиллоу и сына Джеймсона.

Джейк Джилленхол и Жанна Кадье

Впервые о романе 41-летнего Джейка Джилленхола и 25-летней французской модели Жанны Кадье заговорили в 2018 году. Несмотря на ощутимую разницу в возрасте, влюбленные невероятно счастливы вместе.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

История «Беннифер», как называли эту пару, началась в 2001 году на съемках фильма «Джильи», а роман между актерами закрутился в 2002 году. Влюбленные пробыли в отношениях более 2 лет и даже назначили дату свадьбы, но за несколько дней до торжества отложили церемонию на неопределенный срок. Однако спустя 17 лет Дженнифер и Бен решили попробовать снова, а в апреле 2022 года пара обручилась во второй раз. Надеемся, теперь им удастся довести начатое до конца.

Бен Стиллер и Кристин Тейлор

Любимец публики Бен Стиллер и актриса Кристин Тейлор познакомились в 1999 году на съемках телевизионного проекта. Спустя год они официально зарегистрировали отношения и счастливо жили вместе вплоть до 2017 года. Тогда стало известно, что их брак дал трещину. Но, видимо, паре суждено было быть вместе: спустя несколько лет после разрыва Стиллеру и Тейлор удалось вновь найти точки соприкосновения и восстановить отношения.

Стелла Арройяве и Энтони Хопкинс

84-летний Энтони Хопкинс встретил свою будущую жену 66-летнюю Стелла Арройяве в 2001 году в антикварном магазинчике, где работала женщина. Актер зашел туда присмотреть мебель для дома, а нашел спутницу жизни. Арройяве сразу произвела впечатление на Хопкинса: она покорила его своей жизнерадостностью и задором. Спустя 2 года влюбленные связали себя узами брака и с тех пор ни разу не расставались.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил вместе с 2007 года. Пара всегда демонстрировала идиллию и преодолевала разные, порой не самые легкие моменты в совместной жизни. Однажды в 2019 году Джастина подловили с другой девушкой — его партнершей по фильму Алишей Уэйнрайт. Снимки моментально разлетелись по сети, Джастина обвинили в измене. Певец не стал ничего отрицать, пояснив, что на снимках действительно был он, но между ним и его коллегой ничего не было. В довершение артист публично извинился перед женой, а та простила его. Спустя 8 месяцев супруги стали родителями (это, кстати, был уже их второй ребенок), окончательно закрыв неприятную главу в отношениях.

Кристина Сандера и Клинт Иствуд

Клинт Иствуд не видит проблемы в 33-летней разнице в возрасте между ним и его возлюбленной Кристиной Сандерой. Кстати, женщина работала хостес в одном из заведений, принадлежащих Иствуду.

Рико Сибата и Николас Кейдж

В феврале 2021 года Николас Кейдж пошел под венец в 5-й раз. Избранницей актера стала девушка по имени Рико Сибата, которая младше супруга на 31 год. Еще один классный пример того, что разница в возрасте — это не более чем условность.

Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен начал встречаться с персональным спортивным тренером Эммой Крокдал в 2019 году. Ему 64, ей — 25, но такая разница в возрасте не помешала им найти общий язык. Более того, летом 2021 года пара объявила о помолвке.

Мэрайя Кэри и Брайан Танака

Мэрайя Кэри и Брайан Танака знали друг друга на протяжении многих лет, но искра вспыхнула между ними лишь в 2016 году. Тогда певица как раз расторгла помолвку с Джеймсом Пакером и была свободна. С тех пор Мэрайя и Брайан вместе, хотя и расставались на какое-то время. Сейчас певице 53 года, а ее бойфренду — 38, но мы же знаем, что возраст — это всего лишь цифры.