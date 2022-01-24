11 звезд с особенностями внешности, которые плюнули на стандарты красоты и слепили себя из того, что было

Никто не идеален, и знаменитости в том числе. Если присмотреться внимательно к их внешности, то можно обнаружить весьма любопытные особенности, которые, однако, не помешали им стать успешными, реализоваться в профессии, заработать миллионы и стать кумирами искушенной публики.

Мы в AdMe.ru в восторге от движения бодипозитива и нашли известных людей, которые не стали бороться со своими мелкими недостатками, а сделали ставку на харизму и талант. А в конце мы добавили бонусы — фото модели, которая изъян себе придумала, и снимок знаменитости, которая откровенно показала, что проблема волос на теле ей не чужда.

1. Кира Найтли

Британская актриса не является поклонницей идеальной голливудской улыбки и сознательно отказывается от брекетов. Несовершенные зубы актрисы не мешают ее карьере — Кира продолжает получать главные роли в лучших фильмах и становится частой героиней модных съемок. В целом актриса пропагандирует бодипозитив и просит оставлять свои фотографии без обработки — это касается и лица, и тела. «Ты либо слишком худой, либо слишком толстый, либо слишком высокий, либо слишком низкий. Каждая часть тебя может не соответствовать канонам... Это просто смешно», — говорит актриса.

2. Кейт Мосс

Супермодель считает, что у нее кривые ноги. Звезда практически полностью исключила из своего гардероба мини и среднюю длину юбок, чтобы не подчеркивать этот изъян. А в коротких юбках позирует, только скрестив ноги.

3. Пэрис Хилтон

Наследница многомиллионного состояния не раз попадала в рейтинги самых привлекательных знаменитостей, хотя у нее есть довольно заметный изъян — нависшее веко. За долгие годы жизни на публике она научилась прятать его за томным взглядом и умелым макияжем. Кроме того, у знаменитой блондинки 43-й размер ноги, и их она считает свои главным недостатком.

4. Кейт Хадсон

Кейт Хадсон никогда не стеснялась своих ушей. Ультракороткая стрижка пикси, которую как-то сделала актриса, тому пример. Сейчас волосы актрисы отросли и она с удовольствием делает гладкие прически и высокие пучки.

5. Кайли Дженнер

Девушка отнюдь не противница пластической хирургии. Но она не стала избавляться от заметного шрама на ноге. Когда ей было 5 лет, они с сестрой играли в прятки. Во время игры Кайли перелезала через высокий забор, упала, и металлический кол воткнулся ей в ногу. Девушку этот шрам никак не смущает, она гордо носит откровенные наряды и мини-юбки. Так она практикует принятие собственного тела и любовь к себе.

6. Селена Гомес

Певица тоже поделилась в своем инстаграме фотографией, на которой она демонстрирует большой шрам на внутренней стороне бедра. «Когда мне сделали пересадку почки, я помню, как мне было очень трудно показать свой шрам. Я не хотела, чтобы он попал на фотографии, и носила вещи, которые скрывали его. Сейчас я чувствую себя уверенно, как никогда, и горжусь, что я прошла через это испытание», — написала Селена на своей странице.

7. Кэтрин Зета-Джонс

На шее актрисы есть небольшой шрам, который очень сложно увидеть. Еще в детском возрасте будущая звезда заболела, и ей произвели трахеотомию. Девочке через отверстие в горле провели трубку, чтобы она могла дышать. С тех пор на шее остался еле заметный рубец.

8. Каролина Куркова

Чешская модель не раз блистала в образе ангела Victoria’s Secret и становилась амбассадором всевозможных брендов нижнего белья и купальников. И это несмотря на то, что у белокурой красавицы нет пупка в привычном нам виде. У нее на животе только углубление. Скорее всего, у модели в детстве была пупочная грыжа, которую удалили хирургическим путем.

Фото во время беременности, которое модель разместила в своем инстаграме, явно демонстрирует отсутствие пупка.

9. Дженнифер Гарнер

Мизинцы на ногах актрисы расположились весьма непривычным образом — правый сверху безыменного пальца, а левый мизинец смотрит в сторону. Скорее всего, это врожденное. Пальцы приняли такое положение и не меняют его, даже когда звезда носит свободную обувь.

10. Летиция Каста

Своей успешной карьерой французская модель доказала, что необязательно быть абсолютно идеальной, чтобы добиться мировой славы и признания. Свои неровные зубы Летиция превратила в визитную карточку. «Мне не нравилась идея менять себя ради индустрии. Маленькие недостатки, такие как мои зубы, выделяют модель. Совершенство — это скучно», — говорит она с улыбкой, обнажая тесный верхний ряд своих несовершенных зубов.

11. Эштон Кутчер

Актер сам продемонстрировал правую ногу, на которой срослись второй и третий пальцы. Сделал это прямо в эфире шоу в 2008 году. Своего изъяна он не стесняется и гордо называет «своим единственным недостатком».

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Модель известна из‑за своих необычных глаз: один — желто-коричневый, а другой — ярко-голубой. Долгое время девушка уверяла всех, что у нее гетерохромия — особенность, при которой радужные оболочки правого и левого глаз отличаются по цвету. Но потом на YouTube стали появляться видео, авторы которых разоблачали Сару: на фотографиях и в клипах заметно, что она носила линзу, — узор радужки голубого глаза часто менялся. Это подтвердил отец Сары, который выложил ее детскую фотографию, где оба глаза — карие.

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«Когда при бритье пропустил место».