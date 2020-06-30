11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью

Чтобы стать еще более привлекательными и приковывать внимание поклонников с удвоенной силой, многие звезды готовы почти на все: они сидят на жестких диетах, постоянно меняют имидж и даже обращаются за помощью к пластическим хирургам. Кроме того, в погоне за сногсшибательной внешностью знаменитые красавицы нередко идут на весьма специфические перемены, на которые было бы сложно отважиться большинству обычных людей.

Мы в AdMe.ru были поражены переменам, на которые решились эти 11 зарубежных артисток, чтобы еще больше нравиться себе и любимым фанатам.

Кристина Риччи

Если взглянуть на более старые фотографии Кристины Риччи, то можно заметить, что ее бюст существенно уменьшился в объеме. По одним данным, актриса перенесла операцию по уменьшению груди, по другим — всего лишь сбросила вес и стала еще более утонченной. Сама звезда не считает нужным комментировать изменения в своем внешнем облике, поэтому остается только гадать, что послужило причиной такого преображения.

Николь Кидман

На снимках, где Николь Кидман запечатлена в более юном возрасте, видно, что при улыбке у актрисы достаточно сильно обнажались десны. Некоторые специалисты полагают, что она скорректировала форму уздечки, что позволило чуть освободить верхнюю губу, а также установила виниры. Впрочем, улыбка могла измениться и ввиду возрастных изменений лица. Сама звезда свои изменения никак не комментирует.

Джессика Альба

Если посмотреть на фото актрисы в юности, можно легко заметить, что губы Джессики были намного пухлее, чем сейчас. Изменила ли знаменитость их объем или все дело только во взрослении и макияже, неизвестно. Актриса никогда не комментировала изменения в своей внешности.

Блейк Лайвли

Острый подбородок Блейк Лайвли с годами стал более широким и менее угловатым. Была ли коррекция этой зоны намеренной или произошла сама собой, сказать сложно. Но актрисе стоит отдать должное: она не стала жертвой глобальных изменений во внешности и оставила свои изюминки — небольшие губы и нависшие веки.

Кристал Хефнер

Кристал, вдова основателя Playboy Хью Хефнера, недавно перенесла операцию по удалению имплантов. По словам девушки, силиконовая грудь стала причиной ее проблем со здоровьем. Избавившись от внушительных форм, она сказала «прощай» частым головным болям и усталости, а также проблемам с мочевым пузырем.

Меган Фокс

Меган Фокс однажды призналась: «Я практически никогда не смотрю на себя, даже на фотографиях». Но на наш взгляд, актриса выглядела очаровательно в любом возрасте. Правда, с годами у нее исчезла подростковая припухлость и внешность стала более выразительной. Представитель Меган отрицает, что она делала пластику, поэтому о причинах, по которым звезда так изменилась, остается только гадать.

Виктория Бекхэм

В одном из интервью Виктория Бекхэм откровенно призналась, что удалила импланты из груди. Стоит признать, что без них она выглядит ничуть не менее привлекательно.

Хлои Кардашьян

35-летняя Хлои Кардашьян продемонстрировала результат нового эксперимента с внешностью. Американская телезвезда озадачила фолловеров: ее глаза стали уже, брови — намного шире, а скулы — более высокими. Что послужило причиной изменений — хороший ракурс, пластика или фильтр Instagram, — неизвестно.

Мерьем Узерли

Актриса Мерьем Узерли, знаменитая по роли Хюррем Султан в «Великолепном веке», сильно преобразилась со времен съемок в сериале. Ее лицо стало выглядеть более вытянутым, а губы значительно увеличились в объеме. Сама артистка отрицает, что корректировала внешность с помощью пластики, однако известный врач Саймон Урьян, который помог преобразиться сестрам Кардашьян-Дженнер, подтвердил факт сотрудничества со звездой.

Бритни Спирс

Живот поп-дивы Бритни Спирс после рождения 2 сыновей выглядит идеально. Возможно, звезда сделала липосакцию и абдоминопластику. Впрочем, также не исключается факт, что за такой результат стоит сказать спасибо тренировкам в спортзале и грамотным диетам.