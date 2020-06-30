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11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью

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Чтобы стать еще более привлекательными и приковывать внимание поклонников с удвоенной силой, многие звезды готовы почти на все: они сидят на жестких диетах, постоянно меняют имидж и даже обращаются за помощью к пластическим хирургам. Кроме того, в погоне за сногсшибательной внешностью знаменитые красавицы нередко идут на весьма специфические перемены, на которые было бы сложно отважиться большинству обычных людей.

Мы в AdMe.ru были поражены переменам, на которые решились эти 11 зарубежных артисток, чтобы еще больше нравиться себе и любимым фанатам.

Кристина Риччи

11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью
© Sam Levi / Contributor / WireImage / Getty Images, © RTNStevens /MediaPunch Inc./EAST NEWS

Если взглянуть на более старые фотографии Кристины Риччи, то можно заметить, что ее бюст существенно уменьшился в объеме. По одним данным, актриса перенесла операцию по уменьшению груди, по другим — всего лишь сбросила вес и стала еще более утонченной. Сама звезда не считает нужным комментировать изменения в своем внешнем облике, поэтому остается только гадать, что послужило причиной такого преображения.

Николь Кидман

11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью
© Fotos International / Contributor / Archive Photos / Getty Images, © Richard Shotwell/Invision/AP/East News

На снимках, где Николь Кидман запечатлена в более юном возрасте, видно, что при улыбке у актрисы достаточно сильно обнажались десны. Некоторые специалисты полагают, что она скорректировала форму уздечки, что позволило чуть освободить верхнюю губу, а также установила виниры. Впрочем, улыбка могла измениться и ввиду возрастных изменений лица. Сама звезда свои изменения никак не комментирует.

Джессика Альба

11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью
© Universal/Courtesy Everett Collection/East News, © jessicaalba / Instagram

Если посмотреть на фото актрисы в юности, можно легко заметить, что губы Джессики были намного пухлее, чем сейчас. Изменила ли знаменитость их объем или все дело только во взрослении и макияже, неизвестно. Актриса никогда не комментировала изменения в своей внешности.

Блейк Лайвли

11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью
© EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, © Laurent VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Острый подбородок Блейк Лайвли с годами стал более широким и менее угловатым. Была ли коррекция этой зоны намеренной или произошла сама собой, сказать сложно. Но актрисе стоит отдать должное: она не стала жертвой глобальных изменений во внешности и оставила свои изюминки — небольшие губы и нависшие веки.

Кристал Хефнер

11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью
© DIGITAL/EROTEME.CO.UK/East News, © crystalhefner / Instagram

Кристал, вдова основателя Playboy Хью Хефнера, недавно перенесла операцию по удалению имплантов. По словам девушки, силиконовая грудь стала причиной ее проблем со здоровьем. Избавившись от внушительных форм, она сказала «прощай» частым головным болям и усталости, а также проблемам с мочевым пузырем.

Меган Фокс

11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью
© Confessions of a Teenage Drama Queen / Walt Disney Pictures, © Jim Smeal / BEImages/EAST NEWS

Меган Фокс однажды призналась: «Я практически никогда не смотрю на себя, даже на фотографиях». Но на наш взгляд, актриса выглядела очаровательно в любом возрасте. Правда, с годами у нее исчезла подростковая припухлость и внешность стала более выразительной. Представитель Меган отрицает, что она делала пластику, поэтому о причинах, по которым звезда так изменилась, остается только гадать.

Виктория Бекхэм

11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью
© George Taylor/Everett CollectionEAST NEWS, © Cyril Pecquenard/KCS/East News

В одном из интервью Виктория Бекхэм откровенно призналась, что удалила импланты из груди. Стоит признать, что без них она выглядит ничуть не менее привлекательно.

Хлои Кардашьян

11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью
© HNW / PictureLux/PictureLux/agefotostock/East News, © khloekardashian / Instagram

35-летняя Хлои Кардашьян продемонстрировала результат нового эксперимента с внешностью. Американская телезвезда озадачила фолловеров: ее глаза стали уже, брови — намного шире, а скулы — более высокими. Что послужило причиной изменений — хороший ракурс, пластика или фильтр Instagram, — неизвестно.

Мерьем Узерли

11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью
© Muhtesem Yüzyil / Tim's Productions, © meryemuzerlimeryem / Instagram

Актриса Мерьем Узерли, знаменитая по роли Хюррем Султан в «Великолепном веке», сильно преобразилась со времен съемок в сериале. Ее лицо стало выглядеть более вытянутым, а губы значительно увеличились в объеме. Сама артистка отрицает, что корректировала внешность с помощью пластики, однако известный врач Саймон Урьян, который помог преобразиться сестрам Кардашьян-Дженнер, подтвердил факт сотрудничества со звездой.

Бритни Спирс

11 звезд, которые пустились во все тяжкие и с размахом поколдовали над внешностью
© Patron/Broadimage/EAST NEWS, © Instagram/East News

Живот поп-дивы Бритни Спирс после рождения 2 сыновей выглядит идеально. Возможно, звезда сделала липосакцию и абдоминопластику. Впрочем, также не исключается факт, что за такой результат стоит сказать спасибо тренировкам в спортзале и грамотным диетам.

Как вы относитесь к пластическим операциям и другим способам корректировки внешности?

Фото на превью Sam Levi / Contributor / WireImage / Getty Images, RTNStevens /MediaPunch Inc./EAST NEWS
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