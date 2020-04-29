11 звезд, которые совсем не комплексуют по поводу своей внешности

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Если как следует покопаться, то, пожалуй, каждый человек найдет в своей внешности какой-нибудь недостаток, от которого ему хотелось бы избавиться. Это справедливо и для знаменитостей с их многомиллионными армиями поклонников. Некоторым известным людям было сложно смириться со своими изъянами, другие же во всех интервью говорят, что любят себя такими, какие они есть.

Мы в AdMe.ru уверены: нужно принимать свое тело, даже если оно несовершенно. И вот 11 звезд, у которых можно этому поучиться.

Рианна — волоски на ногах

Певица опубликовала в инстаграме фото, на котором она радуется весеннему солнышку. Поклонники заметили волосы на ногах своего кумира, но не завалили ее негативными комментариями, а напротив, поставили более 3 млн лайков и похвалили за то, что Рианна отказывается считать недостатком то, что на самом деле им не является.

Эмбер Роуз — большая грудь

Эмбер Роуз — актриса с яркой внешностью и выдающимися формами. Она признается, что большая грудь доставляла ей неудобства с 14 лет. Тогда девушка чувствовала, что выглядит старше своего возраста. После рождения сына проблемы усугубились, и у Эмбер появилось ощущение, будто она носит впереди тяжелый рюкзак. Все это дополнялось регулярными болями в спине. 2 года назад Эмбер Роуз все же решилась на уменьшение груди с 8-го до 4-го размера. Актриса признается, что сначала очень боялась, но зато теперь чувствует себя гораздо лучше.

Харрисон Форд — шрам на подбородке

У известного актера на подбородке есть шрам, который достаточно легко заметить. Появился он не во время выполнения сложного трюка на съемках фильма, а гораздо раньше, когда карьера Форда еще даже не началась. Тогда будущий актер только переехал в Лос-Анджелес и устроился в супермаркет, чтобы прокормить себя. Как-то утром он ехал на работу на машине и, не справившись с управлением, врезался в столб. Шрам на подбородке остался у Харрисона Форда как напоминание о случившемся.

Сара Хайленд — животик

Звезда сериала «Американская семейка» выступала на церемонии Teen Choice Awards в 2019 году в облегающем розовом платье, которое не скрывало ее животик. Тогда девушка восстанавливалась после повторной пересадки почки и не стала надевать бандаж, чтобы скрыть проблемную область. Она опубликовала фото с церемонии в инстаграме как напоминание об операции, которая сохранила ей жизнь.

Белла Торн — акне

Актриса и певица долгое время боролась с акне и комплексами по этому поводу. Она перепробовала уйму разных средств, и в конце концов сумела избавиться от этой проблемы. Теперь она рассказывает в своих интервью о том, что помогло ей справиться с заболеванием, и не боится публиковать фото, на которых ее кожа неидеальна. Ведь прыщик может вскочить даже у мировой знаменитости.

Лиа Мишель — неидеальный нос

Когда звезда сериала «Хор» только начинала актерскую карьеру, многие советовали ей сделать ринопластику, чтобы соответствовать голливудским стандартам красоты. Но девушка отказалась. И теперь она безумно гордится тем, что тогда приняла такое решение, и с теплотой вспоминает слова своей матери: «Барбра Стрейзанд не сделала ринопластику, и тебе тоже не нужно».

Анна Пэкуин — неголливудская улыбка

Актриса признается: ее не очень заботит то, что ее зубы неидеальны. Анна Пэкуин считает, что любое перекраивание внешности в попытках следовать голливудским стандартам скорее повредит карьере, чем даст новые возможности. Ведь, став красоткой с обложки «глянца», можно легко потерять ту изюминку, которая и позволяет играть яркие характерные роли.

Серена Уильямс — бицепсы

Серена Уильямс стала звездой профессионального спорта в юном возрасте. И еще тогда, в 14 лет, девушке пришлось столкнуться с тем, что все вокруг обсуждали ее заметные бицепсы. Серена не могла спрятать свою фигуру за мешковатой одеждой, когда выходила на корт, и очень переживала из-за того, как ее оценивают другие. Но спустя годы теннисистка смогла принять и полюбить свое тело.

Шерил Коул — короткие ноги

Певица признается, что ненавидит свои ноги и старается скрыть их, когда это возможно. Именно поэтому она часто появляется на официальных мероприятиях в платьях в пол, а в обычной жизни раньше предпочитала носить очень длинные брюки. Но в последнее время Шерил все чаще можно увидеть в коротких юбках, и мы признаемся: нам это очень нравится.

Винс Вон — деформированный палец на руке

Звезда фильмов «Развод по-американски» и «Четыре рождества» Винс Вон в 17 лет попал в автокатастрофу. Тогда машина перевернулась, парень ушиб спину и получил травму большого пальца на левой руке. Теперь этот палец у актера деформирован: это можно заметить на фото. Винс не прячет свою особенность и совершенно ее не стесняется.

Сиенна Миллер — маленькая грудь и целлюлит

Актриса считает свою грудь недостаточно большой, и это не единственная ее проблема. В одном из интервью актриса сказала: «Целлюлит — это причина № 1, по которой я никогда не стану девушкой Бонда». Сиенна Миллер относится к своим несовершенствам с юмором, хотя нам кажется, что со стороны они совсем незаметны.