11 звезд, которые ни за какие коврижки не расстанутся с любимыми вещами
Звезды вынуждены посещать сотни мероприятий и почти всегда приходят на них в разных нарядах. Кажется, что одежды у знаменитостей полны шкафы и они никогда ничего не надевают дважды. Но выяснилось, это не так. У многих селебрити есть любимые вещи, которые они готовы носить годами.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, к каким своим вещам знаменитости прикипели так сильно, что готовы заносить их до дыр.
Джонни Депп и куртка, которую он носит не один десяток лет. Он был запечатлен в ней еще в 1993 году
Актер любит носить очки, и, конечно, среди них у него есть любимые
Эффектный топ Кейт Бланшетт отлично сочетается и с юбкой, и с брюками
Анна Винтур годами сохраняет верность не только своей фирменной прическе, но и светлому болеро
Также у главного редактора журнала Vogue есть украшение, с которым она и не думает расставаться
Леонардо Ди Каприо не считает зазорным появляться на публичных мероприятиях в одной и той же куртке
Бордовые сапожки Кэти Холмс мало изменились за годы носки
И актриса совершенно не стесняется надевать понравившуюся обувь не только на обычную прогулку, но и на публичные мероприятия. И правильно делает
Ванесса Хадженс явно прикипела к своей кепке
И к лоферам с мехом
Брэдли Купер, кажется, нашел свои идеальные кеды
И бейсболку
Селена Гомес не расстается с любимыми серьгами
У Наоми Уоттс, как и у многих из нас, есть те самые идеальные джинсы, которые верно служат годами
И шляпка
Сара Джессика Паркер — известная модница. Но это не мешает ей надевать одну и ту же вещь столько раз, сколько ей захочется
Вот, например, серая вязаная шапка, которой актриса остается преданной многие годы
И кружевной головной убор, в котором она не раз появлялась на красной дорожке
Вайнона Райдер отлично выглядела в черном платье с крупной сеткой что в 2005 году, что в 2014-м
А какие у вас есть любимые вещи, которые вы готовы носить годами?
Фото на превью AFP / East News, LAURENT LAURENT VU / SIPA / Sipa Press / East News
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