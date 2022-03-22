11 звезд, которые ни за какие коврижки не расстанутся с любимыми вещами

Звезды вынуждены посещать сотни мероприятий и почти всегда приходят на них в разных нарядах. Кажется, что одежды у знаменитостей полны шкафы и они никогда ничего не надевают дважды. Но выяснилось, это не так. У многих селебрити есть любимые вещи, которые они готовы носить годами.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, к каким своим вещам знаменитости прикипели так сильно, что готовы заносить их до дыр.

Джонни Депп и куртка, которую он носит не один десяток лет. Он был запечатлен в ней еще в 1993 году

Актер любит носить очки, и, конечно, среди них у него есть любимые

Эффектный топ Кейт Бланшетт отлично сочетается и с юбкой, и с брюками

Анна Винтур годами сохраняет верность не только своей фирменной прическе, но и светлому болеро

Также у главного редактора журнала Vogue есть украшение, с которым она и не думает расставаться

Леонардо Ди Каприо не считает зазорным появляться на публичных мероприятиях в одной и той же куртке

Бордовые сапожки Кэти Холмс мало изменились за годы носки

И актриса совершенно не стесняется надевать понравившуюся обувь не только на обычную прогулку, но и на публичные мероприятия. И правильно делает

Ванесса Хадженс явно прикипела к своей кепке

И к лоферам с мехом

Брэдли Купер, кажется, нашел свои идеальные кеды

И бейсболку

Селена Гомес не расстается с любимыми серьгами

У Наоми Уоттс, как и у многих из нас, есть те самые идеальные джинсы, которые верно служат годами

И шляпка

Сара Джессика Паркер — известная модница. Но это не мешает ей надевать одну и ту же вещь столько раз, сколько ей захочется

Вот, например, серая вязаная шапка, которой актриса остается преданной многие годы

И кружевной головной убор, в котором она не раз появлялась на красной дорожке

Вайнона Райдер отлично выглядела в черном платье с крупной сеткой что в 2005 году, что в 2014-м