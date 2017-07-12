11 звезд, которые не стесняются носить бикини в свои «за 50»

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Иногда общество бросает привлекательным зрелым женщинам упрек: «Одевается не по возрасту!» Однако никто не знает наверняка, какому возрасту должен соответствовать тот или иной предмет гардероба. Да и должен ли? AdMe.ru собрал доказательства того, что для бикини не существует никаких возрастных ограничений. Как, впрочем, и для любой другой любимой вами вещи.

Шэрон Стоун, 59 лет

Шэрон Стоун не устает доказывать, что считается секс-символом неспроста. Звезда «Основного инстинкта» с удовольствием выкладывает летние снимки в бикини, на которых выглядит по-прежнему юной и счастливой.

Кристи Бринкли, 63 года

Сложно поверить, что эта эффектная фотомодель уже разменяла шестой десяток, ведь она по-прежнему ведет активный образ жизни и снимается в бикини для журнала «Sports Illustrated». А совсем недавно она появилась на страницах издания вместе со своими красавицами дочерьми.

Ясмина Росси, 62 года

Кажется, эта фотомодель изобрела эликсир молодости — иначе как объяснить ее безупречные формы? Сама Ясмина говорит, что секрет молодости прост: питаться правильно, ухаживать за волосами и кожей и жить так, как хочется.

Синди Кроуфорд, 51 год

Синди Кроуфорд в свои «за 50» все так же бесподобна. Модель неоднократно высказывалась за естественную красоту, поэтому можно предположить, что ее идеальная фигура в бикини — результат лишь правильного питания и занятия спортом.

Дженис Дикинсон, 62 года

Скандальная супермодель не стесняется выдавать всю правду о себе: появляется на публике без макияжа, выкладывает фото, на которых невооруженным глазом видны ее увлечения пластической хирургией, и беззаботно щеголяет на пляже в откровенных бикини.

Элизабет Херли, 52 года

Голливудская актриса Элизабет Херли недавно создала свою линию купальников. Несложно предположить, кто же является основной моделью для каталогов, ведь фигура у Херли для этого самая подходящая.

Эль Макферсон, 53 года

Австралийская актриса и топ-модель является еще и создательницей линии женского белья. Физическая форма самой Макферсон, кажется, лучшая реклама ее бизнесу.

Рита Русич, 57 лет

Итальянская актриса и кинопродюсер Рита Русич — наглядный пример несоответствия внешности и возраста. На пляже она может дать фору многим 20-летним девушкам, и это в свои 57!

Донателла Версаче, 62 года

Знаменитый дизайнер Донателла Версаче — женщина без комплексов. Как бы ни критиковали ее фигуру, Версаче не тушуется, а с удовольствием позирует в бикини. Она знает: женщина прекрасна в любом возрасте.

Хэлли Берри, 51 год

Над «женщиной-кошкой» время не властно. Темнокожая актриса, которая уже четырежды успела побывать замужем, по-прежнему сводит с ума мужчин. Еще бы! Ее фото в бикини никого не оставляют равнодушными.

Орнелла Мути, 62 года

Итальянская красавица с русскими корнями (ее бабушка и дедушка были родом из Санкт-Петербурга) Орнелла Мути — пример неувядающей красоты. Звезду «Укрощения строптивого» многие считали красивейшей женщиной Италии, да и всего мира. Сегодня Орнелла по-прежнему хороша и обворожительна.