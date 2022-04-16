11 звезд, чьи лица существенно меняются каждый раз, когда они худеют или поправляются

Пожалуй, каждый из нас набирал килограммы или худел. Наверное, вы замечали, как при этом меняется лицо. Иногда незначительно, а порой до неузнаваемости. Звезды, как и мы, садятся на диету или прибавляют в весе. И нередко эти изменения впечатляют.

AdMe.ru вгляделся в лица знаменитостей и увидел, как они менялись, когда худели или поправлялись.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер говорит, что не боится выглядеть пухленькой на экране и, как правило, не сидит на диетах. При этом и ей приходилось худеть для работы, чтобы сыграть бывшую балерину. А не так давно актриса явно округлилась в лице. Дело в том, что она ждала первенца.

Натали Портман

Натали ела буквально одну морковь и миндаль, чтобы скинуть вес для роли в оскароносном «Черном лебеде». Такая низкокалорийная диета ее изнуряла, и бывали моменты, когда актриса плохо себя чувствовала из-за этого. Кстати, Портман, можно сказать, повторила путь своей героини. Ведь артистка так погрузилась в эту роль, что она ее чуть не сломила.

Рене Зеллвегер

Рене известна своей ролью Бриджит Джонс, для которой поправилась на 9 кг. Она потребляла по 4 000 калорий в день. Причем довольно быстро после съемок актриса снова стала обладательницей точеной фигуры. Кстати, история повторилась: для работы над 2-й частью Зеллвегер также набрала вес, а потом снова похудела.

Тайра Бэнкс

Супермодель набрала больше 11 кг. Она говорит, что еда — это одна из самых важных вещей в ее жизни, это ее хобби. Она находит новые рестораны, кулинарные фестивали, чтобы попробовать интересные блюда.

Нелли Фуртадо

Популярная в 2000-х годах певица исчезла с радаров шоу-бизнеса. Когда Фуртадо снова вышла на публику, поклонники заметили, как сильно изменилась ее внешность.

Анджелина Джоли

После расставания с Брэдом Питтом актриса заметно сбросила вес. Ее лицо осунулось. Это был не первый случай болезненного похудения. После утраты мамы Анджелина также резко растеряла килограммы. Это такая реакция организма на стресс. Но довольно быстро Джоли восстановила здоровье.

Селена Гомес

Селене свойственны колебания в весе. Сама певица и актриса говорит, что у нее есть проблемы со здоровьем, из-за этого она может поправляться. Девушка отметила, что в соцсетях было много нападок на нее по поводу избыточного веса, и в тот момент она сильно переживала.

Рианна

Рианна несколько лет назад явно прибавила в весе. Этот факт не остался без внимания поклонников, которые активно начали это обсуждать. Но у Рианны никогда не было проблем с принятием своего тела, сколько бы она ни весила.

Тейлор Свифт

Несколько лет назад поклонники Тейлор заметили, что девушка набрала вес. При этом звезде пришлось работать над собой, чтобы принять свое тело. Позже стало заметно, что ее фигура стала более подтянутой. Тейлор не отказала себе в таких удовольствиях, как выпечка и сладкий кофе, но при этом занялась бегом и тренировками в спортзале.

Мэрайя Кэри

В 2001 году, столкнувшись с проблемами со здоровьем, певица начала набирать вес. Мэрайя получала множество музыкальных наград, но при этом часто обсуждали именно ее комплекцию. А во время тяжелой беременности она поправилась более чем на 30 кг. Однако после рождения ребенка уже через 6 месяцев она скинула вес. Но на этом история с колебанием массы тела не закончилась, ведь в 2017 году певица весила, судя по фото, явно больше, чем прежде.

Хилари Суэнк

Хилари Суэнк набрала больше 8 кг во время подготовки к съемкам ленты «Малышка на миллион». В основном актриса наращивала мышечную массу, потребляла 210 г белка каждый день в течение практически трех месяцев.