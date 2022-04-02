11 звезд, которые решились на пластику и не стали сочинять сказок о генетической лотерее

Знаменитости находятся под прицелом камер чуть ли не круглосуточно. И если для выходов в свет у них есть целая команда, то в обычной жизни выглядеть на все 100 % артистам помогают сбалансированная диета, физические нагрузки, полноценный сон, профессиональный уход от косметологов и, в некоторых случаях, умелая работа пластических хирургов.

AdMe.ru уважает честность, с которой некоторые наши кумиры рассказывают о проведенных бьюти-процедурах. Сегодня мы вспомним звезд первой величины, которые разоткровенничались не на шутку и поведали миру о своем опыте сохранения молодости и красоты.

Лиза Кудроу

Звезда сериала «Друзья» сделала ринопластику, когда ей было всего 16 лет. Лиза считает, что эта операция изменила ее жизнь к лучшему. Хирург поправил Кудроу нос летом. А осенью будущая актриса пошла в новую школу, где никто не знал, как она выглядела прежде.

Джейн Фонда

Легенда Голливуда Джейн Фонда считает, что пластическая хирургия помогла ей сбросить с десяток лет. Актриса признает, что раньше люди выглядели старше, но со всеми возможностями, которые есть у нас сегодня, она смогла найти в себе смелость отказаться от операций только тогда, когда ей исполнилось 82 года.

Кэти Перри

Звезда уверяет, что пластических операций не делала и все ее изгибы являются делом рук матушки-природы. А вот филлеры под глаза певица ставила. Результатом Кэти осталась довольна. По ее словам, лучшего средства от темных кругов еще не придумали.

Оливия Колман

Обладательница премии «Оскар» Оливия Колман не скрывает, что ставила ботокс. Актриса впервые прибегла к уколам красоты в 2015 году во время перерыва между съемками. Любимому супругу Оливия ничего не сказала, но разницу тот заметил. В течение полугода муж приветствовал артистку словами: «Привет, красотка!» — и никак иначе.

Карди Би

Эпатажная рэперша не раз прибегала к услугам пластических хирургов. Так, к примеру, после родов в 2018 году певица легла под нож, чтобы сделать подтяжку груди и липосакцию. До этого Карди уже решалась на грудные импланты. О бюсте большего размера звезда грезила с 16 лет.

Иоланда Хадид

Иоланда Хадид оставила пластические операции и уколы красоты в прошлом. Когда модели исполнилось 55 лет, она призналась, что увеличивала грудь и прибегала к ботоксу и филлерам. Еще раньше звезда была вынуждена прекратить инвазивные процедуры из-за болезни Лайма. Теперь Иоланда чувствует себя счастливой без всего лишнего, что когда-то ей навязало общество.

Эми Шумер

Комедиантка откровенно рассказала о проведенной липосакции. Эми призналась, что к такому решению ее подтолкнула целая череда событий — тяжелая беременность, непростые роды, изнурительная борьба с эндометриозом и в дальнейшем удаление матки и аппендикса. Результатом операции артистка более чем довольна.

Келли Роуленд

Певица Келли Роуленд мечтала увеличить грудь еще в 18 лет, когда она выступала в составе группы Destiny’s Child. Тина Ноулз, мама Бейонсе, ее коллеги по музыкальному трио, посоветовала Келли хорошенько подумать над этим решением. Артистка прислушалась к совету старших. Келли думала долго и даже примеряла специальные бюстгальтеры, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть с грудью большего размера. А в возрасте 28 лет Роуленд все же исполнила свою мечту и легла под нож пластического хирурга.

Крис Дженнер

Главная «мама-менеджер» всея Голливуда Крис Дженнер сколотила целое состояние, показывая миру жизнь своей эпатажной семьи. В одном из выпусков «Семейства Кардашьян» Крис буквально задокументировала подтяжку лица, которую она сделала по случаю второй свадьбы своей дочери Ким Кардашьян.

Джиллиан Майклс

Знаменитый тренер подвергалась унижениям со стороны одноклассников. Дети обзывали Джиллиан страшной из-за сросшихся бровей, крупного носа и лишнего веса. И если похудеть и выщипать брови можно было самостоятельно, то за изящными чертами лица Майклс отправилась к пластическому хирургу, который и провел ринопластику. К слову, все эти изменения не сделали звезду уверенной в себе. Добиться высокой самооценки Джиллиан помогла психотерапия, которую она проходила с 5 лет.

Синди Кроуфорд

Супермодель, которой в этом году исполнилось 56 лет, сохраняет свою красоту не только благодаря правильному питанию и тренировкам, но и при помощи ботокса, биоревитализации и инъекций коллагена. Синди констатирует факт, что после определенного возраста кремы воздействуют на текстуру кожи, но для восстановления эластичности одного крема уже недостаточно. К слову, звезда начала делать уколы красоты в 29 лет.