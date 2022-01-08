11 знаменитых женщин, которые доказали, что костюмы с народным колоритом на красных дорожках более чем уместны

Для своих выходов на красные дорожки многие знаменитые актрисы, певицы и модели выбирают дизайнерские платья. Но, пожалуй, сильнее, чем причудливый крой, притягивают взгляд совершенно другие наряды — с этническими принтами или же и вовсе как будто сошедшие со страниц книги по истории моды какой-нибудь далекой страны.

Мы в AdMe.ru получили небывалое эстетическое удовольствие в процессе работы над этой статьей. И нам кажется, что костюмы с народными мотивами — как раз то что надо для красных дорожек. А в бонусе вы найдете подтверждение тому, что не обязательно быть родом из страны, в традиционное платье которой облачаешься, чтобы выглядеть на все сто.

Приянка Чопра, Индия

Индийская знаменитость часто выбирает для официальных мероприятий наряды в этническом стиле. В сари или расшитых узорами платьях она появляется на кинофестивалях и светских приемах.

Значимые события в жизни самой Приянки — тоже не исключение. На свою индуистскую свадебную церемонию она надела шикарный наряд от индийского дизайнера Sabyasachi. 110 вышивальщицам потребовалось 3 720 часов, чтобы превратить эту традиционную лехенгу-чоли (юбку с укороченным топом и вуалью. — Прим. AdMe.ru) в произведение искусства, которое вы видите на фото выше.

Сальма Хайек, Мексика

Сальма Хайек родилась в Мексике, и иногда в ее нарядах прослеживаются отсылки к традиционной одежде этой страны. Например, это могут быть яркие цвета и потрясающие платья, юбки которых украшены воланами.

Фань Бинбин, Китай

Китайскую актрису вы могли видеть в фильмах «Железный человек — 3» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего». На ее нарядах для красных дорожек можно найти традиционные символы: пион, олицетворяющий женскую красоту, и лотос, отсылающий к чистоте и совершенству.

Тиффани Хэддиш, Эритрея

В 2018 году актриса, известная по роли в комедии «Улетные девочки», выбрала для церемонии «Оскар» наряд эритрейской принцессы. Девушка объяснила, что это дань уважения ее отцу, который был родом из этой страны. Он говорил ей: «Однажды ты попадешь на „Оскар“. В этот день почитай свой народ». Это был не единственный раз, когда Хэддиш прислушалась к отцу. На церемонии «Эмми» в том же году она появилась в платье, вдохновленном флагом Эритреи.

Лупита Нионго, Кения

У актрисы, известной по фильмам «Мы» и «Черная пантера», кенийские корни, и она подчеркивает это, выбирая для выходов на красные дорожки одежду с яркими принтами и причудливые тюрбаны.

А когда актриса гостила в Кении, она показала, что культура ее коренных жителей для нее не пустой звук, и присоединилась к местным женщинам в танце.

Мадалина Генеа, Румыния

Мадалина Генеа — актриса и модель, которая родилась в Румынии, а карьеру построила в Италии. Однажды для фотосессии на Каннском кинофестивале девушка предпочла дизайнерским платьям традиционную румынскую блузу. И неудивительно, ведь с помощью этой вещи она создала изящный и запоминающийся образ. А такие блузы в разные времена носили и крестьяне, и представители знатных семей.

Набила Килани, Марокко

Марокканская журналистка и телеведущая в 2019 году посетила несколько мероприятий Международного кинофестиваля в Марракеше. По этому случаю она облачилась в современные версии традиционного кафтана — длинные туники, искусно расшитые узорами из золотых и серебряных нитей.

Ая Уэто, Япония

Ая Уэто — японская поп-певица, актриса и телеведущая. На официальные мероприятия она иногда надевает кимоно. Например, в нем она была на церемонии открытия Международного кинофестиваля в Токио в 2008 году и на премьере «Малефисенты» в Лос-Анджелесе в 2014-м.

Айшвария Рай, Индия

Индийская модель и актриса известна своей любовью к национальной одежде. В ее гардеробе множество потрясающих сари и лехенга-чоли, в которых она появляется на красных дорожках.

Но и для повседневной жизни, например, чтобы провести время с семьей, Айшвария Рай тоже облачается в традиционные костюмы.

Росси де Пальма, Испания

Росси де Пальма, чей талант по достоинству оценил Педро Альмодовар, родилась в солнечной Испании. В одежде и аксессуарах, которые актриса и модель выбирает для своих светских выходов, часто можно отыскать отсылки к ее родной стране. Это и покрой ее нарядов, напоминающих платья для фламенко, и цветочные украшения в волосах, и конечно, веера. Этот аксессуар в испанской культуре использовался не только как элемент гардероба дамы, но и как инструмент, с помощью которого она могла посылать своему кавалеру «секретные сообщения».

Анна Щербинина, Россия

Анна Щербинина — российская и французская актриса. Родилась она в Екатеринбурге, а сейчас живет и работает в Париже. Девушка не забывает о своих русских корнях, и на светских мероприятиях и красных дорожках время от времени ее можно увидеть в одежде и аксессуарах с национальным колоритом.

Бонус: Мерил Стрип на Международном кинофестивале в Токио

Для кинофестиваля в Токио в 2016 году актриса выбрала наряды, так или иначе связанные с японской культурой. На церемонии открытия она появилась в платье от Valentino с вышитыми на нем журавлями — символами удачи, любви и верности, долголетия. А для пресс-конференции, посвященной своему фильму, актриса подобрала костюм, напоминающий самуэ — национальный брючный костюм, который столетия назад носили монахи. Сегодня же их как удобную одежду для отдыха выбирают многие японские мужчины и женщины.