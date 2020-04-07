11 культовых книг, которые любят читатели, но ненавидели их авторы

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Лев Толстой, Льюис Кэрролл, Маргарет Митчелл — благодаря этим и другим писателям на свет появились культовые книги и персонажи, которые радуют не одно поколение читателей. Но, как оказалось, все эти мастера слова впоследствии готовы были отречься от своих знаменитых произведений, а кое-кто успел даже возненавидеть придуманного им героя.

Редакция AdMe.ru выяснила, кто из авторов и по каким причинам пожалел, что вообще взялся за перо. К примеру, вы узнаете, почему Агата Кристи жаждала уничтожить Эркюля Пуаро и чем Пиноккио насолил своему создателю Карло Коллоди.

Маргарет Митчелл — «Унесенные ветром»

Как только роман поступил в продажу, он мгновенно превратил неизвестную до того момента писательницу Маргарет Митчелл в обсуждаемого автора, а впоследствии даже принес Пулитцеровскую премию. Да что уж там, ее похвалил сам Джордж Оруэлл. Но Митчелл, на которую вдруг все обратили внимание, тяжело переносила обрушившуюся на нее славу и мечтала, чтобы все оставили ее в покое. Особенно Маргарет раздражало, когда ее сравнивали с главной героиней Скарлетт О’Харой. Однажды, когда ее снова спросили, не списала ли она эту героиню с самой себя, она ответила: «Скарлетт — женщина легкого поведения, я — нет. Я старалась описать далеко не восхитительную женщину, о которой можно сказать мало хорошего... Я нахожу нелепым и смешным, что мисс О’Хара стала чем-то вроде национальной героини, я думаю, что это очень скверно для морального и умственного состояния нации — если нация способна аплодировать и увлекаться женщиной, которая вела себя подобным образом».

Льюис Кэрролл — «Алиса в Стране чудес»

Многие уже знают, что Льюис Кэрролл, настоящее имя которого Чарльз Латуидж Доджсон, обладал незаурядными математическими способностями и зарабатывал на жизнь чтением лекций. Но еще в колледже он начал писать стихотворения и короткие рассказы. Когда же мир увидел его сказку «Алиса в Стране чудес», жизнь Льюиса изменилась навсегда: его стали узнавать на улице, а письма от поклонников приходили мешками. Его жизнь, хобби и привычки подвергались постоянному обсуждению. Для застенчивого писателя это было настоящим адом, он чувствовал себя как зверь в зоопарке. В одном из своих писем Кэрролл признался: «Я ненавижу все это так сильно, что иногда мне хочется, чтобы я никогда не писал никаких книг».

Ян Флеминг — серия про Джеймса Бонда

В отличие от своего экранного воплощения, Джеймс Бонд из книг вовсе не был таким дерзким и неустрашимым. По крайней мере, сначала. Ян Флеминг задумывал создать намеренно пресного и невзрачного персонажа: «Когда писал первый роман в 1953 году, я хотел сделать Бонда очень скучным, неинтересным человеком, с которым что-то произошло; я хотел, чтобы он стал тупым инструментом». Но читателям нравилось, когда тайный агент всякий раз практически восставал из мертвых, и Флеминг с каждой книгой делал его все более сильным и уверенным. Несмотря на успех своего героя, писатель не раз подчеркивал: «Я не считаю Джеймса Бонда именно героем, он просто банально выполняет свой долг и в конце концов получает девушку или джекпот. Мои книги не имеют никакого значения, кроме отрицательного, в них слишком много насилия и разврата».

Энтони Бёрджесс — «Заводной апельсин»

Энтони Бёрджесс с самого начала считал свой антиутопический роман средненьким и негодовал, что из всех созданных им произведений именно это стало самым известным. В этом он винил экранизацию Кубрика, из-за которой книгу стали воспринимать как гимн насилию. И писателю, и режиссеру после выхода фильма пришлось защищать собственное творение, объясняя, что замысел был совсем не в этом. Позднее, когда Кубрик отошел в тень и перестал давать интервью, в центре внимания оказался Бёрджесс. Он чувствовал, что его лично обвиняют в подстрекательстве к насилию. Со временем он возненавидел этот фильм и постоянно подчеркивал, что тот полностью искажает написанное им.

Лев Николаевич Толстой — «Анна Каренина»

Критик Павел Басинский отметил, что Лев Толстой впоследствии стал жалеть, что написал «Анну Каренину». Но на самом деле писатель невзлюбил роман уже в самом начале своей работы над ним. Сначала он отзывался о нем так: «Моя Анна надоела мне, как горькая редька. Я с нею вожусь как с воспитанницей, которая оказалась дурного характера; но не говорите мне про нее дурного, <...> она все-таки усыновлена». Позднее, когда работа была почти полностью готова, он вообще захотел от нее отречься: «Я со страхом чувствую, что перехожу на летнее состояние: мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их. Все в них скверно, и все надо переделать, и переделать все, что напечатано, и все перемарать, и все бросить, и отречься».

Питер Бенчли — «Челюсти»

Задумка создать книгу об акуле-людоеде, которая терроризирует общество, возникла у Питера Бенчли после того, как он прочитал историю рыбака, поймавшего гигантскую акулу. Роман мгновенно стал популярен, позднее по нему сняли одноименный фильм. Впоследствии автор пожалел, что вообще написал эту книгу, ведь она спровоцировала настоящий параноидальный страх перед акулами. Питер начал бороться за сохранение этих рыб и пытался донести до людей, что акулы нападают редко. В одном из интервью он признался: «Я бы не смог написать это сейчас, зная то, что знаю сейчас. Акулы просто так не атакуют людей и уж точно не таят обиды».

Станислав Лем — «Астронавты»

Несмотря на то что этот дебютный роман считается наиболее популярным произведением Станислава Лема, сам автор относился к нему более чем прохладно: «Сейчас мне кажется, что мои первые научно-фантастические романы не слишком ценны, хотя я и стал знаменит на весь мир благодаря им. Все такое гладкое и сбалансированное; наивность на каждой странице этой книги. Я пытался создать как можно более прекрасный мир. В определенном смысле я обманывал себя, ведь мои чувства и мысли не были искренними. Сейчас эти романы вызывают у меня некоторое отвращение».

Агата Кристи — серия детективов с участием Эркюля Пуаро

Однажды мы писали об Артуре Конан Дойле, который буквально возненавидел созданного им Шерлока Холмса. Похожая история произошла и с Агатой Кристи, с легкой руки которой появился легендарный бельгийский сыщик Эркюль Пуаро. Своей популярностью он затмил других ранее придуманных персонажей Агаты, например ее любимицу мисс Марпл. Он даже мешал работать: у писательницы было не так много идей для будущих книг, и большинство из них совсем не подходили для такого героя, как Эркюль. Она не раз пожалела, что создала его. Даже после того как Кристи назвала бедного Пуаро «утомительным, напыщенным, эгоцентричным маленьким подонком», читатели продолжали его любить и ждать новых рассказов с его участием. Когда же Агата отважилась убить усатого сыщика в «Занавесе», ее уговорили отложить это произведение, что «отсрочило» его смерть на 30 лет.

Энни Пру — «Горбатая гора»

Энни Пру пожалела, что написала свой рассказ по той же причине, что и Бёрджесс, — после его экранизации люди стали неверно трактовать главный посыл произведения. На Пру посыпались тысячи писем от читателей, которые считали, что конец нужно было сделать счастливым, и давали советы, как именно нужно его переписать. В одном из интервью она призналась: «Хотелось бы, чтобы я никогда не писала эту историю. Она стала причиной хлопот, проблем и раздражения с тех пор, как вышел фильм. Так много людей совершенно ее не поняли».

Карло Коллоди — «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы»

Несмотря на то что Карло Коллоди считал себя итальянским Диккенсом и хотел писать великие и серьезные произведения для взрослых, он все же решил написать детскую книгу. С самого начала он невзлюбил созданного им Пиноккио и описывал его как «негодяя, вора, беса и настоящего мошенника», который в конце концов погибает. По задумке автора, сказка должна была служить предостережением для непослушных детей. Но деревянный мальчик так понравился читателям, что о его смерти не могло быть и речи. Коллоди тогда печатал свое произведение по главам в еженедельнике Giornale per i bambini, и когда в 15-й главе он повесил Пиноккио, издатели заставили его вернуть персонажа к жизни. Автор согласился, но в отместку стал придумывать для того все более ужасные наказания: его похищали, обманывали, били, грабили.

Лев Николаевич Толстой — «Война и мир»

Спустя всего пару лет после выхода романа «Война и мир» Лев Толстой от него отрекся. В письме к А. Фету он поделился: «Но как я счастлив, что на меня бог наслал эту дурь... и писать дребедени многословной, вроде „Войны“, я больше никогда не стану. И виноват и, ей-богу, никогда не буду».