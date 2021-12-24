11 знаменитостей, которых все уже отправили в утиль. А они неожиданно воспряли

Достигнуть вершины славы непросто. Но также понадобится немало усилий, чтобы удержаться на ней. Тому пример — актеры и актрисы. Стоит им только уйти в тень на пару-тройку лет, как публика начинает забывать их имена. К счастью, некоторым пропавшим из виду звездам удается со временем засиять еще ярче.

Мы в AdMe.ru несказанно радуемся возвращению в строй знаменитостей, которых многие уже списали в утиль. А в конце статьи вас ждут 2 бонуса с крутыми новостями о легендарных музыкантах.

Линдси Лохан

Звезда ромкомов 2000-х годов Линдси Лохан в последние годы появлялась преимущественно в сериалах. Также она засветилась в фильме ужасов, который не имел особого успеха у публики. Но сейчас актриса решила вернуться к прославившему ее жанру. В 2021 году компания Netflix в своих социальных сетях анонсировала проект Christmas in Wonderland с Линдси в главной роли, и мы с нетерпением ждем этой рождественской комедии.

Тейлор Лотнер

Тейлор Лотнер обрел небывалую популярность благодаря франшизе «Сумерки», в которой сыграл парня-оборотня по имени Джейкоб. Однако в последнее время мы мало слышали об актере, ведь он давно не появлялся на экранах. Но творческий перерыв подошел к концу. В 2022 году нас ждет лента от Netflix под названием Home Team, в главных ролях которой заявлен Лотнер.

Пэрис Хилтон

В 2000-е годы имя Пэрис Хилтон звучало отовсюду. После того как светская львица появилась в реалити-шоу «Простая жизнь», за ее выходками стал наблюдать весь мир. Казалось бы, мода на гламур сошла на нет и немыслимая слава девушки должна была остаться в прошлом. Но Пэрис преподнесла поклонникам сюрприз. В 2021 году она снялась в новом шоу, и, к всеобщему изумлению, оно оказалось кулинарным. «Готовим с Пэрис» — так называется проект.

Тоби Магуайр

Мы не видели актера на большом экране с 2014 года. Но он сумел нас всех удивить, появившись в 2021 году в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Также в скором будущем нас ждет картина «Вавилон» с участием Тоби Магуайра и Брэда Питта. Можно смело утверждать, что затянувшийся отпуск Тоби закончился.

Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти прославилась благодаря сериалам «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные». В последние годы актриса нечасто появлялась в громких кинопроектах, потому что боролась с серьезным заболеванием. Эта борьба продолжается и по сей день, но Шеннен решила вернуться на экран. В декабре 2021 года выходит картина «Крепость», в которой она снялась вместе с Брюсом Уиллисом.

Кортни Кокс

Кортни Кокс мы не видели в полнометражном кино с 2016 года. Однако в 2022 году у нас появится такая возможность. Ведь нас ожидает перезапуск культового фильма ужасов «Крик», в котором снялась актриса. Кортни сыграла ту же героиню, что и в оригинальной ленте — Гейл Райли.

Джек Глисон

Когда сюжетная линия персонажа по имени Джоффри в сериале «Игра престолов» оборвалась, исполнитель роли забросил работу в кино почти на 6 лет. Но, судя по всему, он решил снова завоевать сердца зрителей. В 2021 году в Ирландии вышел фильм Rebecca’s Boyfriend с Джеком в одной из главных ролей. Надеемся увидеть парня и в масштабных голливудских проектах.

Нина Добрев

Звезда сериала «Дневники вампира» решила напомнить о себе, снявшись в главной роли в романтической комедии компании Netflix «Неуловимый аромат любви». Лента пропитана рождественской атмосферой, и есть все основания полагать, что она пополнит ряды тех фильмов, которые мы так любим пересматривать в зимние праздники.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер не пропадала с экранов после окончания сериала «Секс в большом городе», который стал важной вехой в ее карьере. Но последующие работы актрисы едва ли переплюнули созданный ею образ Кэрри Брэдшоу. В 2021 году Паркер вновь подняла на уши весь мир, сыграв этого же персонажа в проекте «И просто так». А в 2022-м нас ждет лента «Фокус-покус — 2», где Сара Джессика предстанет в роли ведьмы.

Меган Фокс

Казалось бы, к 2020-м годам звезду фильмов «Трансформеры» и «Тело Дженнифер» публика уже успела забыть, но Меган решила снова громко заявить о себе. И если в 2021 году поклонники обсуждали экстравагантные наряды актрисы, в которых она позировала фотографам, то в 2022-м будет возможность обменяться мнениями о фильме Big Gold Brick. Меган снялась в нем вместе с Оскаром Айзеком.

Кирстен Данст

Кирстен Данст не появлялась в полнометражном кино около четырех лет. Можно предположить, что актриса решила больше времени посвящать семье, ведь в 2017 году она вышла замуж. К счастью, в 2021-м Кирстен вернулась на большой экран. Она сыграла в фильме «Власть пса», а ее партнером по кадру стал Бенедикт Камбербэтч.

Бонус № 1: культовая группа воссоединилась спустя 40 лет

В ноябре 2021 года легендарная группа ABBA воссоединилась и выпустила новый студийный альбом под названием Voyage. Между прочим, минуло 40 лет с даты выхода последней пластинки музыкального коллектива.

Бонус № 2: поп-принцесса работает над новой песней

И хотя мы с 2016 года не слышали новых песен Бритни Спирс, 2021 год стал знаковым для поклонников знаменитости. Весь мир наблюдал за тем, как певица пытается выбраться из-под опеки отца. И ей это удалось. Мы верим, что знаменательное событие стало началом нового витка карьеры Бритни, ведь она наконец-то заявила о работе над свежим треком.