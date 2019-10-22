11 знаменитостей, которых обожают в России, но совершенно не ценят на родине

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Многих актеров, певцов, писателей прославили культовые произведения, которые, казалось, читали, смотрели или пели буквально все. Яркие личности надолго остаются в памяти, и тем удивительней узнавать, что их талант не всегда ценили на родине: например, в случае с Пауло Коэльо.

Мы в AdMe.ru вспомнили известных людей, которых в мире и России любят и знают гораздо больше, чем в родных краях.

1. Наталия Орейро

Яркая красавица Наталия Орейро заслужила любовь зрителей не только как актриса, но и как исполнительница песен. Она родилась и живет в Уругвае, а прославили ее аргентинские сериалы. «Богатые и знаменитые», «Дикий ангел» и «Ты — моя жизнь» были популярны в Латинской Америке, СНГ и Европе, но через несколько лет после их завершения о Наталии забывали. Но только не в России. «Дикий ангел», который первый раз показали в 1999 году, имел такой бешеный успех, что его русскоязычную версию повторяли еще 5 раз. Любовь к актрисе не прошла и спустя много лет. Фанатская аудитория, что удивительно, только молодеет. А Наталия организовывает концертные туры, которые пользуются большой популярностью; записала песню на русском языке; стала лицом бренда Palette в рекламе краски для волос на русскоязычном рынке. Актриса считает, что она похожа на русских девушек. В Уругвае знают о ее пристрастии к России. А вот в ответную любовь зрителей часто не верят, так как считают, что иностранная актриса не может так долго сохранять популярность в чужой стране.

2. Джанни Родари

Чиполлино и Сеньор Помидор, Джельсомино с его волшебным голосом — этих героев Джанни Родари, итальянского писателя, знал каждый советский школьник. В большей степени потому, что сказка о Чиполлино была мастерски переведена Самуилом Маршаком. А вот итальянские дети ничего не слышали о персонаже, потому что в нем не было ярких национальных черт. Родари воспевал рабочий класс, и в Италии того времени (50–60-е годы ХХ века) это не нашло отклика. Зато в СССР его популярность была огромной.

Книги писателя печатались большими тиражами, помимо «Приключений Чиполлино» и «Джельсомино в Стране лжецов» вышли сборники рассказов и стихов. Родари часто приезжал в СССР, где его принимали с почестями. На известность в Италии повлияла как раз эта шумиха, и понемногу итальянские дети тоже стали узнавать персонажей Родари. Но большого успеха на родине писатель так и не достиг.

3. Микеле Плачидо

С сериала «Спрут», который начали показывать в конце 80-х, началась целая эпоха мыльных опер в СССР. Микеле Плачидо, который сыграл смелого комиссара Каттани, стал знаменитым в СССР. На волне этой популярности он принял предложение сняться в роли русского офицера-десантника в фильме Владимира Бортко «Афганский излом». Работа проходила в Таджикистане в 1991 году. В одной из опасных ситуаций противостояния между узбеками и таджиками на съемках в пустыне только Плачидо смог успокоить агрессивно настроенных людей. В нем узнали знаменитого комиссара, тем более что появился он эффектно — на танке. На родине, в Италии, и в остальной Европе Микеле тоже был узнаваем, в основном среди представителей правопорядка. Тогда как из СССР ему приходили мешки писем от женщин, которые хотели спасти Каттани от мафии.

4. Стивен Сигал

Герои Стивена Сигала всегда оставались невредимыми и выходили победителями из любых криминальных ситуаций. Но это нравилось зрителям, они нуждались в супергерое. В США в 90-х слава Сигала быстро померкла, а в СНГ, напротив, расцвела, ведь фильмы наконец-то прорвали железный занавес. В США 2000-х годов Сигала больше знали как блюзового музыканта, он много гастролировал, но и эта известность вскоре угасла. Сегодня внимание к своей персоне актер привлекает миссией посла доброй воли России в США, задачей которого является развитие отношений между странами. При этом актер имеет российское гражданство.

5. О. Генри

Успех писателя Уильяма Сидни Портера под псевдонимом О. Генри среди обычных людей СССР был вполне объясним: его новеллы остроумны и очень жизненны. Но вот почему советская цензура давала добро на публикации так охотно, неизвестно. Ведь ничего близкого к идеологии СССР в его произведениях не было, а кроме того, моральный облик писателя был далек от идеала: он сидел в тюрьме за растрату. В Америке О. Генри знали, но с популярностью в СССР эта известность была несравнима: тиражи были крупными, по произведениям снимали фильмы. Самые известные — «Великий утешитель», «Короли и капуста» и «Деловые люди». А мультфильм «Чертенок с пушистым хвостом» по его новелле «Вождь краснокожих» просто растащили на цитаты.

6. Дольф Лундгрен

Успех американскому актеру шведского происхождения принесла роль главного отрицательного персонажа в фильме «Рокки-4»: он сыграл советского боксера-тяжеловеса Ивана Драго. Несмотря на дальнейшие усилия, Лундгрен так и остался в одном амплуа, снимаясь в таких фильмах, где фактура крутого парня была важнее актерской игры. Критики не раз замечали, что его талант сильно уступает эффектности мышц. В России он стал знаменитым во времена видеосалонов 90-х, когда американские боевики были очень востребованы. Но если в Голливуде его популярность постепенно сходила на нет, то в нашей стране актер долго был узнаваем, в частности благодаря ролям русских парней. Лундгрен не раз посещал СНГ и оставался очень доволен приемом. А в последние годы и вовсе заявляет о том, что думает о переезде в Россию. Это связано с политическими предпочтениями и тем, как тепло здесь к нему относятся люди.

7. Пауло Коэльо

Пауло Коэльо нельзя назвать непопулярным, ведь общий тираж его книг, переведенных на разные языки, составляет более 300 млн. В России роман «Алхимик» очень долго держался в первой десятке бестселлеров. Именно это произведение прославило Коэльо и способствовало дальнейшему росту продаж его книг. Но вот на родине, в Бразилии, писателя не слишком жалуют. Критики говорят о том, что его работы очень просты, ориентированы только на коммерцию, абсолютно лишены юмора и при этом комически серьезны. Когда на волне мировой популярности Коэльо хотели присвоить звание академика Бразильской академии литературы, предложение оспаривалось многими бразильцами и вызвало небольшой скандал. Но писателю все же удалось занять это кресло в 2002 году.

8. Элен Ролле

Французский сериал «Элен и ребята» в 90-х знал каждый подросток СНГ. Кроме того, телефильм транслировался в некоторых странах Европы, но такой популярности не снискал. Главная героиня Элен была певицей и в кино, и в жизни. Элен Ролле гастролировала по родной стране и ближнему зарубежью, но вот российским зрителям, которые ее обожали, живые концерты были недоступны: в СНГ она не приезжала. Впрочем, это не мешало фанатам находить ее песни. Российские поклонники нередко сравнивали Элен Ролле с другой французской певицей — Милен Фармер. Но до популярности Милен во Франции Элен было далеко. Интересно, что сериал «Элен и ребята» получил несколько продолжений, в том числе «Каникулы любви», «Тайны любви». Последний проект снимается до сих пор и пока дублирован только на русском.

9. Анна Герман

Трогательная певица польского происхождения сразу завоевала сердца советских слушателей, когда в 1965 году впервые приехала на гастроли в СССР. Деликатный акцент, сильный голос, ангельская внешность — благодаря всему этому ее песни становились хитами тогда, а некоторые знакомы каждому и сейчас: «Когда цвели сады», «Эхо любви», «Надежда». Муж Анны вспоминал, что популярность в Польше и СССР было трудно сравнивать, ведь в СССР успех был совершенно ошеломительным. Анна выбрала для себя возможность прославиться более широко, а не быть известной только в родной стране. По слухам, поляки обижались на нее за то, что она отдавала предпочтение песням на русском языке. Даже сегодня популярность Анны Герман среди русскоязычных людей не угасает, тогда как в Польше ее помнит в основном старшее поколение.

10. Сомерсет Моэм

Несмотря на то, что в молодости английский писатель был шпионом в России, его книги в СССР пользовались невероятной популярностью. Советские власти восхищались его антиимпериалистической позицией, а произведения считались относительно безобидными. В Великобритании же он был востребован при жизни: театры ставили его пьесы, а затем о писателе забыли, и сейчас обычный англичанин с трудом вспомнит, кто это. А в России его имя известно до сих пор. В числе самых популярных творений Сомерсета Моэма — «Бремя страстей человеческих», «Луна и грош», «Узорный покров». Наиболее востребованная советским зрителем экранизация произведений Моэма — фильм «Театр» по одноименному роману.

11. Группа Scooter

Немецкая группа, под хиты которой зажигали на всех танцполах Европы в 90-х, наибольшую известность обрела именно в России. Критики объясняли это тем, что ее музыка оказалась непривычной и новой: подобных исполнителей на постсоветском пространстве тогда не существовало. Зрители русскоязычного MTV в опросах называли ее лучшей группой в мире, а общероссийские турне пользовались большой популярностью. Сейчас бывшие поклонники Scooter из Европы уже не признаются ей в любви, а вот в России слушать ее по-прежнему не считается зазорным. Песни Scooter до сих занимают высокие позиции в чартах. Группа поддерживала интерес зрителей, снявшись в русскоязычной рекламе и написав несколько песен, в которых были обыграны популярные русские мотивы, например «Kalinka».

А кого из представленных здесь знаменитостей любите вы? Знали, что именно российские поклонники ценят их больше всего?