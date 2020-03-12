11 знаменитостей, которые неоднократно появлялись на публике в одних и тех же нарядах

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На красных ковровых дорожках церемоний вручения кинопремий в начале 2020 года четко обозначился тренд на рациональное потребление и использование одежды. Так, на мероприятии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) был объявлен дресс-код: гости появились в неновой одежде или в костюмах из переработанных материалов. А на вручение «Оскара» сразу несколько актрис пришли в своих «старых» нарядах. Не остался в стороне от этой тенденции и актер Хоакин Феникс, надевавший на все мероприятия сезона один и тот же смокинг.

Мы в AdMe.ru выступаем за разумное потребление одежды и с интересом рассматриваем фотографии знаменитостей, которые появлялись в одном и том же наряде на разных мероприятиях. В конце материала — бонус: вы увидите, как выглядела кронпринцесса Швеции Виктория на церемонии вручения Нобелевской премии в платье своей матери 23-летней давности.

11. Элизабет Бэнкс

Актриса Элизабет Бэнкс пришла на вечеринку журнала Vanity Fair в честь премии «Оскар-2020» в красном платье на бретелях от Badgley Mischka. Она уже посещала такое мероприятие в этом же наряде в 2004 году.

Бэнкс лишь изменила дизайн бретелей на спинке платья, убрав ставший неактуальным в 2020 году декор из страз. «Платье великолепно и все еще хорошо сидит, так почему бы не надеть его еще раз?» — написала Элизабет в своем инстаграме. Она также добавила, что повторный выбор этого наряда — способ привлечь внимание мировой общественности к проблемам изменения климата, перепроизводства, загрязнения Мирового океана.

10. Джейн Фонда

Разницей между образами 2014 и 2020 года стало ярко-красное пальто в руках Джейн Фонды. Актриса является активисткой в борьбе с изменениями климата на планете. И выбирать повторно один и тот же костюм — это ее способ заявить о проблемах экологии. Что касается пальто, то Фонда сказала, что это последний предмет одежды, который она купила в своей жизни.

9. Лора Дерн

В 2020 году Лора Дерн пришла на вечеринку журнала Vanity Fair в честь премии «Оскар» в черном винтажном платье от Giorgio Armani с оригинальным декольте. Наряд был изготовлен для актрисы на заказ еще в 1990 году. Об этом написали на официальной странице инстаграма дизайнерского бренда. Впервые Лора надела платье в 1995 году. Также она появилась в нем на подобном мероприятии в 2013 году.

8. Мерил Стрип

Платье от французского дизайнера Кэтрин Маландрино, напоминающее расцветкой американский флаг, называют культовым. Оно полюбилось многим знаменитостям. А трехкратная лауреатка премии «Оскар» Мерил Стрип была замечена в этом патриотическом наряде дважды — в 2009 и 2016 годах.

7. Кейт Мосс

Образы Кейт Мосс еще одно доказательство того, что маленькое черное платье — это нестареющая классика. А отделка из перьев сделала наряд модели женственным и запоминающимся. Платье настолько полюбилось Мосс, что она не только неоднократно его надевала, но и в 2014 году включила похожую модель в свою коллекцию для бренда Topshop.

6. Анна Винтур

Анна Винтур — главный редактор американского издания журнала Vogue и одна из самых влиятельных фигур в мире моды. Она продемонстрировала, как одно и то же платье может выглядеть абсолютно по-разному в сочетании с обувью и аксессуарами.

5. Хоакин Феникс

Хоакин Феникс пообещал на все церемонии сезона награждений 2020 года надевать один и тот же смокинг бренда Stella McCartney. Об этом в своем твиттере рассказала дизайнер. Так актер выразил протест против перепроизводства одежды, которое негативно отражается на окружающей среде.

4. Королева-консорт Испании Летисия

Во время королевского тура по Марокко в 2019 году супруга испанского короля появилась в белом брючном костюме от Armani. Впервые она надевала его 16 лет назад — в 2003 году, в день официального объявления о помолвке с наследником испанского престола, будущим королем Филиппом VI.

3. Меган Маркл

Во время зарубежного тура герцога и герцогини Сассекских по Австралии и Новой Зеландии в 2018 году Меган Маркл нередко подвергалась критике по поводу больших расходов на свой гардероб, состоящий преимущественно из моделей люксовых брендов. Видимо, поэтому в туре по городам Южной Африки осенью 2019 года герцогиня выбирала более скромные наряды и несколько раз повторила свои прошлогодние образы. Так, к примеру, случилось и с лазурным платьем-рубашкой.

2. Кейт Бланшетт

В конце 2019 года Кейт Бланшетт посетила мероприятие британского журнала Harper’s Bazaar «Женщина года», где получила премию в номинации «Филантропия». Актриса появилась на этом событии в пестром комбинезоне из кутюрной линии Armani Prive. В 2014 году она была в этом же наряде на ужине Giorgio Armani. Стилист актрисы написала в своем инстаграме по поводу выхода 2019: «В сказочном комбинезоне, который стоит носить снова и снова!»

1. Кэтрин, герцогиня Кембриджская

В этом наряде герцогиня уже появлялась на публике в 2012 году, когда присутствовала на приеме у короля и королевы Малайзии. Она повторно надела это платье на вручение кинопремии BAFTA в 2020 году, ведь организаторы мероприятия в этом году объявили экодружественный дресс-код. Раньше повторные выходы герцогини в одних и тех же нарядах объяснялись близостью к народу, а сейчас это стало трендом.

9 марта 2020 года в Букингемском дворце герцогиня провела мероприятие, которое было посвящено 25-летию создания детской благотворительной организации Place2Be. Для этого она выбрала синее платье, украшенное бисером и стразами. Она уже надевала этот наряд во время королевского тура по Индии в 2016 году. Тогда ее образ был дополнен наброшенным на плечи палантином.

Бонус: кронпринцесса Швеции Виктория в платье своей матери, королевы Сильвии

В 2018 году на церемонию вручения Нобелевской премии кронпринцесса Швеции Виктория надела платье своей матери — королевы Сильвии. В этом бальном наряде от Nina Ricci с розовым лифом и серебристо-серой юбкой супруга короля Карла XVI Густава блистала на таком же мероприятии в 1995 году. Выбрав этот костюм, кронпринцесса подчеркнула важность семейных ценностей и отдала дань уважения матери.