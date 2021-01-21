11 житейских ситуаций, за которые взрослому человеку не должно быть стыдно

За всю историю человек обрел массу полезных навыков и сделал миллионы открытий. Но пока еще не смог научиться быть терпеливым по отношению к тем, кто, по его мнению, живет «как-то не так». С гласным или негласным осуждением мы сталкиваемся чуть ли не каждый день. Иногда оно маскируется под «добрый» совет, а иногда и вправду заставляет почувствовать себя словно на скамье подсудимых.

Меня зовут Ольга, и специально для AdMe.ru я поведаю, за какие простые вещи мне и моим знакомым то и дело приходится оправдываться. Причем совершенно напрасно.

1. Фотографироваться на селфи-палку

Завидев человека с селфи-палкой, кое-кто начинает тихонько хихикать, а другие — коситься исподтишка. Когда-то и мне это казалось чем-то диким. Все изменилось в прошлом году, когда в короткий отпуск я отправилась в гости к молодому человеку в его город. Дело происходило на рабочей неделе, поэтому никто не смог составить нам компанию — мы везде ходили вдвоем. В итоге от той поездки у меня осталась куча приятных впечатлений и ни одной совместной фотографии. Воспоминания — это, конечно, замечательно, но именно фотографии помогают вновь пережить счастливые моменты. К тому же память — штука коварная и через время может запросто исказить в голове пережитое. Под Новый год я купила себе селфи-палку, и после длинных выходных у нас осталось множество фото с друзьями и с любимым. Кстати, привычка делать селфи не так однозначна и далеко не всегда указывает на низкую самооценку, как принято считать. А первые прототипы селфи-палки и вовсе появились в 1925 году.

2. Чистить соцсети

Моя университетская подруга на своих мастер-классах в Instagram обещает сделать из каждой женщины богиню. Одноклассник, с которым я последний раз говорила лет 20 назад на переменке, показывает, как самостоятельно сделать ремонт, а двоюродная тетушка ежедневно публикует рецепты пирогов. Этот контент не несет для меня ничего ценного, зато отнимает время. Я отписалась от вышеназванных людей, а также от пары десятков подобных аккаунтов и на соцсети трачу теперь вдвое меньше времени. Тетушка сначала удивилась, но наши отношения ничуть не ухудшились. Отписка не показатель эгоизма, вы просто цените свое время. Кстати, вместо отписки можно просто скрыть публикации или истории.

3. Иметь «странное» хобби в солидном возрасте

Мой друг Вадик много лет занимается косплеем. Часы напролет он готовится к аниме-фестивалям, оттачивает движения на сцене, участвует в фотосессиях. Есть лишь одно но: Вадику уже 34 года, у него есть жена и 2 детишек. «На что они живут-то?», «Лучше бы машину купил», «Взрослый мужик, а все детство в одном месте играет» — такие комментарии он регулярно получает в свой адрес. А после смеется над ними вместе с женой, которая помогает ему шить костюмы. Ведь злопыхатели не догадываются, что Вадим перевоплощается в разных героев не просто так. Он профессиональный косплеер и получает за это неплохие деньги. Другой товарищ пару лет назад увлекся диджеингом и иногда получает приглашения выступить на европейских фестивалях. Надо видеть, как горят его глаза, когда он встает за пульт! Стоит ли стыдиться своего «странного» хобби, если оно приносит вам счастье, а порой и доход?

4. Дарить подарки «без фантазии»

Ароматный чай, свитер с оленем, набор для душа, наконец, пресловутые носки — все эти подарки у многих попадают в топ бесполезных. Каждый из них мы с бойфрендом успели получить на этот Новый год. Но скучными они кажутся только на первый взгляд. В праздники было холодно, поэтому имбирный чай отлично согревал после непродолжительных прогулок. Свитер с оленем был на пару размеров больше, зато стал моей домашней униформой. Я работаю удаленно, за компьютером, и от холода часто кутаюсь в плед — сейчас такая необходимость отпала. Набор для душа из геля и мыла сэкономит немного денег, ну а носки для молодого человека оказались украшены забавной надписью, которая поднимает настроение.

5. Не хотеть заводить домашних животных

Наверное, многие заметили, что сейчас существует культ домашних животных. Перед обаянием игривых щеночков или пушистых котиков трудно устоять. Питомцы есть почти у всех моих друзей: волнистый попугайчик, сфинкс, а кто-то заботится сразу о 3 собаках. И только Саша живет одна-одинешенька. Ее спрашивают, не скучно ли живется без маленького друга. Но Александра просто-напросто взвесила все за и против. За домашним животным нужно неустанно следить: отправиться на неделю в поход или укатить в путешествие просто так не получится. Покусанные провода и исцарапанные обои — вечные спутники кошатников. Породистых любимцев приходится водить к ветеринару или покупать специальный корм, что влетает в копеечку. Конечно, не все животные требуют много внимания, но каждое из них ждет любви и заботы, которую не всякий может дать в настоящий момент. Не лучше ли попросту не заводить питомца, чтобы не мучить ни его, ни себя?

6. Начать посещать косметолога после 25 лет

Моей знакомой Варваре 27 лет, и раз в год она ходит к косметологу. Глубокий пилинг лица, мезотерапия и укол гиалуроновой кислоты — вот стандартный набор процедур. Возрастные коллеги усмехаются, а мама вздыхает: «Ты же молодая, зачем тебе все это?» Однако, по признанию Вари, в университетские годы ее кожа была неровной, а губы никогда не имели четкого контура. Девушка действительно выглядит свежо: гладкая кожа, аккуратный и красивый рот. Еще она практически не покупает кремы, сыворотки и маски, принося из магазина только декоративную косметику в небольших количествах. Ходить к косметологу или нет, как часто и в каком возрасте это делать — каждая решает для себя. Со стороны может казаться, что это лишние траты, в то время как у человека существует серьезная потребность в этом. Кроме того, посещение салонов красоты повышает настроение и придает уверенность в себе.

7. Покупать много косметики

Раз в месяц моя сестра Аня покупает себе новые косметические продукты. «В мире кризис, а она помадам счет потеряла», «Без этих патчей под глаза вполне можно обойтись», — трубят ей в уши завистливые подружки с работы. Она не визажист, но с каждым тюбиком или палеткой чувствует себя счастливее, как и некоторые другие дамы. О каждом продукте она пишет отзывы, и иногда местечковые бренды даже присылают ей средства для рецензии. Анна сама себя обеспечивает, да еще и отправляет деньги родителям, а уж куда она тратит свои средства, должно волновать только ее, но никак не окружающих.

8. Смотреть сериалы или видеоролики

Долгое время я недоумевала, почему мои товарищи проводят свободное время перед экраном за просмотром видео про котиков или восторгаются сериалами. Ведь можно же пойти погулять, приготовить что-то вкусное или заняться творчеством: делать что-то самой мне всегда казалось более предпочтительным, чем наблюдать за тем, как этим занимаются другие. Я уж молчу про ролики, цель которых — вызвать смех или умиление. Оказывается, не все так однозначно: в каждом сериале или ролике мы так или иначе видим разные модели поведения, соотносим их с собой или просто вдохновляемся увиденным. Благодаря этому в том числе мы развиваем навыки общения, а еще снимаем стресс. В следующий раз, когда увижу друга за просмотром сериалов, я, пожалуй, спрячу скептическую улыбку «в карман».

9. Не перетруждаться на работе

Многие мои друзья с некой тоской в глазах хвастались, что всю неделю задерживались на работе. Мне же в такие моменты было стыдно. «Надо же, какие трудяги!» — думала я, ведь сама я заканчиваю работать в один и тот же час, после чего провожу время с домашними или за своим хобби. Со временем я узнала, что некоторые регулярно навещают психолога, а кто-то из жизнерадостного заводилы превратился в бледную тень самого себя. То, что перетруждаться вредно для здоровья и карьеры, подтверждают многочисленные исследования. Значит, стыдиться нормального (подчеркиваю — нормального, а не слишком легкого) рабочего графика совсем не зазорно.

10. Не гнаться за деньгами

Однажды я стала свидетелем любопытной сцены в кругу приятелей. Мой скромный от природы товарищ работает на заводе за небольшую зарплату, а на досуге увлеченно изучает программирование. Как-то раз более высокооплачиваемые знакомые из технологической сферы стали наперебой уговаривать парня срочно увольняться и попробовать себя в мире нулей, единиц и всевозможных кодов. Ситуация повторилась несколько раз, и в каждом случае я прямо-таки кожей чувствовала обиду за приятеля и стыд за поведение знакомых. Ведь если бы человек хотел что-то изменить, то непременно сделал бы это. Иметь внушительную зарплату — это, безусловно, прекрасно. Но ведь отсутствие таковой вовсе не делает человека несчастным. С тех пор прошел год, мой приятель по-прежнему работает на любимом заводе. А еще нашел себе подругу и в принципе очень доволен жизнью.

11. Одеваться в секонд-хенде

Половина моего гардероба куплена в секонд-хенде, а другая сшита собственноручно. Иногда я все еще стесняюсь говорить об этом, ведь в обществе царит стереотип: «Одеваешься в комиссионке — значит не можешь себе позволить что-то получше». О том, что деньги не показатель счастья и успешности, уже сказано выше. Тут дело немного в другом: в обычных магазинах мне трудно найти вещь, которая нравилась бы мне по фактуре, фасону, а также по соотношению цены и качества. В секонд-хендах, куда поступает одежда из других стран, найти что-то подходящее намного проще. А расстаться с платьем за 300 рублей значительно легче, чем с аналогичным за 3 000. Кстати, повторное использование бывших в употреблении вещей хоть немного, но экономит ценные ресурсы планеты. Недаром это медленно, но верно становится трендом в разных странах.