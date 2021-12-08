11 случаев, когда женщины взяли и перевернули все строгие модные правила нашей истории

Женская мода непостоянная и непредсказуемая. Сегодня платья-рубашки или брюки блумеры не вызывают вопросов и лежат на полке шкафа каждой второй девушки. Но так было не всегда. Стильные выходы «с выдумкой» часто становились шоком для общественности, а сами выдумщицы — настоящими революционерками в мире моды.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить девушек, чьи вкус и фантазия стали откровением, открытием и примером для подражания для модниц всего мира.

Карес Кросби: бюстгальтер

В 1889 году в своей корсетной мастерской Эрмини Кадоль представила новое изделие: 2 сатиновые ленты крепились к чашечкам, а те, в свою очередь, были пришиты к корсету. Современный бюстгальтер изобрела Карес Кросби спустя чуть более 20 лет. В 1910 году 19-летняя Кросби готовилась к балу и не могла подобрать удобный корсет под платье. С помощью горничной девушка соорудила из шелковых носовых платков, лент, ниток и булавок то, что мы сегодня называем бюстгальтером. Творение Кросби не осталось незамеченным на балу, и спустя 4 года она запатентовала свое изобретение.

Маркиза де Помпадур: туфли-лодочки

Моду на обувь на каблуке ввела маркиза де Помпадур, фаворитка короля Людовика XV. Пытаясь слегка увеличить свой небольшой рост, она начала носить новую обувь из цветного шелка с вышивкой. Узкие изогнутые каблуки стали неотъемлемой частью будуарных туфель.

Жорж Санд: мужской костюм

Жорж Санд стала одной из женщин, которые, невзирая на запреты администрации города, ходили по Парижу в мужском костюме. Санд аргументировала свое поведение отсутствием средств на приличное женское платье, а носить плохие, по ее словам, не позволяло ее благородное происхождение.

Амелия Блумер: блумерсы

Моду на костюм из платья с короткой юбкой и плотных широких брюк ввели американские суфражистки. Амелия Блумер рассказала читателям своего журнала «Лилия» о новых шароварах, поэтому их и назвали в ее честь блумерсами. Позже так стали называть короткие широкие брюки, предназначенные для спорта.

Тереза Тальен: платья-хитоны

Платья с глубоким декольте из прозрачного индийского муслина вошли в моду благодаря Терезе Тальен — одной из важнейших фигур парижского общества начала XIX века. Тальен была законодательницей мод, она носила простые платья, которые собирались в складки по античному образцу и фиксировались на плече камеей. Тереза и ее последовательницы надевали такие платья на голое тело и вводили их в повседневность, что ранее считалось неприличным.

Анна Бурышкина: платья-рубашки

В России модную революцию произвела Анна Николаевна Бурышкина. Она носила платья-рубашки, которые разработал дизайнер Поль Пуаре. Несмотря на то что эти платья скрывали фигуру женщины от шеи до туфель, дамы, надевавшие их, должны были обладать определенной смелостью. Все дело в том, что под привычными платьями, как правило, скрывался корсет, а платья-рубашки носили без корсетов.

Теда Бара: яркая подводка для глаз

За свою непродолжительную карьеру Теда Бара успела стать одной из самых популярных актрис своего времени. Благодаря Баре появилось понятие «женщина-вамп». Актриса использовала густую подводку черными тенями, создав тем самым яркий необычный образ.

Лили Альварес: шорты

В 1931 году на Уимблдонском теннисном турнире разгорелся настоящий модный скандал. Испанская теннисистка Лили Альварес появилась на корте в белой юбке, разделенной на две половины, — работе дизайнера Эльзы Скиапарелли. Тогда этот наряд шокировал общество, а позже стал прототипом современных женских шорт.

Мэри Куант: «новая женственность»

Ситуация в Европе в середине ХХ века требовала от дизайнеров пересмотров традиционных взглядов на женскую моду. Мэри Куант почувствовала необходимость женщин того времени сменить вычурные прически и неудобные платья на что-то принципиально новое. Дизайнер создала мини-юбки и короткие шорты.

Джейн Биркин: футболка, джинсы и соломенная сумка

Актриса и певица Джейн Биркин навсегда вошла в историю моды. Ее выразительные образы нравились девушкам в разных странах. Мини в сочетании с водолазками, брюки клеш и белая футболка, соломенные сумки, объемные футболки на голое тело — все это стильные и смелые изобретения Джейн Биркин.