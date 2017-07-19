11 загадочных вещей, которые происходят с нами во сне

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Ночью хочется спокойно спать и восстанавливать силы. Тем не менее сложно найти человека, который бы ни разу не сталкивался со странными и неприятными ощущениями, сопровождающими отход ко сну. AdMe.ru решил рассказать о нарушениях сна и других похожих вещах, которые остаются загадочными для науки и по сей день.

Сонный паралич

Как ощущается: Человек просыпается ночью и не может пошевелиться. К этому примешиваются пугающие галлюцинации и ощущение, что в комнате есть посторонний. В древности состояние ассоциировали с кознями нечистой силы. Отчего возникает: В норме, когда мы засыпаем, нас парализует, чтобы мы не совершали действий во сне. При сонном параличе наши мышцы «выключаются», когда мозг еще или уже не спит. Примерно 7 % населения хотя бы раз испытывали сонный паралич (факт). Говорят, это чаще случается во время сна на спине.

Гипнагогические галлюцинации

Как ощущается: Когда человек пребывает на тонкой грани между сном и бодрствованием, он, будучи в сознании, видит неконтролируемые картинки перед глазами. Часто это страшные лица и фантастические существа. Отчего возникает: Это один из немногих видов галлюцинаций, посещающих психически здоровых людей. Обычно с ними сталкиваются дети (факт), и это может быть причиной того, что они не хотят идти спать. Часто такие галлюцинации возникают из-за стресса и просто у людей с хорошим воображением. Могут появиться, если вы ложитесь спать пьяным.

Разговоры во сне

Как ощущается: Обычно сам человек, страдающий сомнилоквией (говорением во сне), и не подозревает об этом. Это состояние совершенно не опасно в психологическом плане. Разве что человек с такой проблемой беспокоится, что разболтал что-то лишнее. От чего возникает: Чаще сомнилоквия бывает у мужчин и детей (факт). Причина в пресловутом стрессе. Психика человека пытается противостоять тому, с чем он не согласен в реальности.

Сон внутри сна

Как ощущается: Человек видит сон, затем просыпается, но с ним продолжают происходить странные вещи. Оказывается, что ему просто приснилось, что он проснулся. Тема таких снов была подняла в фильме «Начало». После этого выяснилось, что многие люди испытывали подобное. От чего возникает: Эзотерики считают, что, если вы увидели такой сон, это говорит о вашей предрасположенности к духовным практикам. Но официальная наука не может объяснить, почему это происходит.

Сомнамбулизм

Как ощущается: Это состояние обратно сонному параличу — сознание спит, но паралича мышц не происходит. Во сне люди могут ходить, убираться или даже выходить из дома, и зачастую это очень опасно. Наутро люди ничего не помнят. От чего возникает: Сомнамбулизм встречается примерно у 4,6–10,3 % населения, при этом чаще им страдают дети (факт). Причина снохождения до сих пор неизвестна, как неизвестны и методы лечения.

Синдром взрывающейся головы

Как ощущается: Человек просыпается от ощущения громкого взрыва или хлопка. Иногда кажется, что звук был таким громким, что можно оглохнуть. Он может сопровождаться нарастающим гулом или вспышкой. Явление не опасно, но вызывает у людей страх, некоторые думают, что у них случился инсульт. От чего возникает: По какой-то причине происходит всплеск нейронной активности в участках мозга, ответственных за обработку звука (факт). Иногда синдром проявляется на фоне бессонницы или смены часового пояса при дальних перелетах.

Апноэ во сне

Как ощущается: Сонное апноэ — это внезапная остановка дыхания во сне. Человек при этом просыпается. Снижается качество сна, мозг испытывает кислородное голодание, становится сложно выспаться. Во время приступа скачет давление, что может вызвать проблемы с сердцем. От чего возникает: Во время сна мышцы глотки расслабляются, у некоторых это приводит к перекрытию воздухоносных путей. В зоне риска люди с ожирением, курильщики, пожилые люди. Кстати, при апноэ помогает игра на австралийской дудке диджериду (факт).

Повторяющиеся сновидения

Как ощущается: Странные сны, которые постоянно воспроизводят один и тот же сюжет, снились, наверное, каждому. От чего возникает: Психологи считают, что с помощью таких сновидений мозг старается обратить наше внимание на события, которые мы не осознаем. Эти сюжеты будут возвращаться, пока ситуация не разрешится (факт).

Падение в кровать

Как ощущается: Порой нам кажется, что нас с высоты бросило в кровать, мы вздрагиваем и просыпаемся. Иногда перед этим нам снится, что мы летим или спотыкается и падаем — довольно неприятное ощущение. От чего возникает: Состояние сна чем-то напоминает смерть — замедляются сердцебиение и дыхание, тонус мышц снижается. Мозг «пугается», воспринимает это как настоящую смерть и проверяет, жив ли человек, посылая импульсы к мышцам.

Выход в астрал

Как ощущается: Нейропсихологический феномен, при котором человек, пребывая между сном и бодрствованием, видит себя со стороны. У мистиков и оккультистов рассматривается как подтверждение существования души. От чего возникает: Явление очень сложное для изучения. Пока ученым известно, что иллюзия выхода из тела действительно существует, но непонятно, как она работает и почему возникает. Как с этим бороться, пока тоже непонятно. Некоторые люди даже специально входят в это состояние, чтобы расширить границы своих возможностей познания.

Внезапное озарение во время сна

Как ощущается: Иногда мы долго не можем найти решение какой-то проблемы, постоянно думаем о ней. И тут во сне мозг сам подсказывает нам разгадку, главное — запомнить ее. Всем известен пример Дмитрия Менделеева, который бился над созданием периодической системы и однажды увидел ее во сне. Схожая история произошла с химиком Кекуле — ему во сне явилась формула бензола. От чего возникает: Порой наше подсознание уже знает ответ, хотя сознания он еще не достиг. Тут-то, прямо во время сна, и приходит озарение. Что тут сказать, иногда сон преподносит и такие приятные неожиданные бонусы.