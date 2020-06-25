11 выражений, которых вы не найдете в лексиконе грамотного человека

Русский язык постоянно трансформируется, этот процесс закономерен для развития речи. Сменяются поколения, возникают новые слова для обозначения тех вещей, которых раньше не существовало. Но даже при постоянном обновлении языка важно сохранить речь чистой и грамотной.

AdMe.ru приводит в статье распространенные ошибочные выражения и рассказывает, почему их лучше не использовать.

1.

Люди нередко употребляют эту фразу, когда рассказывают о своих родственниках или друзьях. Услышав «у меня у сестры есть собака», мы порой хотим спросить: «Так все-таки у тебя или у сестры?» Впрочем, в некоторых областных словарях встречается именно такая форма: «у меня у сестры». Но в этом случае она является разговорным диалектизмом. Правильный вариант — «у моей сестры», «у моего друга».

2.

Это словосочетание очень любят вставлять для усиления выразительности своих эмоций. Например, «Я не умею рисовать от слова „совсем“». Это своеобразная речевая игра, в принципе допустимая в разговорной речи. Но она нисколько не добавляет эмоциональности, а только загромождает предложение. Да и звучит странно. Нелепую конструкцию можно сократить, оставив лишь слово «совсем», или заменить его подходящим синонимом. «Я абсолютно не умею рисовать» звучит достаточно экспрессивно, а главное, грамотно.

3.

«Вкусный» — любимое слово маркетологов или копирайтеров. Правда, оно выглядит настолько шаблонно и дешево, что никаких дел с магазином, обещающим «самые вкусные цены», иметь уже не хочется. Специалисты в области рекламы не рекомендуют использовать это прилагательное в своих текстах. Чем заменить? Практически чем угодно. Цены можно назвать низкими или выгодными, тексты — броскими или цепляющими, а вот слово «вкусный» лучше оставить для восхищения едой.

4.

«Все равно» — это безличный предикатив, и он не может сочетаться с существительными и предлогом «на». Предикативы обозначают состояние, к ним также относятся такие фразы, как «мне холодно», «так поступать плохо» и др. Кстати, сленговое выражение «до лампочки» по сути тоже предикатив. А вот слово «наплевать» уже передает действие и может быть использовано с предлогом: «мне наплевать на это». Подойдет и фраза «мне нет до этого дела».

5.

Весьма популярное среди подростков выражение, обозначающее целый спектр эмоций: вроде и понравилось, но в то же время есть определенные минусы, в общем, сплошные сомнения.

— Как тебе кино?

— Ну такое... Эта фраза — настоящий паразит: многие люди начинают использовать ее как универсальное выражение реакции на любое происшествие. Чтобы речь стала грамотнее в ситуации, когда вы не определились с мнением по поводу чего-либо, можно подобрать синонимы. К примеру, «еще не понял», «не знаю», «сложно сказать» или «без понятия».

6.

«Неважно», «не столь важно» и «не суть» — 3 разных выражения, которые иногда зачем-то смешивают в одно. Получается этакий мутант из мира русского языка. Фраза, кстати, совсем не новая: еще у М. Салтыкова-Щедрина она присутствует в произведении «Наша общественная жизнь» как пример нарочитого мещанского просторечия. В современной же речи правильнее будет заменить эту странную конструкцию любой из трех фраз, приведенных выше.

7.

«Заранее спасибо» — фраза не то чтобы совсем безграмотная, но звучит не слишком вежливо. Если вы благодарите кого-то заранее, это выглядит так, будто у него нет другого выбора, кроме как выполнить вашу просьбу. Будет правильнее сперва дождаться согласия собеседника помочь, а выражение заменить на простое «спасибо».

8.

Слово «кейс» имеет право на жизнь, даже если вы не подразумеваете дипломат для документов. Например, когда вы говорите о бизнесе или исследованиях. Но, согласитесь, очень странно слышать, как кто-то начинает рассказывать историю из жизни: «Был у меня один кейс...» Все-таки в быту лучше использовать слово «случай».

9.

Эта фраза, широко распространившаяся в Рунете, очень полюбилась многим пользователям и прочно вошла в их лексикон. Есть мнение, что это дословный перевод устоявшегося немецкого выражения Mehr als die Hälfte, что означает «более чем наполовину». Но если в немецком языке это словосочетание прижилось и употребляется повсеместно, то русский вариант выглядит неестественно. «Согласен чуть более, чем полностью» — примерно такое же бессмысленное усиление эмоциональности, как и «от слова „совсем“». Кстати, по правилам русского языка запятая в этой фразе не нужна, но в интернет-сленге устоялся именно такой намеренно ошибочный вариант. Говорить так, конечно, никто не запрещает, особенно если общение происходит в интернете, но в живой речи эту конструкцию лучше не использовать и сказать «полностью согласен».

10.

Согласно «Википедии», слово «архиважный» относится к разряду шутливых, но кто-то действительно говорит так всерьез. Приставка архи-, а также подобные ей мега-, гипер- и другие в повседневной речи звучат нелепо и грузно. Всегда можно сказать «очень важный», а не строить громоздкие конструкции.

11.

Прилипчивый канцеляризм, которым многие злоупотребляют. Слово «данный» уместно, если вы проводите презентацию или пишете статью на юридическую тему, но в повседневной жизни канцеляризмы утяжеляют и засоряют речь. Тем не менее нередко можно услышать предложения наподобие «Данное блюдо я приготовила из курицы», «Данную футболку мне подарила мама». Слово используется в письменной речи чаще, чем в устной, но в обоих случаях его лучше заменить на простое «это», и ваша речь сразу будет восприниматься легче.

Бонус: в устойчивые выражения тоже закрадываются ошибки

Поговорка означает «добиться своего любым способом». Удивительно, но очень многие считают, что в этом выражении используется форма слова «ныть». Ну а что, по смыслу вроде подходит: поныл и добился своего. Но на самом деле фразеологизм берет начало из тех времен, когда белье стирали вручную, а после стирки раскатывали рубелем, чтобы избавиться от остатков влаги и разгладить складки. Таким образом белье становилось чистым в любом случае: если не с помощью мытья, так в результате катанья.

А для вас важно, что собеседник говорит и пишет грамотно?